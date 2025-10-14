U Cluj, transfer exotic! I-a luat ochii lui Ioan Ovidiu Sabău, după ce a marcat un hattrick

Universitatea Cluj continuă seria achizițiilor. a ajuns un fotbalist nigerian de perspectivă. Acesta a fost utilizat în ultimele două jocuri amicale ale ardelenilor și a semnat un hattrick care i-a garantat contractul cu „studenții”.

ADVERTISEMENT

U Cluj are un nou atacant! Sabău, convins de vârful din Nigeria

Este vorba despre Taiwo Qaudri (19 ani). Fotbalistul nigerian a semnat un contract oficial cu Universitatea Cluj, anunțul fiind făcut chiar de club, marți, 14 octombrie. Este un jucător care evoluează în atac, pe poziția de vârf, dar poate juca și în flancul drept. Nu are cotă de piață pe platforma Transfermarkt.

A marcat un hattrick într-un amical și a semnat cu U Cluj

Fotbalistul a ajuns la Cluj în urmă cu câteva săptămâni și a dat probe la U Cluj. „Studenții” au jucat două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureș, , iar Taiwo Qaudri a înscris un hattrick care l-a impresionat pe Neluțu Sabău.

ADVERTISEMENT

„Atacantul nigerian Taiwo Qaudri (19 ani) este noul jucător al Universității Cluj, însă va putea evolua oficial în alb și negru doar după ce va obține viza de lungă ședere în România.

Tânărul jucător s-a aflat sub observația staff-ului tehnic în ultimele săptămâni, evoluând în cele două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureș.

ADVERTISEMENT

În ultimul joc de pregătire cu echipa din liga secundă, care s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea „studenților”, Taiwo a reușit să marcheze un hattrick în prima repriză. În țara natală, noul atacant al Universității Cluj a fost legitimat la clubul Jimmy Football Academy.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul ofensiv nu este la prima experiență peste graniță. În sezonul 2024/2025, acesta a evoluat în Israel pentru echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin FC”, au scris ardelenii pe site-ul oficial.

Noul jucător de la U Cluj nu a prins nici măcar un meci la seniori. Nu poate debuta încă pentru ardeleni

Rămâne de văzut acum când îl vom putea vedea pe teren pe Qaudri. Atacantul nigerian trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică, având în vedere că ultima dată a evoluat în Israel, la Bnei Sakhnin, însă nu a prins nici măcar un minut la seniori. Mai mult, el așteaptă să primească și viza de ședere în România.