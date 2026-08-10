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U Craiova are un nou director sportiv. Fotbalistul crescut de Mititelu, anunțat oficial în seara dezastrului cu FC Argeș

Seara meciului pierdut cu FC Argeș în SuperLiga a avut totuși și o veste bună pentru olteni. Cine este fostul campion al României prezentat oficial drept noul director sportiv.
Mihai Dragomir
10.08.2026 | 13:32
U Craiova are un nou director sportiv Fotbalistul crescut de Mititelu anuntat oficial in seara dezastrului cu FC Arges
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Fostul jucător al lui Adrian Mititelu este noul director sportiv de la Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures.
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Universitatea Craiova a pierdut cu 0-1 meciul cu FC Argeș din etapa 4 din SuperLiga. Totuși, seara de duminică a conținut și un moment important în tabăra oltenilor, care au prezentat un fost campion al României în funcția de director sportiv. Despre cine este vorba, de fapt.

Fostul campion al României este noul director sportiv de la Universitatea Craiova 2

FC Argeș a plecat cu cele 3 puncte din Bănie după 1-0 cu Universitatea Craiova. Totuși, a existat și un moment celebrat de olteni duminică seară. Mai exact, Valerică Găman, retras din activitate în 2025, a fost numit director sportiv la echipa secundă a campioanei României. Fostul internațional român, campion cu Astra în 2016, a fost dezvăluit în noua funcție chiar pe stadionul „Oblemenco”.

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El nu este străin de ce înseamnă clubul din Bănie, întrucât a bifat 44 de apariții pentru echipa de seniori a Universității Craiova, cu care a cucerit 4 trofee. De asemenea, între 2006 și 2010, el a bifat 93 de apariții la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu. Găman a spus adio carierei de fotbalist profesionist la finele sezonului 2024/2025, după ce jucase ultima dată la Hermannstadt, echipa retrasă din Liga 2 după retrogradare.

Director sportiv Universitatea Craiova
Valerică Găman, director sportiv la Universitatea Craiova 2. Foto: Captură Instagram Carmen Mandiș.

Ce afacere are Valerică Găman în Craiova

Valerică Găman a intrat în lumea afacerilor cu câțiva ani înainte să atârne ghetele în cui, pregătindu-se astfel pentru viața de după cariera de fotbalist profesionist. Alături de frații săi, Irinel și George (arbitru în SuperLiga), fostul jucător român este implicat în domeniul imobiliar. Fratele mijlociu se ocupă intens de afacerea din Craiova, iar, din informațiile FANATIK, ceilalți doi constituie un spirijin financiar important în acest business.

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Primul proiect pe piața imobilară din Craiova sub egida celor trei frați a fost Ecaterina Residence. Acesta luase amploare în anul 2020, pe vremea când Valerică Găman evolua la Al Shabab și câștiga  aproximativ 70.000 de dolari pe lună. În acest proiect se află două construcții de locuințe cu peste 30 de apartamente, cu suprafețe cuprinse între 28 și 80 mp.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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