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Universitatea Craiova și U Cluj se întâlnesc din nou, luni seară, în Bănie, într-un duel care readuce față în față două echipe care au avut parte de confruntări memorabile în ultima perioadă. Pavel Badea a prefațat partida în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și a transmis un mesaj clar înaintea întâlnirii cu formația lui Cristiano Bergodi.

Universitatea Craiova și U Cluj, din nou față în față după duelurile pentru trofee din sezonul trecut

Rivalitatea dintre cele două formații a căpătat o dimensiune aparte în sezonul precedent. Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României la loviturile de departajare, apoi a câștigat categoric, scor 5-0, meciul de pe „Ion Oblemenco” din penultima etapă a play-off-ului, rezultat în urma căruia oltenii au devenit campioni.

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Seria confruntărilor a continuat și în Supercupa României, unde Universitatea Craiova a avut din nou câștig de cauză la loviturile de la 11 metri. Astfel, toate cele trei trofee puse în joc în duelurile directe din ultima perioadă au ajuns în vitrina formației din Bănie. Acum, cele două echipe se întâlnesc din nou, de această dată în campionatul regular, iar Pavel Badea consideră că rezultatele precedente pot pune o presiune suplimentară pe adversari.

Pavel Badea mută presiunea pe U Cluj înaintea meciului din Bănie

Președintele CS Universitatea Craiova este convins că ardelenii vor avea o misiune dificilă în fața oltenilor și speră ca echipa din Bănie să repete evoluțiile care i-au adus trofeele în confruntările recente: „Cred că stresul mai mare este pe spatele lor, presiunea este pe ei, având în vedere că în ultima perioadă le-am făcut zile negre, le-am luat fața. Sper să le facem zile fripte, să reușim asta și luni și să luăm cele trei puncte foarte importante“, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Pavel Badea a subliniat că fiecare punct începe să conteze tot mai mult, iar așteptările suporterilor Universității Craiova sunt pe măsura obiectivelor clubului. Oficialul oltenilor își dorește ca echipa să recupereze teren și să acumuleze cât mai multe puncte în campionat: „Campionatul se duce, punctele trec, deci presiunea este din ce în ce mai mare având în vedere obiectivul pe care noi îl avem și așteptările suporterilor. Cu toții ne dorim ca Universitatea Craiova să aibă mult mai multe puncte“.

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Noile transferuri ale Craiovei, criticate după meciul de Cupă! Pavel Badea: „Trebuie să vină cu un plus”

Badea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA și despre . Acesta este de părere că jucătorii intrați în partea secundă nu au adus plusul așteptat. Mai mult, , cel care și-a pus serios echipa în pericol atunci când a fost eliminat.

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„Plusul a fost, din punctul meu de vedere, prima repriză. Echipa a arătat seriozitate pe un teren dificil. Nu am jucat prea multe meciuri pe un astfel de teren sintetic. În repriza secundă, schimbările care trebuiau să aducă un plus, întrucât au intrat jucători transferați recent, care trebuiau să demonstreze, nu au fost la fel de bune. Nu au arătat ceea ce se aștepta de la ei. În repriza a doua am văzut o cădere. Ne putea costa. Sperăm ca jucătorii noi să se integreze în stilul de joc al echipei. Trebuie să vină cu un plus de valoare. Jucătorii noi au intrat în repriza a doua și nu au reușit să facă acest lucru.

Fundașul central a marcat, a fost la locul corect, dar nu poți să greșești și să lași echipa în inferioritate. Te-au driblat, ai doi în spate care pot interveni. Am riscat foarte mult. Și antrenorul a avut o formă de nemulțumire. Roux poate fi util dacă joacă. Dacă ia cartonașe roșii, nu știu. Are înălțime, se vede calitatea. A fost primul meci. Vom vedea în următoarele etape”, a mai declarat Pavel Badea.