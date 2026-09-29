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Universitatea Craiova se pregătește pentru trei seri europene pe „Ion Oblemenco”, iar suporterii campioanei au răspuns prezent. Clubul din Bănie a pus la începutul lunii în vânzare pachetele pentru meciurile din UEFA Conference League, iar interesul fanilor a fost unul ridicat. FANATIK a aflat câte abonamente au fost vândute până acum pentru duelurile cu Getafe, Egnatia și FC Copenhaga.

Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru meciurile din Conference League

FANATIK a aflat pentru cele trei meciuri de pe teren propriu din Conference League. Astfel, nu mai puțin de 7.480 de abonamente au fost vândute până acum pentru partidele cu Getafe, Egnatia și FC Copenhaga. Practic, mii de suporteri și-au asigurat deja locul pe „Ion Oblemenco” pentru cele trei seri europene ale Universității Craiova și sunt pregătiți de noi seri memorabile alături de favoriți.

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Ziua de luni a fost ultima în care abonații Universității Craiova au mai putut beneficia de prețul special pentru pachetele de Conference League. Începând de azi, reducerea pentru abonați a expirat, iar fiecare suporter care se hotărăște să vină pe „Oblemenco“ la meciurile europene este nevoit să scoată din buzunar ceva mai mulți bani.

7.480 de abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru meciurile din Conference League

Cât trebuie să plătească suporterii pentru meciurile europene de pe „Oblemenco“

Fanii Universității Craiova care nu dețin abonament pot, la rândul lor, să-și asigure accesul la cele trei meciuri europene, însă tarifele sunt ceva mai mari decât cele oferite abonaților. Și în acest caz, cele mai accesibile variante sunt la peluze, în timp ce prețurile cresc pentru sectoarele de la tribune și zonele VIP.

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Acum, prețurile pentru abonați și neabonați încep de la 140 de lei pentru adulți la Peluza Nord și ajung la 640 de lei în Sectorul C/D. În cazul copiilor, tarifele sunt cuprinse între 55 și 250 de lei, în funcție de sector.

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Prețurile pentru neabonați

Peluza Nord: 140 lei adulți / 55 lei copii

Peluza Sud: 190 lei adulți / 75 lei copii

Sector 7/13: 215 lei adulți / 80 lei copii

Sector 8/12, Inel 2: 215 lei adulți / 80 lei copii

Sector 8/12, Inel 1: 245 lei adulți / 90 lei copii

Sector 9/11, Inel 2: 245 lei adulți / 90 lei copii

Sector 9/11, Inel 1: 255 lei adulți / 95 lei copii

Sector 10, Inel 2: 255 lei adulți / 95 lei copii

Sector 10, Inel 1: 270 lei adulți / 100 lei copii

Tribuna 1: 300 lei adulți / 120 lei copii

Tribuna 0: 390 lei adulți / 150 lei copii

Sector A/F: 495 lei adulți / 200 lei copii

Sector B/E: 570 lei adulți / 225 lei copii

Sector C/D: 640 lei adulți / 250 lei copii

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Craiova – Getafe, primul meci din Conference League

Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade din ultimii ani. „Știința“ are în față un până la finalul anului, cu șase partide în faza principală a Conference League, la care se adaugă duelurile din SuperLiga și Cupa României. Iar calendarul oltenilor nu este deloc unul blând: CFR Cluj, Dinamo și alte adversare importante apar pe traseul echipei lui Filipe Coelho.

Program Universitatea Craiova în Conference League 2026-2027

15 octombrie 19:45 Universitatea Craiova – Getafe

22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova

5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia

26 noiembrie 19:45 Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova

10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova

17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – F.C. Copenhaga