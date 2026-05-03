U Craiova – Dinamo, live video etapa 7 din play-off. Surprizele lui Filipe Coelho. Cum arată echipele de start

Play-off-ul SuperLigii intră în linie dreaptă, iar etapa a 7-a aduce unul dintre cele mai încărcate dueluri ale rundei: Universitatea Craiova primește vizita lui Dinamo, pe „Ion Oblemenco”, într-un meci care contează enorm în lupta pentru titlu.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – D. Matei, Etim, Teles. Rezerve: Goncalves – Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Al. Crețu, T. Băluță, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu. Antrenor: Filipe Coelho.

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Milanov – Musi, Pușcaș, Armstrong. Rezerve: Roșca – Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic.

Ce miză are Universitatea Craiova – Dinamo în etapa a 7-a din play-off

Oltenii sunt în plin război pentru campionat, alături de U Cluj, și nu își pot permite niciun pas greșit în fața propriilor suporteri. Universitatea Craiova s-ar apropia și mai mult de un titlu istoric în cazul în care ar lua cele 3 puncte din duelul cu „câinii roșii”.

„Câinii roșii” nu au nimic de pierdut și vor să tulbure socotelile favoritelor. Un meci tare, cu orgolii mari și miză uriașă, exact rețeta pentru o seară de fotbal de neuitat la Craiova.

De la ce oră se joacă Universitatea Craiova – Dinamo

, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Este al doilea meci al etapei a 7-a din play-off-ul SuperLigii, după U Cluj – FC Argeș de sâmbătă și înaintea partidei Rapid – CFR Cluj de luni.

Programul complet al etapei a 7-a din play-off-ul SuperLigii

Sâmbătă, 2 mai, Ora 20:30: U Cluj – FC Argeș

Duminică, 3 mai, Ora 21:00: Universitatea Craiova – Dinamo

Luni, 4 mai, Ora 20:30: Rapid – CFR Cluj

Clasament SuperLiga la startul etapei 7 din play-off

Înaintea etapei a 7-a, Universitatea Craiova și U Cluj sunt principalele candidate la titlu. CFR Cluj rămâne o prezență incomodă, în timp ce Dinamo, Rapid și FC Argeș speră la surprize care să le îmbunătățească situația în clasament și să prindă un loc în cupele europene.

Cine transmite la TV SuperLiga

Meciul Universitatea Craiova – Dinamo va fi transmis în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Ambele posturi dețin drepturile de televizare pentru meciurile din SuperLiga României și vor oferi comentariu și analize pre și post-meci.

Pentru cei care preferă varianta online, partida poate fi urmărită pe platformele de streaming Digi Online și PrimaPlay. FANATIK vă va ține la curent cu toate informațiile de la stadion. Pe site-ul nostru veți afla cele mai importante știri.

Cote și ponturi pariuri pentru Universitatea Craiova – Dinamo

Casele de pariuri o dau favorită clară pe Universitatea Craiova în această partidă. Oltenii joacă acasă, au motivație maximă în lupta pentru titlu și beneficiază de susținerea unui public numeros și pasionat. Cu toate acestea, Dinamo a dovedit că poate crea probleme oricărui adversar și nu trebuie subestimată.

