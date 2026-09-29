Universitatea Craiova se pregătește pentru trei seri europene pe „Ion Oblemenco”, iar suporterii campioanei au răspuns prezent. Clubul din Bănie a pus la începutul lunii în vânzare pachetele pentru meciurile din UEFA Conference League, iar interesul fanilor a fost unul ridicat. FANATIK a aflat câte abonamente au fost vândute până acum pentru duelurile cu Getafe, Egnatia și FC Copenhaga.
FANATIK a aflat numărul abonamentelor vândute de Universitatea Craiova pentru cele trei meciuri de pe teren propriu din Conference League. Astfel, nu mai puțin de 7.480 de abonamente au fost vândute până acum pentru partidele cu Getafe, Egnatia și FC Copenhaga. Practic, mii de suporteri și-au asigurat deja locul pe „Ion Oblemenco” pentru cele trei seri europene ale Universității Craiova și sunt pregătiți de noi seri memorabile alături de favoriți.
Ziua de luni a fost ultima în care abonații Universității Craiova au mai putut beneficia de prețul special pentru pachetele de Conference League. Începând de azi, reducerea pentru abonați a expirat, iar fiecare suporter care se hotărăște să vină pe „Oblemenco“ la meciurile europene este nevoit să scoată din buzunar ceva mai mulți bani.
Fanii Universității Craiova care nu dețin abonament pot, la rândul lor, să-și asigure accesul la cele trei meciuri europene, însă tarifele sunt ceva mai mari decât cele oferite abonaților. Și în acest caz, cele mai accesibile variante sunt la peluze, în timp ce prețurile cresc pentru sectoarele de la tribune și zonele VIP.
Acum, prețurile pentru abonați și neabonați încep de la 140 de lei pentru adulți la Peluza Nord și ajung la 640 de lei în Sectorul C/D. În cazul copiilor, tarifele sunt cuprinse între 55 și 250 de lei, în funcție de sector.
Peluza Nord: 140 lei adulți / 55 lei copii
Peluza Sud: 190 lei adulți / 75 lei copii
Sector 7/13: 215 lei adulți / 80 lei copii
Sector 8/12, Inel 2: 215 lei adulți / 80 lei copii
Sector 8/12, Inel 1: 245 lei adulți / 90 lei copii
Sector 9/11, Inel 2: 245 lei adulți / 90 lei copii
Sector 9/11, Inel 1: 255 lei adulți / 95 lei copii
Sector 10, Inel 2: 255 lei adulți / 95 lei copii
Sector 10, Inel 1: 270 lei adulți / 100 lei copii
Tribuna 1: 300 lei adulți / 120 lei copii
Tribuna 0: 390 lei adulți / 150 lei copii
Sector A/F: 495 lei adulți / 200 lei copii
Sector B/E: 570 lei adulți / 225 lei copii
Sector C/D: 640 lei adulți / 250 lei copii
Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade din ultimii ani. „Știința“ are în față un adevărat maraton de meciuri până la finalul anului, cu șase partide în faza principală a Conference League, la care se adaugă duelurile din SuperLiga și Cupa României. Iar calendarul oltenilor nu este deloc unul blând: CFR Cluj, Dinamo și alte adversare importante apar pe traseul echipei lui Filipe Coelho.
15 octombrie 19:45 Universitatea Craiova – Getafe
22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova
5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia
26 noiembrie 19:45 Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova
10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova
17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – F.C. Copenhaga