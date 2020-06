U Craiova dă lovitura şi-l transferă pe Vladimir Screciu. Marcel Popescu: „Va fi legitimat după ultima etapă”

U Craiova vrea să dea lovitura şi-l transferă pe Vladimir Screciu, fotbalist pe care oltenii l-au vândut la Genk în 2018. Mijlocaşul de 20 de ani nu a reuşit să se impună în Belgia, iar clubul din Bănie vrea să profite de acest lucru şi să-l repatrieze.

UPDATE, 6 iunie, ora 9:10 / Marcel Popescu, managerul general al Universității Craiova, a confirmat negocierile pentru repatrierea lui Vladimir Screciu, dar spune că mutarea se va realiza după terminarea campionatului.

„Screciu vine prin transfer, el va fi legitimat după ultima etapă, nu are drept de joc în aceste momente. Până nu este treaba clară, nu putem să confirmăm. Tratativele se apropie de final, dar să nu zicem că este realizat până nu este totul sigur”, a declarat Marcel Popescu la Oltenia TV.

ȘTIRE INȚIALĂ, 28 mai, ora 12:13

Vladimir Screciu, tot mai aproape de U Craiova

Silviu Bogdan, fostul manager al centrului de copii şi juniori de la U Craiova, a anunţat că Vladimir Screciu va fi transferat definitiv de formaţia din Bănie. Acesta a precizat că mutarea va fi una foarte bună pentru olteni.

“Cred că U Craiova a făcut o mutare bună, mai ales din perspectiva jucătorilor U21. Poate să aibă ambiţia să arate că transferul la Genk nu a fost unul întâmplător. Din ce am înţeles, transferul va fi unul definitiv. Cred că este o înţelegere între cluburi”, a declarat Silviu Bogdan la PRO X.

Presa din Belgia anunţă că există concurenţă pentru Screciu

Jurnaliştii de la Voetbal Nieuws au anunţat că U Craiova şi Genk au ajuns la un acord pentru transfer, însă nu există încă un acord între mijlocaşul de 20 de ani şi oficialii clubului din Bănie. În plus, belgienii anunţă că sunt mai multe echipe interesate de fotbalistul român.

“Genk a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova, cu privire la un transfer definitiv, dar jucătorul nu s-a înţeles, încă, cu fostul club. Se continuă negocierile, dar există o diferenţă mare între cerere şi ofertă.

Screciu a fost adus de Genk pentru mai bine de două milioane de euro şi este dorit acum de două echipe de top din România. Îl mai doresc şi echipe din Ungaria, Danemarca, Serbia şi Polonia. La Genk nu mai are viitor”, au notat jurnaliştii belgieni.

Declaraţie de dragoste a lui Vladimir Screciu pentru U Craiova

În actualul sezon, Vladimir Screciu a fost împrumutat de Genk la Lommel, echipă din a doua ligă a Belgiei, unde l-a şi prins pandemia de coronavirus. Fotbalistul a susţinut că a fost aproape să ajungă la U Craiova în iarnă, însă negocierile au picat pe ultima sută de metri.

“Era cât pe-aci să mă întorc la Craiova, însă totul s-a sucit pe ultima sută de metri. Sunt disperat să joc! Nu sunt sigur că la Craiova aş fi titular, dar aş avea un plus din mai multe puncte de vedere, m-aş simţi mai bine, mai sigur pe mine, fiindcă nu e uşor să fii singur în străinătate.

Iubesc Craiova, iubesc oraşul, nu-mi pot scoate echipa din suflet. Nici la Lommel n-am jucat prea mult, mi-a luat timp să mă acomodez, deşi am acceptat să merg în liga a doua tocmai pentru a juca mai mult. Am avut şi multe accidentări, dar de 5 luni nu am mai avut nimic şi eram dornic să joc”, a spus Vladimir Screciu pentru Oltenia TV.