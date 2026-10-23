U Craiova a scris istorie în Andorra! Premieră absolută în fotbalul european. Reacția presei locale

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Deși prestația lui Inter d’Escaldes în fața Universității Craiova nu a impresionat presa locală, partida a reprezentat un moment istoric pentru fotbalul din Andorra. În premieră, Principatul a găzduit un meci din faza principală a unei competiții europene intercluburi.

Presa din Andorra e mulțumită după Inter – Craiova 1-3, pentru că a fost consemnată o premieră istorică

însă jurnaliștii au remarcat evoluția celor de la Inter, formație care nu a renunțat la luptă nici după ce a primit două goluri și chiar a avut forța să reducă din diferență.

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Astfel, potrivit jurnaliștilor de la , „Inter a opus rezistență, dar a cedat în fața Universității Craiova, la debutul Conference League la Encamp (1-3)”. Presa sportivă din această țară a remarcat eficiența oltenilor din debutul partidei, când Assad și Baiaram au înscris din primele șuturi pe poartă.

„Formația română s-a desprins în cinci minute, cu o eficiență de 100%, însă andorranii nu au cedat și au fost răsplătiți prin golul lui Arellano. Cinci minute și eficiență de 100% din partea Leilor din Bănie. Inter d’Escaldes nu a putut evita înfrângerea în fața Universității Craiova, într-o seară care, în ciuda rezultatului, va rămâne în istoria fotbalului andorran.

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Formația în albastru și negru a jucat primul meci din faza principală a unei competiții europene organizat în Principatul Andorra. Momentul istoric s-a încheiat însă cu victoria echipei române, prima din România care reușește să o învingă pe Inter pe terenul acesteia, în Andorra”, notează jurnaliștii locali.

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Universitatea Craiova a învins cu 3-1 în al doilea meci din Conference League, însă cu emoții

Cu toate că cei de la Inter d’Escaldes au fost aproape de o revenire, Elisor a făcut 3-1 pentru Craiova și a risipit orice emoție pentru fanii Craiovei. Până atunci, formația din Andorra dădea senzația că poate să revină în joc, însă Ștefan Baiaram dădea asigurări la final de partidă că nu a fost vorba despre o relaxare în jocul oltenilor, mai degrabă o strategie impusă de antrenorul Coelho.