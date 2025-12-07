U Craiova – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Oltenii pot anula șansele ardelenilor la play-off!

ADVERTISEMENT

U Craiova – CFR Cluj, cel de-al doilea derby al etapei a 19-a din SuperLiga, se dispută duminică, 7 decembrie. Vezi pe FANATIK.ro absolut toate detaliile despre meciul de pe „Ion Oblemenco”.

Live video U Craiova – CFR Cluj, în etapa a 19-a din SuperLiga. Ardelenii, obligați să câștige dacă mai vor să aibă șanse la play-off

Universitatea Craiova primește vizita lui CFR Cluj în cadrul etapei a 19-a din SuperLiga. Oltenii au pierdut prima poziție în ultimele etape, după un start de sezon fulminant. De partea cealaltă, ardelenii s-au tot chinuit în a doua jumătate a clasamentului.

Meciul a stârnit interes major, . De asemenea, conducerea oltenilor a făcut un gest deosebit. Mai exact, fanii care vin la meci vor avea intrarea gratuită, iar în schimb

Cine transmite la TV U Craiova – CFR Cluj din etapa 19 a SuperLigii

Meciul dintre U Craiova și CFR Cluj poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmprit cine se va impune în acest derby.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 5 decembrie 2025

Ora 20:30: Oțelul Galați – Unirea Slobozia

Sâmbătă, 6 decembrie 2025

Ora 17:00: FK Csikszereda – FC Argeș

Ora 20:30: FCSB – Dinamo

Duminică, 7 decembrie 2025

Ora 15:00: U Cluj – Hermannstadt

Ora 17:30: Metaloglobus – Farul Constanța

Ora 20:30: Universitatea Craiova – CFR Cluj

Luni, 8 decembrie 2025

Ora 17:30: UTA – Petrolul

Ora 20:30: FC Botoșani – Rapid

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 întâlniri din SuperLiga dintre cele două echipe, situația este extrem de echilibrată. U Craiova are 2 victorii, la fel ca CFR Cluj, în timp ce remiza a existat într-un singur caz. Iată rezultatele directe în ultimele 5 confruntări din campionat:

CFR Cluj – U Craiova 2-3 (3 august 2025)

U Craiova – CFR Cluj 2-2 (10 mai 2025)

CFR Cluj – U Craiova 2-0 (7 aprilie 2025)

U Craiova – CFR Cluj 0-2 (1 decembrie 2024)

CFR Cluj – U Craiova 0-2 (27 iulie 2024)

Cotele la pariuri pentru duelul U Craiova – CFR Cluj

Pariorii pot da lovitura cu ocazia meciului U Craiova – CFR Cluj. Casele de pariuri o văd favorită pe formația pregătită de Filipe Coelho, care are o cotă de 2.15 la victorie. Ardelenii au, în schimb, o cotă de 3.55 în cazul unui succes.

O eventuală remiză între cele două echipe are o cotă de 3.40. Pentru cei care sunt interesați de goluri, varianta „ambele echipe marchează: Da”, are o cotă de 1.78.

Vezi live video U Craiova – CFR Cluj, în etapa 19 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, dintre U Craiova și CFR Cluj, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Filipe Coelho, Daniel Pancu, Nicușor Bancu și Louis Munteanu pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!