Sport

Emoție la cote înalte în U Craiova – U Cluj! Motivul pentru care toți jucătorii s-au oprit în timpul partidei. Video

Moment plin de emoție în meciul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, din etapa a 8-a a SuperLigii României. Toți fotbaliștii s-au oprit din joc în minutul 4
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
07.09.2026 | 21:56
Emotie la cote inalte in U Craiova U Cluj Motivul pentru care toti jucatorii sau oprit in timpul partidei Video
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Momentul în care toți jucătorii s-au oprit, iar fanii au aplaudat neîncetat timp de un minut. Foto: Colaj FANATIK
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Universitatea Craiova s-a aflat la primul meci pe „Ion Oblemenco” de la vestea tragică din fotbalul oltean: moartea lui Nae Ungureanu la vârsta de 69 de ani. În semn de respect pentru ceea ce a însemnat pentru club, jucătorii s-au oprit preț de câteva clipe în minutul 4 (n.r. – reprezentând numărul pe care l-a purtat Nae Ungureanu) al partidei cu U Cluj.

Moment emoționant în minutul 4 al partidei U Craiova – U Cluj. Omagiu pentru Nae Ungureanu

În dimineața zilei de 28 august, fotbalul românesc a primit o lovitură cruntă. Nae Ungureanu, legenda Universității Craiova, s-a stins din viață la o zi după ce oltenii au fost eliminați de Ararat-Armenia din play-off-ul de Europa League. De atunci, echipa patronată de Mihai Rotaru nu a mai avut niciun meci de pe teren propriu și nu a avut ocazia să-l omagieze pe fostul mare fotbalist.

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Luni seară, la meciul cu U Cluj de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a găsit momentul potrivit pentru a-i aduce un ultim omagiu. În minutul 4 al partidei, fotbaliștii s-au oprit preț de câteva secunde. Toți suporterii prezenți au început să aplaude puternic și au continuat să o facă pentru un minut, timp în care jucătorii au reluat partida.

Omagiu pentru Nae Ungureanu la U Craiova - U Cluj

Fanii Craiovei i-au scandat numele lui Nae Ungureanu și pe Giulești, după meciul cu Rapid

Peluza Nord a Universității Craiova i-a scandat numele lui Nae Ungureanu după momentul emoționant din minutul 4 al meciului cu U Cluj, însă a făcut același lucru și la finalul partidei cu Rapid, chiar pe Giulești. 600 de olteni au făcut deplasarea la București, iar la final și-au încurajat jucătorii, dar au ținut să-l comemoreze și pe Nae Ungureanu, care fusese condus pe ultimul drum cu doar câteva zile în urmă.

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După ce i-au scandat numele legendei, suporterii au trecut la motivarea favoriților: „De aici începe lupta pentru campionat. Atitudine, îi mâncăm, noi suntem campionii!”; „Haideți, băieții, acum încep meciurile grele în campionat. E anul nostru!”, au transmis suporterii la finalul remizei de pe Giulești.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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