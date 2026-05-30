U Cluj, transfer de națională! Ce salariu va avea internaționalul la „șepcile roșii”. Exclusiv

Florent Poulolo (29 ani) este noul jucător al lui U Cluj. FANATIK a aflat salariul fundașului central care a evoluat pentru UTA în ultimele două sezoane.

Salariul lui Florent Poulolo la U Cluj

Liber de contract după despărțirea de UTA, Florent Poulolo s-a înțeles cu „șepcile roșii" pentru un contract valabil până în vara lui 2028, din informațiile obținute de FANATIK.

Stoperul va fi prezentat în cursul zilei de sâmbătă, 30 mai, la U Cluj. Din informațiile noastre, salariul lui Florent Poulolo în Ardeal va fi de 120.000 de euro pe an, în timp ce Neofytos Michail (32 ani), portarul adus de la Pafos, va câștiga 150.000 de euro anual.

U Cluj, întăriri serioase în această vară

După ce a ajuns în finala Cupei României și a terminat pe 2 în SuperLiga, în ambele competiții fiind învinsă de Universitatea Craiova, U Cluj a început în forță campania de transferuri. Și-a asigurat semnătura a doi jucători: Neofytos Michail și Florent Poulolo.

Pe lângă asta, echipa din Ardeal nu are planuri să-și vândă fotbaliștii importanți. că clubul a refuzat o ofertă de 2 milioane de euro pentru Jovo Lukic (27 ani).

„Noi suntem un club care nu am discutat prea mult despre prețuri. Am avut discuții potențiale și la 2 milioane de euro (n.r. – pentru Lukic) pe care le-am refuzat”, a declarat Radu Constantea, la TVR Cluj.

Jovo Lukic a avut un sezon de vis la U Cluj. În 39 de meciuri în toate competițiile a marcat 20 de goluri și a oferit 3 pase decisive. Performanță care i-a adus convocarea la naționala Bosniei pentru Campionatul Mondial din această vară.

Atacantul a reprezentat o adevărată afacere pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi (61 ani). În iunie 2025 a sosit la „șepcile roșii” liber de contract, după ce Universitatea Craiova i-a încheiat angajamentul, iar în prezent, potrivit Transfermarkt, este evaluat la 1,5 milioane de euro.