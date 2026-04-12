U Craiova, ajutor nesperat din partea rivalei CFR Cluj înaintea derby-ului cu U Cluj. Favor neașteptat pentru olteni în Ardeal. Video

ADVERTISEMENT

Vicecampioana României le-a sărit în ajutor oltenilor imediat cum echipa lui Filipe Coelho a aterizat la poalele Feleacului. Înaintea etapei a 4-a din play-off, U Cluj și U Craiova împărțeau locul 1, cu 36 de puncte, cu șase mai multe decât CFR (locul 4).

Cum a ajutat-o CFR Cluj pe U Craiova înaintea meciului cu U Cluj

U Cluj – Universitatea Craiova este derby-ul care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga. Partida de pe Cluj Arena este programată pe 13 aprilie, în a doua zi de Paște, de la ora 21:30. Înaintea duelului direct, cele două formații împart primul loc, fiecare cu câte 36 de puncte.

ADVERTISEMENT

le-a pregătit în trecut și pe U Craiova și CFR Cluj. Ultimele două au pus gând rău „șepcilor roșii”. Vicecampioana a dat o mână de ajutor oltenilor și a trimis autocarul echipei pentru a o prelua de la aeroport pe U Craiova. Colegii de la iamsport.ro i-au surprins pe olteni urcând în autocarul lui CFR Cluj.

👀 Ajunși la Cluj pentru meciul cu U, jucătorii Universității Craiova au fost preluați de la aeroport de autocarul celor de la CFR Cluj

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu autocarul Universității Craiova

Deși CFR Cluj a făcut un gest important de fair-play, ajutându-i pe cei de la Universitatea Craiova, echipa lui Filipe Coelho a avut motive întemeiate pentru care n-a putut folosi propriul autocar pentru deplasarea de la poalele Feleacului.

ADVERTISEMENT

Cu o zi înaintea derby-ului U Cluj – U Craiova, autocarul „leilor din Bănie” s-a stricat. a surprins cum autocarul Universității Craiova era tractat de o autoutilitară pe străzile din Cluj-Napoca. U Cluj – U Craiova va fi a treia confruntare directă din acest sezon. Până acum, echipa lui Bergodi n-a reușit să se impună. În sezonul regulat a fost 0-0, pe Cluj Arena, și 2-1 pentru olteni pe „Oblemenco”.