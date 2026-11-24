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Universitatea Cluj este autoarea unei campanii de transferuri spectaculoase. După ce l-a prezentat oficial pe Nicolae Stanciu, echipa lui Cristiano Bergodi îl urmărește pentru un posibil transfer pe Deian Sorescu. FANATIK prezintă detalii în exclusivitate.

U Cluj urmărește o nouă țintă de top: Deian Sorescu

Universitatea Cluj impresionează în actuala stagiune prin lotul pe care încearcă să-l contureze. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, ardelenii au dat o primă lovitură . Liderul naționalei României a fost prezentat deja oficial în tricoul alb-negru, după ce a devenit campion în China.

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Din informațiile FANATIK, Universitatea Cluj îl urmărește cu atenție și pe Deian Sorescu pentru un posibil transfer. Echipa lui Cristiano Bergodi vrea să aducă un jucător de bandă, iar fostul fotbalist de la Dinamo sau FCSB reprezintă o țintă de top pentru ardeleni. , până la finalul sezonului.

„Mai am eu un nume pe care vor să-l aducă cei de la U Cluj, nu știu dacă vor reuși. Nu a apărut acest nume. Este o informație în exclusivitate, vedem dacă pot să-l aducă, băiatul joacă și câștiga bine în Turcia. Îl au pe listă pe Deian Sorescu, lista de întăriri. Și Bergodi îl vrea.

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Au nevoie de jucător în bandă în momentul de față. Sorescu face ambele benzi. Un jucător pe care U Cluj îl vrea este Deian Sorescu. Este un jucător foarte bun pentru România. Aduc jucători care rezistă la presiune, care sunt obișnuiți să câștige campionate”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

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U Cluj, noua forță din SuperLiga?! „O să fie un campionat interesant”

Pe lângă transferul lui Nicolae Stanciu și atenția acordată lui Deian Sorescu pentru un posibil transfer, Universitatea Cluj îl are în vedere și pe Andrei Burcă. Sunt șanse mari ca fundașul central să semneze cu echipa antrenată de italianul Cristiano Bergodi. Florin Vulturar, celebrul impresar, este de părere că Universitatea Cluj poate deveni o candidată serioasă la titlu abia din sezonul viitor.

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„U Cluj are echipă bună, mai ales cu venirea lui Stanciu. O să fie o emulație mare la Cluj. Am înțeles că o să mai vină și Burcă. O să fie un campionat interesant. Nu știu 100% dacă vine Burcă, dar am înțeles că o să-l aducă și pe el. Este o soluție foarte bună. Dacă îl aduc și pe Burcă și Sorescu, U Cluj va fi o echipă grea, dar eu cred că Universitatea Craiova e prea puternică.

Are un lot bun, are pedigree de campioană. Nu e chiar așa ușor să câștigi campionatul, apropo de U Cluj. E greu să te bați la campionat, Craiova are lot bun. U Cluj, poate pentru anul viitor, dacă reușesc toate transferurile”, a declarat Florin Vulturar, la FANATIK SUPERLIGA. După 16 etape, U Cluj ocupă locul 5 în clasament, cu 29 de puncte.