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Universitatea Craiova se luptă în acest sezon pe trei fronturi: SuperLiga, Cupa României și Conference League. Campioana a încercat întărirea lotului prin aducerea unor jucători de valoare din întrecerea internă. Oltenii l-au dorit și pe Meriton Korenica, fotbalist ajuns în final la rivala FCSB. Un oficial din Bănie a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, de ce nu s-a mai realizat mutarea.

Oficialii de la Universitatea Craiova explică de ce nu a mai ajuns Meriton Korenica în Bănie

În ultimele ore ale perioadei de mercato, Universitatea Craiova a forțat aducerea golgheterului de la CFR Cluj, Andrei Cordea (27 de ani). Deși cluburile s-au înțeles, în final mutarea a căzut din cauza unor aspecte de ordin financiar. Puțină lume știe însă faptul că echipa lui Mihai Rotaru l-a dorit și pe Meriton Korenica.

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, au existat contacte între Cluj și Craiova. În cele din urmă, nu s-a concretizat nimic, iar vedeta celor din Gruia avea să ajungă la rivala din Capitală. În direct la FANATIK SUPERLIGA, directorul sportiv al campioanei a venit cu lămuriri despre acest transfer ratat.

„(n.r. De ce a căzut transferul lui Korenica la FCSB?) Au fost într-adevăr câteva abordări și discuții cu CFR și cu Korenica, dar și cu Cordea. Nu trebuie să ascundem, dar din unele cauze n-am ajuns la un acord. Sunt lucruri care se mai întâmplă la fotbal. Era și vorba de timp. Nu s-a terminat cum doream noi. Trebuie să continuăm și suntem foarte fericiți acum cu ce avem”, a spus Mario Felgueiras.

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Directorul sportiv de la U Craiova nu crede că Meriton Korenica putea aduce ceva nou la echipă

. În ciuda calitățile kosovarului, Mario Felgueiras spune că, în prezent, la U Craiova s-a creat un nucleu puternic și era greu ca un alt fotbalist să vină și să se impună. „Vreau să lămuresc și să fie foarte clar. Noi în momentul de față avem un lot în care avem foarte multă încredere. A fost un lot la care am reușit și cumva să păstrăm nucleul echipei. Consideram că e foarte greu să vină un jucător și să mai facă ceva special și de asta trebuie să avem mare grijă cu jucătorii noi pe care îi aducem”, spune directorul sportiv din Bănie.

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Întrebat dacă a fost o problemă cu banii în privința acestui transfer, același Felgueiras a spus: „În momentul respectiv am considerat că nu trebuie să mergem mai departe. Am considerat că nu merită, să zicem așa”, a punctat oficialul din Bănie.

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