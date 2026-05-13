U Cluj – Universitatea Craiova, live video în finala Cupei României Betano. Toate detaliile despre meciul de la Sibiu

U Cluj - Universitatea Craiova este marea finală a Cupei României Betano din acest sezon. Vezi toate informațiile importante, de la echipele de start, la evoluția scorului, la deznodământ și reacții tari după fluierul final.
13.05.2026 | 09:27
Cupa României Betano: U Cluj - Universitatea Craiova, live video în finală.
Finala Cupei României se dispută anul acesta miercuri, 13 mai, la Sibiu. U Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc de la ora 20:00 și vor juca cu trofeul pe masă, urmând ca peste alte 4 zile să joace un meci crucial, pe „Oblemenco”, în campionat. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate informațiile importante despre meciul din această seară, al cărei câștigătoare va pune mâna pe trofeu și pe participarea în preliminariile Europa League.

U Cluj – Universitatea Craiova, live video în finala Cupei României Betano. Duel cu trofeul pe masă

Meci mare miercuri seară cu ocazia finalei din Cupa României. Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Stadionul Municipal din Sibiu. Cele două rivale, care duc o luptă în paralel în campionat și pentru titlu, vor oferi spectacol total pentru a pune mâna pe primul trofeu din acest sezon, dar și pe șansa participării în preliminariile Europa League în stagiunea următoare. U Cluj a ajuns în ultimul act după ce a trecut în semifinale de FC Argeș cu 5-4 la loviturile de departajare. Și oltenii s-au calificat în finală după un meci cu penalty-uri, învingând Dinamo cu 4-1 după loviturile de departajare. Rămâne de văzut acum dacă finala se va decide în timpul regulamentar sau dacă va avea nevoie de prelungiri și penalty-uri la rândul său.

Cine transmite la TV U Cluj – Universitatea Craiova din finala Cupa României Betano

Meciurile din Cupa României se văd la TV grație posturilor Digi Sport și Prima Sport. Meciul dintre U Cluj și U Craiova va fi transmis de canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Partida se poate vedea și în mediul online, unde platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go vă vor veni în sprijin.

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune și va avea apoi un avantaj moral în lupta pentru titlu.

Cine arbitrează finala Cupei României Betano dintre U Cluj și Universitatea Craiova

„Centralul” ales de FRF pentru finala Cupei României din acest sezon este Marian Barbu (37 de ani), unul dintre cei mai promițători arbitri români. El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial al partidei va fi Ionuț Coza. Arbitrul VAR va fi Iulian Dima, iar arbitrul AVAR va fi Cristina Trandafir. Arbitrul de rezervă va fi Alexandru Vodă, iar observatorul de arbitri Adrian Comănescu.

Cotele la pariuri pentru U Cluj – Universitatea Craiova din finala Cupei României Betano

Un meci de nivelul celui dintre U Cluj și Universitatea Craiova este o bună ocazie de a da lovitura la pariuri. O eventuală victorie a ardelenilor are o cotă de 3.00, în timp ce un succes al oltenilor este cotat cu 2.47.

Remiza, în timpul regulamentar, are o cotă de 3.30. Pentru cei care vor să mizeze pe goluri, variantele „ambele echipe marchează: Da” și „peste 1.5 goluri” au cote de 2.00, respectiv 1.43.

Toate detaliile legate de meciul dintre U Cluj – Universitatea Craiova sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc, le găsiți pe toate chiar aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Cristiano Bergodi, Filipe Coelho, pot fi citite pe site-ul nostru. Vei știi tot ceea ce se întâmplă printr-un singur click!

