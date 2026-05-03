U Craiova – Dinamo, live video etapa 7 din play-off. Surprizele lui Filipe Coelho. Cum arată echipele de start

Play-off-ul SuperLigii intră în linie dreaptă, iar etapa a 7-a aduce unul dintre cele mai încărcate dueluri ale rundei: Universitatea Craiova primește vizita lui Dinamo, pe „Ion Oblemenco”, într-un meci care contează enorm în lupta pentru titlu.
Oltenii sunt în plin război pentru campionat, alături de U Cluj, și nu își pot permite niciun pas greșit în fața propriilor suporteri. Universitatea Craiova s-ar apropia și mai mult de un titlu istoric în cazul în care ar lua cele 3 puncte din duelul cu „câinii roșii”.
Dinamo, la rândul ei, vine după o etapă în care a arătat că poate face figură frumoasă în play-off. „Câinii roșii” nu au nimic de pierdut și vor să tulbure socotelile favoritelor. Un meci tare, cu orgolii mari și miză uriașă, exact rețeta pentru o seară de fotbal de neuitat la Craiova.
Partida Universitatea Craiova – Dinamo este programată duminică, 3 mai 2026, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Este al doilea meci al etapei a 7-a din play-off-ul SuperLigii, după U Cluj – FC Argeș de sâmbătă și înaintea partidei Rapid – CFR Cluj de luni.
Programul complet al etapei a 7-a din play-off-ul SuperLigii
Înaintea etapei a 7-a, Universitatea Craiova și U Cluj sunt principalele candidate la titlu. CFR Cluj rămâne o prezență incomodă, în timp ce Dinamo, Rapid și FC Argeș speră la surprize care să le îmbunătățească situația în clasament și să prindă un loc în cupele europene.
Meciul Universitatea Craiova – Dinamo va fi transmis în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Ambele posturi dețin drepturile de televizare pentru meciurile din SuperLiga României și vor oferi comentariu și analize pre și post-meci.
Pentru cei care preferă varianta online, partida poate fi urmărită pe platformele de streaming Digi Online și PrimaPlay. FANATIK vă va ține la curent cu toate informațiile de la stadion. Pe site-ul nostru veți afla cele mai importante știri.
Casele de pariuri o dau favorită clară pe Universitatea Craiova în această partidă. Oltenii joacă acasă, au motivație maximă în lupta pentru titlu și beneficiază de susținerea unui public numeros și pasionat. Cu toate acestea, Dinamo a dovedit că poate crea probleme oricărui adversar și nu trebuie subestimată.