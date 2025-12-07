U Craiova – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Oltenii pot anula șansele ardelenilor la play-off!

U Craiova – CFR Cluj, cel de-al doilea derby al etapei a 19-a din SuperLiga, se dispută duminică, 7 decembrie. Vezi pe FANATIK.ro absolut toate detaliile despre meciul de pe „Ion Oblemenco”.
Universitatea Craiova primește vizita lui CFR Cluj în cadrul etapei a 19-a din SuperLiga. Oltenii au pierdut prima poziție în ultimele etape, după un start de sezon fulminant. De partea cealaltă, ardelenii s-au tot chinuit în a doua jumătate a clasamentului.
Meciul a stârnit interes major, fiind vândute un număr impresionat de bilete în doar 4 ore de la anunțul disponibilității lor. De asemenea, conducerea oltenilor a făcut un gest deosebit. Mai exact, fanii care vin la meci vor avea intrarea gratuită, iar în schimb clubul îi invită să aducă o pereche de ghetuțe noi pentru copiii din Oltenia care au mare nevoie de ele în această iarnă.
Meciul dintre U Craiova și CFR Cluj poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmprit cine se va impune în acest derby.
Iată programul complet al rundei:
Vineri, 5 decembrie 2025
Sâmbătă, 6 decembrie 2025
Duminică, 7 decembrie 2025
Luni, 8 decembrie 2025
În ultimele 5 întâlniri din SuperLiga dintre cele două echipe, situația este extrem de echilibrată. U Craiova are 2 victorii, la fel ca CFR Cluj, în timp ce remiza a existat într-un singur caz. Iată rezultatele directe în ultimele 5 confruntări din campionat:
Pariorii pot da lovitura cu ocazia meciului U Craiova – CFR Cluj. Casele de pariuri o văd favorită pe formația pregătită de Filipe Coelho, care are o cotă de 2.15 la victorie. Ardelenii au, în schimb, o cotă de 3.55 în cazul unui succes.
O eventuală remiză între cele două echipe are o cotă de 3.40. Pentru cei care sunt interesați de goluri, varianta „ambele echipe marchează: Da”, are o cotă de 1.78.
Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, dintre U Craiova și CFR Cluj, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.
De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Filipe Coelho, Daniel Pancu, Nicușor Bancu și Louis Munteanu pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!