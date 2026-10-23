Sport

U Craiova a scris istorie în Andorra! Premieră absolută în fotbalul european. Reacția presei locale

Flaviu Popa
23.10.2026 | 05:30
U Craiova a scris istorie in Andorra Premiera absoluta in fotbalul european Reactia presei locale
ULTIMA ORĂ
Ce a scris presa din Andorra
Presa din Andorra a reacționat după ce Universitatea Craiova a învins în deplasare pe Inter d'Escaldes. Jurnaliștii locali consideră seara drept una „istorică” pentru micuța echipă.
ADVERTISEMENT

Deși prestația lui Inter d’Escaldes în fața Universității Craiova nu a impresionat presa locală, partida a reprezentat un moment istoric pentru fotbalul din Andorra. În premieră, Principatul a găzduit un meci din faza principală a unei competiții europene intercluburi.

Presa din Andorra e mulțumită după Inter – Craiova 1-3, pentru că a fost consemnată o premieră istorică

Universitatea Craiova a învins cu 3-1 în această deplasare, însă jurnaliștii au remarcat evoluția celor de la Inter, formație care nu a renunțat la luptă nici după ce a primit două goluri și chiar a avut forța să reducă din diferență.

ADVERTISEMENT

Astfel, potrivit jurnaliștilor de la elperiodic.ad, „Inter a opus rezistență, dar a cedat în fața Universității Craiova, la debutul Conference League la Encamp (1-3)”. Presa sportivă din această țară a remarcat eficiența oltenilor din debutul partidei, când Assad și Baiaram au înscris din primele șuturi pe poartă.

„Formația română s-a desprins în cinci minute, cu o eficiență de 100%, însă andorranii nu au cedat și au fost răsplătiți prin golul lui Arellano. Cinci minute și eficiență de 100% din partea Leilor din Bănie. Inter d’Escaldes nu a putut evita înfrângerea în fața Universității Craiova, scor 1-3, în etapa a doua din Conference League, într-o seară care, în ciuda rezultatului, va rămâne în istoria fotbalului andorran.

ADVERTISEMENT
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus...
Digi24.ro
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru

Formația în albastru și negru a jucat primul meci din faza principală a unei competiții europene organizat în Principatul Andorra. Momentul istoric s-a încheiat însă cu victoria echipei române, prima din România care reușește să o învingă pe Inter pe terenul acesteia, în Andorra”, notează jurnaliștii locali.

ADVERTISEMENT
Scene neverosimile: a luat 5 goluri în Europa și a
Digisport.ro
Scene neverosimile: a luat 5 goluri în Europa și a "dat de pământ" cu propria sa conducere!

Universitatea Craiova a învins cu 3-1 în al doilea meci din Conference League, însă cu emoții

Cu toate că cei de la Inter d’Escaldes au fost aproape de o revenire, Elisor a făcut 3-1 pentru Craiova și a risipit orice emoție pentru fanii Craiovei. Până atunci, formația din Andorra dădea senzația că poate să revină în joc, însă Ștefan Baiaram dădea asigurări la final de partidă că nu a fost vorba despre o relaxare în jocul oltenilor, mai degrabă o strategie impusă de antrenorul Coelho.

ADVERTISEMENT
Umit Akdag, eliminat direct după un fault criminal în Europa League: „Îmi cer...
Fanatik
Umit Akdag, eliminat direct după un fault criminal în Europa League: „Îmi cer scuze!”. Video
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Inter d’Escaldes – U Craiova 1-3. Cât...
Fanatik
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Inter d’Escaldes – U Craiova 1-3. Cât ajută victoria oltenilor. Update
Atenție, Craiova! Egnatia vine în Bănie după încă o surpriză în Conference League
Fanatik
Atenție, Craiova! Egnatia vine în Bănie după încă o surpriză în Conference League
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
'Vă spargem mașinile, tot!'. Fotbaliștii lui FCSB, amenințați de galerie înaintea derby-ului cu...
iamsport.ro
'Vă spargem mașinile, tot!'. Fotbaliștii lui FCSB, amenințați de galerie înaintea derby-ului cu Rapid
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!