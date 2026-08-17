U Cluj – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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U Cluj – UTA, meci contând pentru etapa 5 din SuperLiga, se joacă luni, 17 august, de la ora 18:30. „Șepcile Roșii” vine după o pauză de două săptămâni, după ce derby-ul local cu CFR a fost amânat. Partida care reprezintă revenirea elevilor lui Cristiano Bergodi pe Cluj Arena va fi transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

U Cluj – UTA în etapa 5 din SuperLiga României

Duelul dintre U Cluj și UTA este unul extrem de interesant pe prima scenă. Deși gazdele s-au clasat mereu în fața bănățenilor în clasament, niciodată „U” nu a învins Aradul când a jucat acasă. Au fost succese, însă numai în liga secundă. „Bătrâna Doamnă” s-a simțit mereu bine în deplasare la Cluj. Între 2024 și 2026, UTA are două victorii și două remize pe Someș.

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Superliga U Cluj 2026-08-17T15:30:00Z UTA Arbitri Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: M. Grigoriu Arbitru asistent 2: I. Bucsi Al patrulea oficial: L. Ruşandu VAR: R. Petrescu Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte și după U Cluj – UTA

Deși a jucat doar trei meciuri, „U” stă mai bine în clasament decât adversara din această etapă. 7 cu 6 puncte. De cealaltă parte, formația lui Adrian Mihalcea (50 de ani) are cea mai slabă linie de clasament a echipelor care au făcut puncte în acest sezon. Sub Arad este doar Csikszereda, „unicii” cu 0 puncte.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Dinamo 5 3 1 1 11-3 10 2 ▲ FC Argeș 5 3 1 1 4-3 10 3 ▲ Petrolul 5 3 0 2 4-6 9 4 ▲ Corvinul 5 2 2 1 7-3 8 5 ▼ FCSB 4 2 2 0 6-2 8 6 ▲ Farul 5 2 2 1 9-7 8 7 ▼ Rapid 5 2 2 1 5-3 8 8 ▼ Univ. Craiova 5 2 1 2 10-7 7 9 ▼ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 10 ▼ Oțelul 5 1 3 1 6-6 6 11 ▼ Sepsi OSK 5 1 3 1 2-2 6 12 ▼ FC Voluntari 5 1 1 3 4-13 4 13 ▼ CFR Cluj 4 1 0 3 7-8 3 14 FC Botoşani 4 0 3 1 4-5 3 15 UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 5 0 1 4 2-9 1

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – UTA: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Jucătorii prezenți pe teren în partida U Cluj – UTA vor fi atent monitorizați de statistica OPTA. Tot ce înseamnă goluri, pase decisive, cartonașe (galbene sau roșii), șuturi (pe /spre poartă), ofsaiduri, faulturi și paradele portarilor, totul va apărea în timp real mai jos. Este cunoscut faptul că toate casele mari de pariuri au în ofertă cote pe fel și fel de statistici: șuturi, cornere sau cartonașe.

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Desfășurarea meciului U Cluj – UTA LIVE VIDEO comentariul în timp real

În cele ce urmează, FANATIK îți oferă comentariul live text al partidei U Cluj – UTA Arad. Sunt prezentate actualizări în timp real pentru fiecare fază importantă. Nu numai golurile, dar și ocaziile mari, deciziile VAR, cartonașele, schimbările efectuate de antrenori și toate momentele importante ale confruntării apar în secțiune.

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Echipele de start și schimbări la U Cluj – UTA

Cum vor pregătit partide Bergodi și Mihalcea, ce surprize propun cei doi tehnicieni și ce sisteme de joc își pregătesc unul altuia? Răspunsurile la aceste întrebări sunt mai jos. În plus, evenimentele importante care apar în meci (cartonașe, goluri, ocazii mari) vor fi marcate grafic în dreptul fiecărui fotbalist.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la U Cluj – UTA

În ciuda faptului că revine acasă după „exilul” la Sfântu Gheorghe, cu o cotă destul de mare: 2,10. UTA are 3,70, iar o remiză înseamnă 3,35. Dacă mergem pe istorie cea care spune că „U” nu bate pe UTA, atunci putem lua un x2 la cotă 1,76.