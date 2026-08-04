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Universitatea Craiova a plecat în Finlanda cu „avionul lui Cristiano Ronaldo”! Condiții de lux pentru olteni. Video și foto

Universitatea Craiova a plecat spre Kuopio pentru meciul cu KuPS, primul meci al „dublei” din turul 3 preliminar Europa League. Campionii României au zburat cu avionul cu care a zburat și Cristiano Ronaldo
Cristian Măciucă, Tibi Cocora
04.08.2026 | 17:05
Universitatea Craiova a plecat in Finlanda cu avionul lui Cristiano Ronaldo Conditii de lux pentru olteni Video si foto
SPECIAL FANATIK
U Craiova a plecat în Finlanda pentru turul contra lui KuPS cu un avion personalizat. Legătura neștiută cu Cristiano Ronaldo. FOTO: Fanatik
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Universitatea Craiova a ridicat toate pânzele sus și a decolat către Kuopio, orașul în care se va disputa primul meci al „dublei” cu KuPS, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României a avut privilegiu de a zbura cu un avion personalizat, cu care a zburat inclusiv superstarul portughez Cristiano Ronaldo.

U Craiova a zburat cu „avionul lui Cristiano Ronaldo” pentru meciul cu KuPS Kuopio

Universitatea Craiova a decolat marți, 4 august 2026, spre Kuopio, acolo unde joi va înfrunta KuPS, în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League, programat joi, 6 august, de la ora 18:00. Kuopio, oraș situat în estul Finlandei, la aproximativ 400 de kilometri de Helsinki, are o populație de aproape 130.000 de locuitori. Pentru această deplasare, oficialii Universității Craiova au optat pentru un zbor charter, iar delegația care a urcat la bord a fost formată din 60 de persoane.

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Pentru ca fotbaliștii lui Filipe Coelho (45 de ani) să beneficieze de cele mai bune condiții pe durata deplasării, oficialii Universității Craiova au închiriat un charter Boeing 737-500 VIP, dotat la standarde de cinci stele. Aeronava a fost personalizată cu însemnele campioanei României, iar surprizele nu s-au oprit aici.

Pe parcursul zborului spre Finlanda, oltenii au avut la dispoziție un meniu comparabil cu cel al unui restaurant de lux. Mai exact, membrii delegației oltene au putut alege dintre preparate din meniul standard, diverse salate și nu mai puțin de trei tipuri de desert, toate pregătite la un nivel premium, pentru ca drumul spre Kuopio să fie cât mai confortabil, conform digisport.ro.

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CR7 și naționala Portugaliei au zburat cu același avion la Euro 2024

Boeing 737-500 VI este un charter de la compania KlasJet (Lituania), avionul fiind vopsit în culorile alb și albastru. Schema de vopsire și identitatea vizuală exterioară a avionului e „Snowfall”. Cu aceeași aeronavă a zburat naționala Portugaliei în 2024, atunci când, în sferturile de finală ale Campionatului European, a înfruntat reprezentativa similară a Franței. Avionul nu le-a purtat noroc lusitanilor în meciul disputat la Hamburg. Cristiano Ronaldo & Co. au pierdut în fața Franței la loviturile de departajare.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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