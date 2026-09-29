Sport

Universitatea Craiova, amendată de UEFA înainte de primul meci din Conference League

Universitatea Craiova a fost amendată de UEFA înainte de primul meci din Conference League, cu Getafe. Clubul din Bănie are de plătit o sumă frumoasă de bani.
Tibi Cocora
29.09.2026 | 17:26
Universitatea Craiova amendata de UEFA inainte de primul meci din Conference League
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova a fost amendată de UEFA înainte de primul meci din Conference League. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a primit o sancțiune din partea UEFA chiar înainte de primul meci din noul sezon de Conference League, cu Getafe. Forul european a analizat mai multe incidente consemnate în cazul formației din Bănie după meciul cu Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League și a decis aplicarea unor măsuri disciplinare. Una dintre acestea are, din nefericire pentru campioana României, și o componentă financiară importantă pentru club.

Universitatea Craiova, amendată de UEFA cu 6.000 de euro după problemele din Armenia

Cea mai importantă sancțiune financiară primită de Universitatea Craiova este amenda de 6.000 de euro dictată de UEFA pentru „improper conduct of the team”, în baza Articolului 15(4) din Regulamentul Disciplinar. Prevederea se referă la situațiile în care o echipă se comportă necorespunzător din punct de vedere disciplinar. Regulamentul oferă ca exemplu cazul în care arbitrul acordă cartonașe galbene sau roșii către cel puțin cinci jucători, ori către o combinație de cel puțin șase jucători și oficiali în timpul unui meci.

ADVERTISEMENT

Pentru competiția Conference League, UEFA stabilește în Anexa A sancțiuni standard de 500 de euro pentru fiecare cartonaș galben și 1.000 de euro pentru fiecare eliminare, atunci când este aplicat Articolul 15(4). În cazul Universității Craiova, sancțiunea comunicată de UEFA este de 6.000 de euro, dat fiind faptul că meciul din Armenia a avut loc în Europa League.

Carlos Mora, suspendat pentru un meci în competițiile UEFA

Lista sancțiunilor nu se oprește, însă, la club. Carlos Mora a fost suspendat pentru un meci de competiție UEFA, după ce a fost încadrat la „unsporting conduct”, adică comportament nesportiv.  Deşi existau temeri că va încasa două etape de suspendare, aripa dreaptă a oltenilor va putea evolua cu Inter Club d’Escaldes, programat pe 22 octombrie.

ADVERTISEMENT

Pe lângă amenda de 6.000 de euro și suspendarea lui Mora, UEFA a aplicat Universității Craiova și un avertisment pentru o abatere consemnată în raport la capitolul „Warm-up area”. Mai exact, sancțiunea vizează zona în care jucătorii unei echipe se încălzesc înaintea meciului, iar UEFA a considerat că aici a existat o încălcare a regulamentului competiției.

ADVERTISEMENT
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”,...
Digisport.ro
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii

Pentru această abatere, forul european nu a dictat o amendă, ci a optat pentru un simplu avertisment. Este, așadar, o sancțiune separată de cea de 6.000 de euro primită de club pentru „improper conduct of the team”.

ADVERTISEMENT
  • 1 etapă de suspendare a primit Carlos Mora în competițiile UEFA
  • 6.000 de euro este amenda încasată de Universitatea Craiova
Blestemul accidentărilor continuă la Liverpool! Și-a pierdut pentru derby-ul cu Manchester City atacanții...
Fanatik
Blestemul accidentărilor continuă la Liverpool! Și-a pierdut pentru derby-ul cu Manchester City atacanții plătiți cu peste 600.000 de euro pe săptămână
Antena 1 a plătit fiecare gol al bosniacilor cu 100.000 de euro! Sumele...
Fanatik
Antena 1 a plătit fiecare gol al bosniacilor cu 100.000 de euro! Sumele uluitoare pentru meciul României
David Popovici și Ryan Reynolds, vedetele Impact SEE’26. Campionul olimpic de natație, însoțit...
Fanatik
David Popovici și Ryan Reynolds, vedetele Impact SEE’26. Campionul olimpic de natație, însoțit de iubită. Video și foto
Tags:
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa lui Ianis Hagi în direct: 'Nu am văzut în...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa lui Ianis Hagi în direct: 'Nu am văzut în viața mea jucător de nivelul ăsta! Eu și toți colegii mei de la școală îi eram superiori'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!