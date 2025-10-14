Sport

U Cluj, transfer exotic! I-a luat ochii lui Ioan Ovidiu Sabău, după ce a marcat un hattrick

U Cluj a transferat un nou atacant. Despre cine e vorba. A fost în probe la echipa lui Sabău și i-a convins pe oficiali cu un hattrick. De ce nu poate debuta încă.
Alex Bodnariu
14.10.2025 | 18:09
U Cluj transfer exotic Ia luat ochii lui Ioan Ovidiu Sabau dupa ce a marcat un hattrick
ULTIMA ORĂ
U Cluj și-a găsit atacant. Pe cine au transferat studenții

Universitatea Cluj continuă seria achizițiilor. În lotul lui Neluțu Sabău a ajuns un fotbalist nigerian de perspectivă. Acesta a fost utilizat în ultimele două jocuri amicale ale ardelenilor și a semnat un hattrick care i-a garantat contractul cu „studenții”.

ADVERTISEMENT

U Cluj are un nou atacant! Sabău, convins de vârful din Nigeria

Este vorba despre Taiwo Qaudri (19 ani). Fotbalistul nigerian a semnat un contract oficial cu Universitatea Cluj, anunțul fiind făcut chiar de club, marți, 14 octombrie. Este un jucător care evoluează în atac, pe poziția de vârf, dar poate juca și în flancul drept. Nu are cotă de piață pe platforma Transfermarkt.

A marcat un hattrick într-un amical și a semnat cu U Cluj

Fotbalistul a ajuns la Cluj în urmă cu câteva săptămâni și a dat probe la U Cluj. „Studenții” au jucat două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureș, echipa revelație din liga secundă, iar Taiwo Qaudri a înscris un hattrick care l-a impresionat pe Neluțu Sabău.

ADVERTISEMENT

„Atacantul nigerian Taiwo Qaudri (19 ani) este noul jucător al Universității Cluj, însă va putea evolua oficial în alb și negru doar după ce va obține viza de lungă ședere în România.

Tânărul jucător s-a aflat sub observația staff-ului tehnic în ultimele săptămâni, evoluând în cele două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureș.

ADVERTISEMENT
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când...
Digi24.ro
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile

În ultimul joc de pregătire cu echipa din liga secundă, care s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea „studenților”, Taiwo a reușit să marcheze un hattrick în prima repriză. În țara natală, noul atacant al Universității Cluj a fost legitimat la clubul Jimmy Football Academy.

ADVERTISEMENT
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul...
Digisport.ro
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada

Fotbalistul ofensiv nu este la prima experiență peste graniță. În sezonul 2024/2025, acesta a evoluat în Israel pentru echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin FC”, au scris ardelenii pe site-ul oficial.

Noul jucător de la U Cluj nu a prins nici măcar un meci la seniori. Nu poate debuta încă pentru ardeleni

Rămâne de văzut acum când îl vom putea vedea pe teren pe Qaudri. Atacantul nigerian trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică, având în vedere că ultima dată a evoluat în Israel, la Bnei Sakhnin, însă nu a prins nici măcar un minut la seniori. Mai mult, el așteaptă să primească și viza de ședere în România.

ADVERTISEMENT
Răzvan Marin i-a dat replica lui Mircea Lucescu după ce a fost pus...
Fanatik
Răzvan Marin i-a dat replica lui Mircea Lucescu după ce a fost pus la zid de selecționer: „Să zică direct că nu are nevoie de mine!”
Uluitor! Naționala cotată la 470 de milioane de euro și-a dat afară selecționerul...
Fanatik
Uluitor! Naționala cotată la 470 de milioane de euro și-a dat afară selecționerul pentru prima oară în istorie după rușinea trăită în preliminariile CM 2026
Fosta soție a fotbalistului lui Newcastle a trecut prin clipe de groază. A...
Fanatik
Fosta soție a fotbalistului lui Newcastle a trecut prin clipe de groază. A sunat imediat la poliție
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fiul fotbalistului care l-a accidentat grav pe Ilie Balaci a fost interzis în...
iamsport.ro
Fiul fotbalistului care l-a accidentat grav pe Ilie Balaci a fost interzis în fotbal: 'Du-te la karate, că tac-tu omoară oameni!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!