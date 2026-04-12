Sport

U Craiova, ajutor nesperat din partea rivalei CFR Cluj înaintea derby-ului cu U Cluj. Favor neașteptat pentru olteni în Ardeal. Video

Univerisitatea Craiova a ajuns la Cluj pentru derby-ul cu U din etapa a 4-a a play-off-ului. În momentul aterizării la poalele Feleacului, oltenii au primit ajutor de la rivala CFR
Cristian Măciucă
12.04.2026 | 22:09
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a primit ajutor de la CFR Cluj pentru derby-ul cu U Cluj. Vicecampioana României le-a sărit în ajutor oltenilor imediat cum echipa lui Filipe Coelho a aterizat la poalele Feleacului. Înaintea etapei a 4-a din play-off, U Cluj și U Craiova împărțeau locul 1, cu 36 de puncte, cu șase mai multe decât CFR (locul 4).

Cum a ajutat-o CFR Cluj pe U Craiova înaintea meciului cu U Cluj

U Cluj – Universitatea Craiova este derby-ul care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga. Partida de pe Cluj Arena este programată pe 13 aprilie, în a doua zi de Paște, de la ora 21:30. Înaintea duelului direct, cele două formații împart primul loc, fiecare cu câte 36 de puncte.

ADVERTISEMENT

În prezent pe banca tehnică a lui U Cluj, Cristiano Bergodi le-a pregătit în trecut și pe U Craiova și CFR Cluj. Ultimele două au pus gând rău „șepcilor roșii”. Vicecampioana a dat o mână de ajutor oltenilor și a trimis autocarul echipei pentru a o prelua de la aeroport pe U Craiova. Colegii de la iamsport.ro i-au surprins pe olteni urcând în autocarul lui CFR Cluj.

@iamsport.ro👀 Ajunși la Cluj pentru meciul cu U, jucătorii Universității Craiova au fost preluați de la aeroport de autocarul celor de la CFR Cluj♬ sunet original – iAMsport.ro

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu autocarul Universității Craiova

Deși CFR Cluj a făcut un gest important de fair-play, ajutându-i pe cei de la Universitatea Craiova, echipa lui Filipe Coelho a avut motive întemeiate pentru care n-a putut folosi propriul autocar pentru deplasarea de la poalele Feleacului.

ADVERTISEMENT
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și...
Digi24.ro
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și numărătoarea în timp real

Cu o zi înaintea derby-ului U Cluj – U Craiova, autocarul „leilor din Bănie” s-a stricat. Pro Tv a surprins cum autocarul Universității Craiova era tractat de o autoutilitară pe străzile din Cluj-Napoca. U Cluj – U Craiova va fi a treia confruntare directă din acest sezon. Până acum, echipa lui Bergodi n-a reușit să se impună. În sezonul regulat a fost 0-0, pe Cluj Arena, și 2-1 pentru olteni pe „Oblemenco”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Bombă!" A așteptat până în ultima secundă și i-a anunțat pe toți din avion: "Sărim în aer"
Orban vs. Magyar, alegeri Ungaria 2026. Cum arată primele rezultate parțiale
Fanatik
Orban vs. Magyar, alegeri Ungaria 2026. Cum arată primele rezultate parțiale
Como – Inter 0-0, live video în etapa 32 din Serie A. Cesc...
Fanatik
Como – Inter 0-0, live video în etapa 32 din Serie A. Cesc Fabregas și Cristi Chivu, din nou față în față. A început partida!
Claudiu Niculescu contrează dur arbitrajul după Unirea Slobozia – Petrolul 1-2: „Am revăzut...
Fanatik
Claudiu Niculescu contrează dur arbitrajul după Unirea Slobozia – Petrolul 1-2: „Am revăzut în birou! Asta mi-a zis Horațiu Feșnic!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
