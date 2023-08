U Craiova, avertizată înaintea derby-urilor cu Farul și FCSB: „Poate să le dea bătăi de cap”

Universitatea Craiova se pregătește pentru partida de duminică cu Farul Constanța, de la ora 21:30, iar după deplasarea de pe malul mării urmează derby-ul cu FCSB. Ionuț Rada a analizat în exclusivitate pentru FANATIK următoarele întâlniri din SuperLiga ale „alb-albaștrilor”.

Ionuț Rada, înainte de Farul – Universitatea: „Este un avantaj pentru Craiova să întâlnești echipe cu obiective pe termen scurt”

Elevii lui se pregătesc de deplasări grele în SuperLiga, iar primul test este la Ovidiu cu Farul Constanța. Ionuț Rada a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Gică Hagi va sacrifica partida din campionat pentru a-și menaja titularii înaintea manșei decisive din Conference League.

Al doilea test important pentru formația din Bănie este cu FCSB, iar derby-ul este programat sămbătă, de la ora 21:45. Fostul fundaș trecut pe la Craiova, , Rapid și CFR Cluj este de părere că Laurențiu Reghecampf este atuul „alb-albaștrilor” de pe banca tehnică în fața trupei finanțate de Gigi Becali.

Cum ți se pare Universitatea Craiova?

– Este un club de la care aștept o maturizare în comportamentul lor și deciziile pe care le iau, deocamandată nu l-au atins. Pentru un club care își dorește trofee și lucruri importante în campionat pe lângă stabilitate ai nevoie de maturitate, decizii pe care le-au luat în ultimii ani cu antrenorii pe care i-au avut.

Schimbarea din acest sezon pe care nu am înțeles-o, arată că încă nu au ajuns la maturitatea pe care un club trebuie să o aibă. La nivel de joc, Reghecampf este un antrenor care a avut rezultate în România cu FCSB, pe de altă parte a mai fost la Craiova și nu a reușit să câștige campionatul. Este clar că s-a întors să câștige campionatul, acesta este obiectivul pe care și Rotaru și toți ceilalți îl doresc.

Cupa României nu mai mulțumește pentru că s-a trecut de aceea fază. În acest moment nu cred că este o echipă pregătită, de fapt în momentul acesta nu văd nicio echipă pregătită, poate FCSB cu începutul neașteptat de bun. Pe altcineva nu văd deocamandată, Farul are momente și momente, CFR la fel am văzut-o deși a câștigat în derby, Rapid are problemele ei.

De asta spun că încă nu pot să spun că arată bine din toate punctele, singura care îmi place cum arată este Sepsi, Probabil dacă și-ar propune mai mult ar putea să facă lucruri importante în sezonul acesta.

Urmează și partida cu Farul, crezi că Gică Hagi va sacrifica meciul din SuperLiga?

– Nu știu dacă se va decide amânarea sau nu, dar cred că un meci se poate recupera și punctele pe care le-ai pierde într-un meci ca acesta ai timp să recuperezi, însă o dublă când ești aproape de calificarea în Conference League… Cred că va sacrifica. Este o gândire cât se poate de normală pentru că ești aproape de o performanță istorică, ai făcut un rezultat bun și ești foarte aproape.

Este un aspect pozitiv sau negativ că Farul întâlnește Universitatea Craiova după turul din play-off-ul Conference League?

– Era cumva programat acest sacrificiu, o să pierzi anumiți jucători care o să joace, va fi puțină oboseală, dar oricum ținând cont că au șanse este un avantaj pentru Craiova. Este un avantaj pentru Craiova să întâlnești echipe cu obiective pe termen scurt și nu sunt cu jucătorii titulari.

Avertisment înainte de Farul – Universitatea Craiova: „Poate să le dea bătăi de cap”

Deci Universitatea Craiova este favorită cu Farul?

– Favorită deși sunt sigur că îi așteaptă și o deplasare lungă, după drumul de la Craiova și înapoi în deplasare. Este clar că vor juca și cu jucători care vor evolua mai puțin.

Crezi ca va fi spectacol la Ovidiu?

– Cred că este un moment pentru Gică Hagi să vadă alți jucători, dar clar nu se va abate la jocul pe care îl construiește acolo. Craiova trebuie să fie super motivată pentru că de cele mai multe ori când întâlnești jucători care evoluează mai puțin se pot ridica poate peste nivelul titularilor, vor să arate că merită să rămână.

Dacă Craiova intră relaxată poate să întâlnească o echipă care să le dea bătăi de cap. Se întâmplă ca acei jucători să îți dea bătăi de cap.

După Farul Constanța, Universitatea Craiova dă peste o altă contracandidată la titlu, FCSB.

– Arată bine FCSB, îmi pare rău că nu au reușit să meargă mai departe în Conference League. Este aceași problemă pe care o întâlnim de ani de zile la FCSB, nu poți să te gândești că este o continuitate. Astăzi este Charalambous și Pintili, mâine se supără patronul și aduce pe altcineva.

Jucătorii simt lucrul ăsta, înțeleg că nu este cel mai ok. De asta și jucătorii tineri au probleme pe partea asta, uneori este greu să treacă peste momentele și ieșirile patronului, unii reușesc și alții nu.

Lupta în titlu va fi între FCSB și Universitatea Craiova?

– Cred că și CFR poate să revină, depinde foarte mult la FCSB de anumite momente. Au început cu rezultate bune, a fost liniște, dar s-a ratat calificarea și lumea a început din nou. Cumva ai putea spune că FCSB nu este o candidată serioasă din acest punct de vedere pentru că la un moment dat poate veni o decizie la care nimeni nu se așteaptă. Poate de asta lumea ar putea spune că este aceași problemă de ani de zile.

Cum poate câștiga Universitatea Craiova derby-ul cu FCSB: „Este un avantaj echilibrat”

Pe Universitatea Craiova o vezi în lupta pentru titlu?

– Cum am văzut-o în ultimii ani în momentele decisive nu reușeau să treacă de acel moment, dar au plecat și foarte mulți jucători din acel lot. Atunci poate când reușeau să facă rezultate bune când se așteptau să câștige în momentul acela se împiedicau. Aștept să ajungă la maturitate în cadrul echipei, se așteaptă an de an.

Lumea se așteaptă la Craiova să câștige campionatul, aș putea să spun că FCSB, Craiova și Farul și alte echipe oricând ar putea să se înscrie în luptă. Și Rapid ar putea să fie una dintre echipe când se liniștesc lucrurile cu Bergodi și reușește să pună lucrurile în aplicare.

Câte puncte crezi că va obține cu Farul și FCSB?

– Cu Farul mă aștept la trei puncte. FCSB are doar campionatul și Cupa, o văd mai bine ca joc și calitate, pe de altă parte va conta foarte mult și influența antrenorului la Craiova. Reghecampf este un antrenor cu experiență, iar Pintili și Charalambous nu au experiență foarte mare.

Este un avantaj echilibrat, am putea spune că și FCSB are calitate și începutul bun de campionat, dar nu are o bancă tehnică. Craiova îi are pe Ivan și Baiaram, cred că FCSB este peste Craiova ca și echipa, dar au o bancă tehnică experimentată.

Cum ți se pare și defensiva Universității Craiova?

– Au tot schimbat, încearcă jucătorii pe diferite poziții, dar spun că dacă vrei să câștigi campionatul trebuie să ai o defensivă echilibrată. Ca și fost fundaș pot spune că este o apărare care poate și mai bine!