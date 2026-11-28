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Mihai Stoica nu pare entuziasmat de faptul că Nicolae Stanciu a semnat cu Universitatea Cluj. În ciuda faptului că fotbalistul venit din China este într-o formă de zile mari, fostul oficial al celor de la FCSB crede că Universitatea Cluj nu se poate bate la titlu fără fundași de valoare.

Mihai Stoica nu o vede pe Universitatea Cluj în lupta la titlu în acest an, chiar și cu Stanciu

„Titlu? Nu prea cred. Anul trecut au fost în cea mai bună formă posibilă. Mi se pare că sunt sub nivelul de anul trecut. Față de anul trecut, ar ieși Nistor și ar intra Stanciu. Dar, în meciurile importante, au capotat în fața Craiovei, iar Craiova, anul ăsta, e mai bună decât anul trecut.

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Nu văd Universitatea Cluj să se bată la titlu sub nicio formă. Când mă uit la o echipă care se bate la titlu, mă uit ce fundași centrali are. Cu tot respectul, noi ne-am bătut la titlu cu Miron și Iulian Cristea. .. Parcă o forță mai mare are Craiova, care joacă în trei, dar are o mult mai mare stabilitate în sistemul ăsta. Mă gândesc, după aia, că și Rapidul parcă ar avea un cuplu de fundași centrali mai solid. Dar, mă rog, nici Rapidul…

în formă foarte bună. A venit și Mihai Popescu, erau trei pentru două poziții. Steaua pe care am creat-o pe vremuri a fost cu Goian și Ghionea. Mă gândesc din nou la echipele la care am contribuit. Au fost Goian și Ghionea, apoi Chiricheș și Szukała. La Urziceni am jucat și în doi, și în trei, cu Galamaz și Bruno Fernandes sau Mehmedović. Apoi a venit Maftei și, evident, s-a impus.

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Mihai Stoica e de părere că o echipă nu se poate bate la titlu fără fundași centrali de valoare

Nu văd Universitatea Cluj bătându-se la titlu sub nicio formă. Cel mai bun jucător, în afară de Lukić, care e din altă categorie, e mult peste nivelul campionatului nostru, așa cum e Assad, iar Lukić mi se pare chiar mai bun… Dar cel mai bun jucător al lor e Chipciu și asta spune multe. Face 38 de ani în câteva luni”, a explicat Mihai Stoica la MM la FANATIK.

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