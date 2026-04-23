U Cluj – Universitatea Craiova, marea finală a Cupei României Betano. Când are loc meciul pentru trofeu și unde se dispută

Cupa României Betano a ajuns în ultima fază. După un drum lung, care s-a întins pe un sezon, competiția se pregătește de marea finală, iar echipele care au obținut acest bilet sunt U Cluj și Universitatea Craiova. FANATIK vă pune la curent cu toate informațiile despre meciul care se va juca cu trofeul pe masă.

Iubitorii fotbalului din România știu ambele echipe calificate în Cupa României Betano. Prima formație care și-a obținut biletul a fost U Cluj, după o semifinală nebună cu FC Argeș. După 1-1 în timp regulamentar, ardelenii s-au calificat grație loviturilor de departajare, Lefter reușind să apere penalty-ul decisiv al lui Bettaieb.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a ajuns în această fază a competiției după ce s-a impus în fața lui Dinamo. Duelul a avut parte de o desfășurare spectaculoasă, însă în cele din urmă elevii pregătiți de Filipe Coelho au reușit să se califice în actul final după cele două reprize de prelungiri și loviturile de pedeapsă.

Federația Română de Fotbal a ales data și stadionul pentru finala Cupei României Betano. Mai exact, meciul cu trofeul pe masă va avea loc pe Stadionul Municipal din Sibiu și e programat vineri, 13 mai. Fanii ambelor formații vor fi prezenți pe arenă, în contextul în care U Cluj sau Universitatea Craiova pot pune mâna pe un trofeu extrem de important.

Parcursul lui U Cluj și Universitatea Craiova până în finală

Universitatea Cluj a fost repartizată în grupa C a Cupei României Betano, acolo unde le-a întâlnit pe Metalul Buzău (victorie 2-1), Sepsi (egal 2-2) și Oțelul Galați (victorie 2-0). Ulterior, în faza sferturilor, ardelenii au dat peste FC Hermannstadt (victorie 2-1), .

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a făcut parte din grupa B a competiției. Parcursul oltenilor a arătat astfel: victorie 4-1 în fața Sănătății Cluj, victorie 4-0 cu Petrolul Ploiești și remiză cu FCSB, 2-2. În fazele avansate ale Cupei României Betano, elevii lui Filipe Coelho au trecut de CFR Cluj în sferturi și de Dinamo în semifinale.

Ce miză are Cupa României Betano?

Federația Română de Fotbal a alocat un buget de premiere de 1,2 milioane de euro pentru ediția actuală a Cupei României Betano, iar echipa care va câștiga trofeul va încasa 240.000 de euro. , la care se adaugă câte 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut în faza grupelor.

Pe lângă partea financiară, cluburile își doresc Cupa României Betano din perspectiva calificării în cupele europene. Mai exact, echipa care va câștiga trofeul va participa în turul 1 preliminar al UEFA Europa League și și-ar asigura astfel minimum patru partide, în contextul în care eliminarea din primul act duce la „retrogradarea” în turul 2 Conference League. În cazul în care câștigătoarea SuperLigii va câștiga și Cupa, atunci echipa de pe locul doi în ierarhie va beneficia de traseul favorabil din Europa League.