U Cluj – Universitatea Craiova, live video în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Meci de totul sau nimic pentru titlu

Un nou episod al confruntărilor dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Cele două echipe aspiră la titlu după un sezon foarte bun făcut până acum, iar etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii le aduce față în față luni, 13 aprilie, de la ora 21:30. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu absolut toate detaliile despre meciul care ne poate da la final indicii importante despre eventuala campioană a SuperLigii.

Live video U Cluj – Universitatea Craiova, în etapa 4 din play-off. Întâlnire extrem de importantă între cele două tabere

Meci extrem de important în vârful clasamentului din play-off. primește vizita Ambele formații studențești au același număr de puncte, 36, iar eventuala câștigătoare a acestei partide va lua o șansă mare către titlu în acest sezon, chiar dacă mai rămân alte 6 etape de disputat apoi.

Cine va arbitra meciul dintre U Cluj – Universitatea Craiova din etapa 4 din play-off

La centru se va afla Istvan Kovacs, care va fi ajutat de Ferencz Tunyogi și de Alexandru Ioan Corb. În camera VAR se va afla Iulian Dima, alături de Bogdan Dumitrache. Szabolcs Kovacs va avea rolul de arbitru de rezervă, iar Zoltan Szekely va fi observator de arbitri.

Cine transmite la TV U Cluj – Universitatea Craiova din a patra etapă a play-off-ului

Meciul dintre U Cluj și U Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Interesant este că duelul a suferit patru modificări în program.

Iată programul complet al rundei de play-off:

Duminică, 12 aprilie

Ora 21:00: CFR Cluj – Dinamo

Luni, 13 aprilie

Ora 18:30: Rapid – FC Argeș

Ora 21:30: U Cluj – Universitatea Craiova

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, rezultatele i-au fost favorabile Craiovei. Cert este că mai mult de jumătate dintre acestea au avut parte de minim un gol marcat. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele meciuri directe dintre cele două:

U Cluj – U Craiova 0-0 (1 decembrie 2025)

U Craiova – U Cluj 2-1 (28 iulie 2025)

U Cluj – U Craiova 2-1 (26 aprilie 2025)

U Craiova – U Cluj 3-0 (14 martie 2025)

U Craiova – U Cluj 1-0 (5 februarie 2025)

Cotele la pariuri pentru duelul U Cluj – Universitatea Craiova

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe U Cluj, care are o cotă de 2.75 la victorie. Un succes al oltenilor nu este totuși atât de departe, avâd o cotă de 2.77, în timp ce o eventuală remiză a primit cota de 3.15. Pentru pasionații de goluri, variantele „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.85, respectiv 1.36.

Vezi live video U Cluj – Universitatea Craiova, în etapa 3 din play-off. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

