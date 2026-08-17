U Cluj – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

U Cluj – UTA, meci contând pentru etapa 5 din SuperLiga, se joacă luni, 17 august, de la ora 18:30. „Șepcile Roșii” vine după o pauză de două săptămâni, după ce derby-ul local cu CFR a fost amânat. Partida care reprezintă revenirea elevilor lui Cristiano Bergodi pe Cluj Arena va fi transmisă de Digi Sport și Prima Sport.
Duelul dintre U Cluj și UTA este unul extrem de interesant pe prima scenă. Deși gazdele s-au clasat mereu în fața bănățenilor în clasament, niciodată „U” nu a învins Aradul când a jucat acasă. Au fost succese, însă numai în liga secundă. „Bătrâna Doamnă” s-a simțit mereu bine în deplasare la Cluj. Între 2024 și 2026, UTA are două victorii și două remize pe Someș.
Deși a jucat doar trei meciuri, „U” stă mai bine în clasament decât adversara din această etapă. Echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani) ocupă locul 7 cu 6 puncte. De cealaltă parte, formația lui Adrian Mihalcea (50 de ani) are cea mai slabă linie de clasament a echipelor care au făcut puncte în acest sezon. Sub Arad este doar Csikszereda, „unicii” cu 0 puncte.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Dinamo
|5
|3
|1
|1
|11-3
|10
|2▲
|FC Argeș
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|3▲
|Petrolul
|5
|3
|0
|2
|4-6
|9
|4▲
|Corvinul
|5
|2
|2
|1
|7-3
|8
|5▼
|FCSB
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|6▲
|Farul
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|7▼
|Rapid
|5
|2
|2
|1
|5-3
|8
|8▼
|Univ. Craiova
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|9▼
|U Cluj
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|10▼
|Oțelul
|5
|1
|3
|1
|6-6
|6
|11▼
|Sepsi OSK
|5
|1
|3
|1
|2-2
|6
|12▼
|FC Voluntari
|5
|1
|1
|3
|4-13
|4
|13▼
|CFR Cluj
|4
|1
|0
|3
|7-8
|3
|14
|FC Botoşani
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|15
|UTA
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|16
|Csikszereda
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
Jucătorii prezenți pe teren în partida U Cluj – UTA vor fi atent monitorizați de statistica OPTA. Tot ce înseamnă goluri, pase decisive, cartonașe (galbene sau roșii), șuturi (pe /spre poartă), ofsaiduri, faulturi și paradele portarilor, totul va apărea în timp real mai jos. Este cunoscut faptul că toate casele mari de pariuri au în ofertă cote pe fel și fel de statistici: șuturi, cornere sau cartonașe.
Statisticile nu sunt disponibile.
În cele ce urmează, FANATIK îți oferă comentariul live text al partidei U Cluj – UTA Arad. Sunt prezentate actualizări în timp real pentru fiecare fază importantă. Nu numai golurile, dar și ocaziile mari, deciziile VAR, cartonașele, schimbările efectuate de antrenori și toate momentele importante ale confruntării apar în secțiune.
Nu există comentarii disponibile.
Cum vor pregătit partide Bergodi și Mihalcea, ce surprize propun cei doi tehnicieni și ce sisteme de joc își pregătesc unul altuia? Răspunsurile la aceste întrebări sunt mai jos. În plus, evenimentele importante care apar în meci (cartonașe, goluri, ocazii mari) vor fi marcate grafic în dreptul fiecărui fotbalist.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
În ciuda faptului că revine acasă după „exilul” la Sfântu Gheorghe, U Cluj pleacă în acest meci cu o cotă destul de mare: 2,10. UTA are 3,70, iar o remiză înseamnă 3,35. Dacă mergem pe istorie cea care spune că „U” nu bate pe UTA, atunci putem lua un x2 la cotă 1,76.