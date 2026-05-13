U Cluj vine după titlu! Mesajul lui Chipciu după eșecul cu Craiova din finala Cupei României Betano: „Mergem în Bănie”

Alexandru Chipciu a luat cuvântul după ce U Cluj a pierdut finala Cupei României Betano în fața Universității Craiova. Căpitanul ardelenilor anunță că echipa sa se va revanșa cu titlul de campioană
Cristian Măciucă
14.05.2026 | 00:08
Alexandru Chipciu (36 de ani) a avut sentimente mixte după finala Cupei României Betano, pe care U Craiova a câștigat-o în fața lui U Cluj la loviturile de departajare. Căpitanul „șepcilor roșii” a încercat însă să își mobilizeze colegii, care își pot lua revanșa în finala de titlu de duminică.

Alex Chipciu, mesaj în forță după ce U Cluj a pierdut finala Cupei României Betano cu Craiova

U Cluj a pierdut o nouă finală la loviturile de departajare, spre exasperarea lui Alex Chipciu. Cupa României Betano 2025-2026 a fost cucerită de olteni după 0-0 la finalul celor 120 de minute și după ce Iulian Cristea a fost singurul jucător care a ratat la loviturile de departajare. Chiar dacă primul trofeu a ajuns în Bănie, echipa lui Bergodi mai are șanse la campionat.

„E dureros, dar prin câte momente dureroase am trecut prin viața și cariera mea, sunt hârjonit de atâtea momente grele. Cred că-i a treia sau a patra finală pierdută, mă refer la cupe. Dar ideea e că, la modul în care am pierdut-o, n-ai ce să zici. Au fost două echipe bune. Nu a fost un spectacol al ocaziilor, a fost un meci echilibrat. Am mai jucat cu ei, tot la egalitate am terminat.

N-am ce să zic decât felicitări pentru colegi, pentru dăruire, astea-s momentele în viață și nu avem ce face. Vedem și la case mai mari, Simeone într-o săptămână a pierdut tot. Suporterii au fost fabuloși, nu vreau să-i discreditez pe olteni, dar cred că ai noștri au fost mai gălăgioși. Le mulțumim, dar asta-i viața, n-avem ce face, mergem mai departe”, a declarat Alexandru Chipciu.

Finala de titlu se joacă pe „Ion Oblemenco”

Cu două etape rămase până la finalul play-off-ului, U Cluj e la un singur punct în spatele liderului U Craiova. Cele două formații se întâlnesc în meci direct, duminică, 17 mai, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”. „A fost ciudat, pentru că dacă luai Cupa, nici nu știai dacă să te bucuri, pentru că trebuia să o iei de la capăt și să începi recuperarea. Cred că a fost o propagandă bună pentru fotbalul românesc. Mergem în Bănie, ăsta e mesajul meu. Mergem cu încredere acolo. Câteodată, discursurile mi se par forțate, să vorbești mereu”, a conchis căpitanul lui U Cluj.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
