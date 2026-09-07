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Universitatea Craiova s-a impus fără drept de apel în derby-ul cu U Cluj. Oltenii au câștigat pe „Ion Oblemenco” cu 4-0, însă au existat și câteva faze controversate de arbitraj. Jucătorii lui Coelho au cerut un penalty pe finalul primei părți și au protestat când centralul nu a acordat un fault după un contact dur în careu. Cristi Balaj a analizat deciziile lui George Roman.

Trebuia Universitatea Craiova să primească penalty în prima repriză a meciului cu U Cluj!? Cristi Balaj explică de ce împingerea lui Garita e fault, iar cea a lui Chipciu la Mora NU!

Prima fază litigioasă a avut loc la mijlocul primei reprize. urmărea o minge, iar a reușit să îl deposedeze după ce l-a împins din spate. Faza seamănă cu cea din Dinamo – FCSB, atunci când lui Garita i-a fost anulată reușita pentru un fault similar. Cristi Balaj consideră însă că jocul nu trebuia oprit, iar centralul a procedat corect când nu a acordat penalty.

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„La faza cu Chipciu, într-adevăr, împingerea este asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat la meciul Dinamo – FCSB, când s-a anulat golul lui Garita. Totuși, recomandările sunt ca atunci când arbitrii trebuie să ia o decizie majoră, referindu-mă aici la o lovitură de pedeapsă sau la un cartonaș roșu, deciziile să fie luate doar dacă se întâmplă ceva evident.

Pe de altă parte, la anularea unui gol sensibilitatea este diferită. Pentru a înțelege mai bine, vă dau un exemplu: dacă un atacant atinge mingea cu mâna și înscrie imediat după aceea, golul se anulează, chiar dacă atingerea nu a fost voită. În schimb, dacă o atingere similară are loc la mâna unui apărător în propria suprafață de pedeapsă, nu se acordă lovitură de pedeapsă. Acestea sunt diferențele de nuanță”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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A fost henț la Poulolo? Cristi Balaj explică de ce Universitatea Craiova nu trebuia să primească penalty

Oltenii au cerut penalty și pe finalul primei reprize. Atunci, Poulolo a fost lovit cu mingea în mână. Pe reluare se vede clar că apărătorul ardelenilor atinge balonul cu brațul, însă Cristi Balaj este de părere că stoperul se afla într-o poziție naturală. Mai mult, acesta consideră că Poulolo a încercat să evite hențul.

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„La faza cu hențul, mingea este deviată cu călcâiul de la o distanță mică, iar mâna se află într-o poziție naturală. Mai mult decât atât, jucătorul aflat în apărare încearcă să-și retragă mâna, ba chiar o retrage, motiv pentru care nu se consideră intenție”, a mai spus Balaj pentru FANATIK.