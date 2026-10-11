U Craiova câștigă cu Csikszereda, dar Luca Băsceanu e supărat: ”Mi-ar da multă încredere”

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Transferat ca o mare speranță de la Farul pentru 1.000.000 de euro, Luca Băsceanu nu a reușit să se impună la U Craiova. Mijlocașul joacă destul de puțin, iar marea sa problemă o reprezintă faptul că nu marchează. Așa cum s-a întâmplat și în meciul câștigat de olteni pe terenul lui Csikszereda, scor 1-0.

Luca Băsceanu, disperat că nu a marcat nici în Csikszereda – U Craiova 0-1

Imediat după încheierea partidei din etapa a 11-a a SuperLigii, în care a jucat toată repriza secundă, Băsceanu a vorbit despre și s-a arătat dezamăgit de faptul că nu reușește să marcheze atunci când intră pe teren.

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”A fost un meci greu, am încercat să ne facem treabă. Ne-a lipsit golul, a venit pe final. Important e că plecăm cu cele trei puncte de aici. Ne-am gândit doar la ce avem de făcut, am încercat tot ce a fost posibil.

Ne bucurăm pentru Elisor că a marcat din nou. Sunt puțin supărat că am avut două șanse mari și nu am reușit să marchez. Am nevoie mare de un gol. Cred că mi-ar da încredere multă”, a declarat Luca Băsceanu, la flash-interviu.

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Băsceanu, cifre modeste în acest start de sezon

Văzut ca fiind principalul jucător U21 în momentul sosirii la Universitatea Craiova, Luca Băsceanu a pierdut bătălia pentru titularizare cu David Matei. Mijlocașul transferat de la Farul a fost doar de două ori titular în cele 11 partide din acest sezon de SuperLiga, în opt a venit de pe banca de rezerve și într-una a fost nefolosit. În aceste jocuri, el nu a marcat niciun gol și are doar o pasă decisivă în victoria cu 5-0 în fața celor de la FCSB.

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După succesul obținut pe terenul codașei Csikszereda, Universitatea Craiova a urcat pe locul secund în clasamentul SuperLigii. Oltenii au acumulat 23 de puncte și se află la trei lungimi în spatele liderului Dinamo.

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În etapa a 12-a, ”alb-albaștrii” vor primi vizita Farului, într-o partidă programată duminică, 18 octombrie, de la ora 21:00. Însă, până atunci, . În Bănie va veni formația spaniolă Getafe, întâlnirea urmând să aibă loc joi, 15 octombrie, de la ora 19:45.