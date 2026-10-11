Sport

U Craiova câștigă cu Csikszereda, dar Luca Băsceanu e supărat: ”Mi-ar da multă încredere”

Traian Terzian
11.10.2026 | 20:26
U Craiova castiga cu Csikszereda dar Luca Basceanu e suparat Miar da multa incredere
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Luca Băsceanu (20 de ani), dezamăgit de evoluția pe care a avut-o în Csikszereda - U Craiova 0-1. Sursă foto: Bogdan Balas/SPORT PICTURES
Luca Băsceanu (20 de ani) a fost singurul jucător de la U Craiova supărat după victoria cu Csikszereda. Ce îl nemulțumește, de fapt, pe puștiul campioanei României.
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Transferat ca o mare speranță de la Farul pentru 1.000.000 de euro, Luca Băsceanu nu a reușit să se impună la U Craiova. Mijlocașul joacă destul de puțin, iar marea sa problemă o reprezintă faptul că nu marchează. Așa cum s-a întâmplat și în meciul câștigat de olteni pe terenul lui Csikszereda, scor 1-0.

Luca Băsceanu, disperat că nu a marcat nici în Csikszereda – U Craiova 0-1

Imediat după încheierea partidei din etapa a 11-a a SuperLigii, în care a jucat toată repriza secundă, Băsceanu a vorbit despre victoria venită greu la Miercurea Ciuc și s-a arătat dezamăgit de faptul că nu reușește să marcheze atunci când intră pe teren.

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”A fost un meci greu, am încercat să ne facem treabă. Ne-a lipsit golul, a venit pe final. Important e că plecăm cu cele trei puncte de aici. Ne-am gândit doar la ce avem de făcut, am încercat tot ce a fost posibil.

Ne bucurăm pentru Elisor că a marcat din nou. Sunt puțin supărat că am avut două șanse mari și nu am reușit să marchez. Am nevoie mare de un gol. Cred că mi-ar da încredere multă”, a declarat Luca Băsceanu, la flash-interviu.

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Băsceanu, cifre modeste în acest start de sezon

Văzut ca fiind principalul jucător U21 în momentul sosirii la Universitatea Craiova, Luca Băsceanu a pierdut bătălia pentru titularizare cu David Matei. Mijlocașul transferat de la Farul a fost doar de două ori titular în cele 11 partide din acest sezon de SuperLiga, în opt a venit de pe banca de rezerve și într-una a fost nefolosit. În aceste jocuri, el nu a marcat niciun gol și are doar o pasă decisivă în victoria cu 5-0 în fața celor de la FCSB.

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După succesul obținut pe terenul codașei Csikszereda, Universitatea Craiova a urcat pe locul secund în clasamentul SuperLigii. Oltenii au acumulat 23 de puncte și se află la trei lungimi în spatele liderului Dinamo.

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În etapa a 12-a, ”alb-albaștrii” vor primi vizita Farului, într-o partidă programată duminică, 18 octombrie, de la ora 21:00. Însă, până atunci, trupa lui Filipe Coleho va debuta în grupa de Conference League. În Bănie va veni formația spaniolă Getafe, întâlnirea urmând să aibă loc joi, 15 octombrie, de la ora 19:45.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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