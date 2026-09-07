ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a aflat la primul meci pe „Ion Oblemenco” de la vestea tragică din fotbalul oltean: moartea lui Nae Ungureanu la vârsta de 69 de ani. În semn de respect pentru ceea ce a însemnat pentru club, jucătorii s-au oprit preț de câteva clipe în minutul 4 (n.r. – reprezentând numărul pe care l-a purtat Nae Ungureanu) al partidei cu U Cluj.

Moment emoționant în minutul 4 al partidei U Craiova – U Cluj. Omagiu pentru Nae Ungureanu

În dimineața zilei de 28 august, fotbalul românesc a primit o lovitură cruntă. la o zi după ce oltenii au fost eliminați de Ararat-Armenia din play-off-ul de Europa League. De atunci, echipa patronată de Mihai Rotaru nu a mai avut niciun meci de pe teren propriu și nu a avut ocazia să-l omagieze pe fostul mare fotbalist.

ADVERTISEMENT

Luni seară, la meciul cu U Cluj de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a găsit momentul potrivit pentru a-i aduce un ultim omagiu. În minutul 4 al partidei, fotbaliștii s-au oprit preț de câteva secunde. Toți suporterii prezenți au început să aplaude puternic și au continuat să o facă pentru un minut, timp în care jucătorii au reluat partida.

Omagiu pentru Nae Ungureanu la U Craiova - U Cluj

Fanii Craiovei i-au scandat numele lui Nae Ungureanu și pe Giulești, după meciul cu Rapid

Peluza Nord a Universității Craiova i-a scandat numele lui Nae Ungureanu după momentul emoționant din minutul 4 al meciului cu U Cluj, însă chiar pe Giulești. 600 de olteni au făcut deplasarea la București, iar la final și-au încurajat jucătorii, dar au ținut să-l comemoreze și pe Nae Ungureanu, care fusese condus pe ultimul drum cu doar câteva zile în urmă.

ADVERTISEMENT

După ce i-au scandat numele legendei, suporterii au trecut la motivarea favoriților: „De aici începe lupta pentru campionat. Atitudine, îi mâncăm, noi suntem campionii!”; „Haideți, băieții, acum încep meciurile grele în campionat. E anul nostru!”, au transmis suporterii la finalul remizei de pe Giulești.