„U Cluj, victorie de vis cu FCSB!” Primarul Emil Boc s-a dezlănțuit

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Universitatea Cluj a demonstrat încă o dată nivelul foarte bun la care a ajuns în ultimii ani și a obținut o victorie importantă împotriva lui FCSB, meci foarte important în economia calificării în play-off. Primarul orașului, Emil Boc, a fost prezent pe Cluj Arena și a susținut trup și suflet echipa antrenată de Cristiano Bergodi. După victoria cu 1-0, omul politic a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care i-a felicitat pe fotbaliști.

Emil Boc, mesaj triumfător după U Cluj – FCSB 1-0

Nu mai este un secret că Emil Boc, edilul Clujului, este un iubitor al fotbalului și susținător al echipei orașului, Universitatea Cluj. El a fost prezent pe stadion la meciul cu FCSB, iar la finalul partidei, după ce a avut un mesaj special pe Facebook pentru toți cei din cadrul clubului. Alături de text, el a atașat un videoclip cu momente superbe din timpul intonării imnului lui U Cluj, dar și cu bucuria de după golul lui Jovo Lukic.

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Cu cele trei puncte adunate în meciul de luni, Universitatea Cluj acumulează 24 de puncte și se distanțează la 3 puncte de FCSB, cu o singură etapă rămasă de disputat din turul de campionat. Chiar dacă mai sunt multe puncte în joc, ardelenii arată ca o echipă ce nu va avea probleme în ceea ce privește accederea în play-off: „U Cluj – victorie de vis pe Cluj Arena! Învingem FCSB și ne consolidăm șansele de play-off! Haide „U”! Și la bine, și la greu! Mândri de voi!”, a scris Emil Boc în postarea sa de pe rețelele de socializare.

Nu este pentru prima dată când Emil Boc se postează de la stadion

Emil Boc este un suporter declarat al Universității Cluj și încearcă să fie prezent la meciurile disputate pe Cluj Arena, mai ales la cele importante. Nu este prima dată când primarul este prezent la stadion și postează cele mai frumoase momente de la meci. Spre exemplu, edilul a făcut același lucru la meciurile din cupele europene.

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În acest sezon, datorită statutului de vicecampioană și a eventului câștigat de Universitatea Craiova, U Cluj a jucat în Europa League, iar în primul tur preliminar a întâlnit-o pe Dinamo Kiev. Chiar dacă gigantul ucrainean nu mai este aceeași echipă din trecut, continuă să fie un club cu pretenții. Ardelenii au făcut o figură frumoasă, dar au pierdut calificarea la loviturile de departajare, după două remize. Atunci, el chiar afișându-se extrem de nervos în tribune după ce U Cluj a pierdut din nou în urma loteriei penalty-urilor, după ce o făcuse recent atât în finala Cupei României, cât și în Supercupa României, ambele înfrângeri împotriva Craiovei.