U Cluj, victorie uriașă cu Farul Constanța: “S-a schimbat atitudinea jucătorilor! Am jucat 90 de minute în inferioritate”. Reveniri importante cu Dinamo

Fără victorie de la succesul cu Metaloglobus din prima etapă, U Cluj s-a impus pe terenul Farului, scor 1-0, în ciuda faptului că după eliminarea lui Iulian Cristea.

ADVERTISEMENT

Președintele lui U Cluj, discurs laudativ la adresa jucătorilor după succesul cu Farul

Președintele ”șepcilor roșii”, Radu Constantea, a intrat în direct la și i-a lăudat pe jucătorii lui Neluțu Sabău, care au reușit să pună capăt perioadei îndelungate fără victorie.

”E o victorie importantă, mai ales că nu am început chiar așa cum ne doream campionatul. Atitudinea a făcut diferența și mă bucur pentru staff-ul tehnic, pentru jucători și pentru club. Iulian Cristea nu va fi nici amendat, nici premiat pentru cartonașul roșu. A fost o fază de joc, se întâmplă, dar e bine că am reușit să ținem avantajul pe tabelă și să venim acasă cu cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

N-am mai câștigat din prima etapă, dar au mai fost și niște meciuri în care dacă eram mai atenți puteam să acumulăm mai multe puncte. În fotbal lucrurile se egalizează, în anumite meciuri poate trebuia să faci mai multe puncte, în altele pleci cu mai multe puncte față de cum a arătat jocul.

Dacă stau să mă gândesc cum am pierdut la Craiova… Cred că acea înfrângere a avut un impact și pentru următoarele meciuri. Am condus cu 1-0 până în minutul 85 și cred că acolo s-a schimbat puțin și starea de spirit.

ADVERTISEMENT

Cei de la Craiova au primit acel boost necesar și vedem ulterior cum au reușit să lege victoriile, la noi a venit acea perioadă în care nu am mai reușit să câștigăm niciun meci”, a declarat Constantea.

ADVERTISEMENT

Revin fundașii lui U Cluj la întâlnirea cu Dinamo

Oficialul Universității Cluj au dezvăluit faptul că problemele din centrul defensivei se vor rezolva cât de curând, doi dintre jucătorii accidentați revenind deja la antrenamente și sunt șanse mari să fie în lotul pentru partida cu Dinamo.

”(n.r. – Ce v-a plăcut aseară la U Cluj?) Atitudinea jucătorilor și modul cum am gestionat cele aproape 90 de minute în inferioritate numerică, mai ales că Farul nu a avut ocazii mari. Jucătorii au demonstrat că și-au dorit foarte mult victoria și să schimbăm cumva modul cum ne-am prezentat în ultimele meciuri.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ce i-ați făcut lui Lukic de joacă atât de bine?) S-a integrat foarte bine. Cred că arăta destul bine și în campionatul din Bosnia dacă Craiova a plătit o sumă de transfer pe el. Poate nu a reușit să se integreze foarte bine la Craiova, dar noi suntem mulțumiți.

A arătat foarte bine în aproape toate meciurile în care a intrat, a marcat, își câștigă duelurile, ține de minge și ajută foarte mult echipa. Am fost extrem de mulțumiți și de evoluția lui Gheorghiță și sperăm să continue tot așa.

(n.r. – Cum rezolvați problema defensivei, a fundașilor centrali?) De aproximativ 10 zile cei doi fundași centrali care au fost accidentați, Cisse și Capradossi, au revenit la antrenamente, au și jucat câte 45 de minute într-un meci amical săptămâna trecută. Ușor au reintrat în programul echipei și acum decizia este la staff-ul tehnic când vor evolua.

Cred că vor face parte din lot la meciul cu Dinamo. Și cu Jasper van der Werff , care a avut o intervenție chirurgicală și a început alergările, sperăm ca în 2-3 săptămâni să revină la antrenamentele echipei”, a spus Radu Constantea, la FANATIK SUPERLIGA.