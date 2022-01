Probleme pentru Universitatea Craiova. Oltenii ar putea fi decimați înaintea derby-ului cu CFR

După cantonamentul din Antalya întrerupt prematur și numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul lotului, Universitatea Craiova are parte de o nouă problemă. Nu mai puțin de șapte jucători de bază sunt în pericol să rateze derby-ul cu CFR Cluj de săptămâna viitoare, din cauza cartonașelor galbene.

Nu se mai termină problemele la Universitatea Craiova. Echipa ar putea fi decimată înaintea duelului cu CFR Cluj

Concret, în cazul în care vor fi avertizați în partida cu Sepsi din această seară, Dan Nistor, Elvir Koljici, Ștefan Baiaram, Jovan Markovici, Ionuț Vână și Mihai Căpăţână – fiecare cu câte trei „galbene” – nu vor putea evolua sâmbătă, 5 februarie, de la ora 21:00, împotriva campioanei.

Lor li se adaugă și căpitanul Nicușor Bancu, ajuns deja la șase avertismente. Conform regulamentului, suspendarea se aplică atât la patru, cât și la 7 cartonașe galbene. Având în vedere intensitatea duelurilor cu Sepsi din precedenta stagiune, „juveții” au reale motive de îngrijorare: doar în returul sezonului regulat (n.r. 0-0 pe „Ion Oblemenco”) au existat opt cartonașe galbene și două eliminări, Screciu, respectiv Fofana.

De asemenea, din lotul lui Laurențiu Reghecampf vor lipsi Găman, Conte, Houri și Roguljic. Dacă primii trei vor absenta o perioadă lungă de timp, în cazul croatului veștile sunt ceva mai bune, pentru că acesta va putea reveni peste două săptămâni, așa cum FANATIK joi, 27 ianuarie.

Laurențiu Reghecampf își avertizează elevii: „Va fi un meci greu”

Având în vedere accidentările, dar și faptul că jucătorii reveniți după infectarea cu SARS-CoV-2 nu se află la capacitate maximă, Laurențiu Reghecampf e convins că jucătorii săi . Cu atât mai mult cu cât meteorologii se așteaptă să ningă la ora meciului.

„Va fi un meci greu din cauza situaţiei noastre cu mulţi jucători care vin după Covid şi încă nu sunt sută la sută pregătiţi. De asemenea, avem şi foarte multe accidentări.

Probabil că va interveni şi vremea, pentru că am înţeles că va ninge la ora jocului, iar temperaturile vor fi mult sub ceea ce avem noi aici, la Craiova. Cu toate acestea, noi ne dorim să câştigăm”, a declarat tehnicianul la conferința de presă.

Cristiano Bergodi: „Avem o echipă bună, nu ne este frică de nimeni”

Deși îi cunoaște pe mulți dintre jucătorii Universității Craiova din și are numai cuvinte de laudă la adresa lor, Cristiano Bergodi nici nu concepe ca Sepsi să nu obțină toate cele trei puncte. Partida este programată în această seară, la ora 20:00, pe arena din Sfântu Gheorghe.

„Va fi un meci foarte dificil pentru că întâlnim una dintre cele mai bune echipe din România. Universitatea Craiova are un lot competitiv, a arătat bine în ultimul meci.

Noi nu avem un moral aşa bun, pentru că am pierdut la Botoşani, dar echipa eu spun că a arătat bine, am fost mulţumit, doar rezultatul nu a fost ceea ce ne-am dorit. Craiova are un stil combinativ, are un nivel ridicat în special când atacă. Are multe puncte bune şi puţine slabe.

Trebuie să avem grijă de anumiţi jucători ai lor, pentru că îi cunosc, sunt tehnici. Însă şi noi avem o echipă bună şi nu ne este frică de nimeni. Am fost aici (n.r. la Sfântu Gheorghe) ca antrenor al Craiovei şi pot spune că au fost mereu meciuri grele, meciuri echilibrate”, a spus antrenorul italian al covăsnenilor.