Sport

U Craiova – Dinamo, live video etapa 7 din play-off. Surprizele lui Filipe Coelho. Cum arată echipele de start

Un Craiova - Dinamo se joacă duminică, 3 mai, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco", în etapa 7 a play-off-ului din SuperLiga. Află tot ce trebuie să știi despre acest duel.
FANATIK
03.05.2026 | 19:26
U Craiova Dinamo live video etapa 7 din playoff Surprizele lui Filipe Coelho Cum arata echipele de start
SPECIAL FANATIK
Play-off SuperLiga, etapa 7. Universitatea Craiova – Dinamo. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Play-off-ul SuperLigii intră în linie dreaptă, iar etapa a 7-a aduce unul dintre cele mai încărcate dueluri ale rundei: Universitatea Craiova primește vizita lui Dinamo, pe „Ion Oblemenco”, într-un meci care contează enorm în lupta pentru titlu.

UPDATE: Echipele de start la meciul U Craiova – Dinamo

  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – D. Matei, Etim, Teles. Rezerve: Goncalves – Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Al. Crețu, T. Băluță, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu. Antrenor: Filipe Coelho.
  • Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Milanov – Musi, Pușcaș, Armstrong. Rezerve: Roșca – Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic.

Ce miză are Universitatea Craiova – Dinamo în etapa a 7-a din play-off

Oltenii sunt în plin război pentru campionat, alături de U Cluj, și nu își pot permite niciun pas greșit în fața propriilor suporteri. Universitatea Craiova s-ar apropia și mai mult de un titlu istoric în cazul în care ar lua cele 3 puncte din duelul cu „câinii roșii”.

ADVERTISEMENT

Dinamo, la rândul ei, vine după o etapă în care a arătat că poate face figură frumoasă în play-off. „Câinii roșii” nu au nimic de pierdut și vor să tulbure socotelile favoritelor. Un meci tare, cu orgolii mari și miză uriașă, exact rețeta pentru o seară de fotbal de neuitat la Craiova.

De la ce oră se joacă Universitatea Craiova – Dinamo

Partida Universitatea Craiova – Dinamo este programată duminică, 3 mai 2026, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Este al doilea meci al etapei a 7-a din play-off-ul SuperLigii, după U Cluj – FC Argeș de sâmbătă și înaintea partidei Rapid – CFR Cluj de luni.

ADVERTISEMENT
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
Digi24.ro
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)

Programul complet al etapei a 7-a din play-off-ul SuperLigii

  • Sâmbătă, 2 mai, Ora 20:30: U Cluj – FC Argeș
  • Duminică, 3 mai, Ora 21:00: Universitatea Craiova – Dinamo
  • Luni, 4 mai, Ora 20:30: Rapid – CFR Cluj

Clasament SuperLiga la startul etapei 7 din play-off

Înaintea etapei a 7-a, Universitatea Craiova și U Cluj sunt principalele candidate la titlu. CFR Cluj rămâne o prezență incomodă, în timp ce Dinamo, Rapid și FC Argeș speră la surprize care să le îmbunătățească situația în clasament și să prindă un loc în cupele europene.

ADVERTISEMENT
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii:...
Digisport.ro
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Clasament SuperLiga la startul etapei 7 din play-off
Clasament SuperLiga la startul etapei 7 din play-off

Cine transmite la TV SuperLiga

Meciul Universitatea Craiova – Dinamo va fi transmis în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Ambele posturi dețin drepturile de televizare pentru meciurile din SuperLiga României și vor oferi comentariu și analize pre și post-meci.

ADVERTISEMENT

Pentru cei care preferă varianta online, partida poate fi urmărită pe platformele de streaming Digi Online și PrimaPlay. FANATIK vă va ține la curent cu toate informațiile de la stadion. Pe site-ul nostru veți afla cele mai importante știri.

Cote și ponturi pariuri pentru Universitatea Craiova – Dinamo

Casele de pariuri o dau favorită clară pe Universitatea Craiova în această partidă. Oltenii joacă acasă, au motivație maximă în lupta pentru titlu și beneficiază de susținerea unui public numeros și pasionat. Cu toate acestea, Dinamo a dovedit că poate crea probleme oricărui adversar și nu trebuie subestimată.

ADVERTISEMENT
  • 1 (victorie Craiova): cotă – 1.55
  • X (egal): cotă – 3.80
  • 2 (victorie Dinamo): cotă – 5.50
Play-out SuperLiga, live blog etapa 7. Petrolul – UTA se joacă acum. Penalty...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 7. Petrolul – UTA se joacă acum. Penalty ratat în startul părții secunde
Inter – Parma, live video în etapa 35 din Serie A. Ce primă...
Fanatik
Inter – Parma, live video în etapa 35 din Serie A. Ce primă au ”nerazzurrii” pentru câștigarea titlului. Update
Premier League, etapa 35, în direct pe Voyo! Manchester United – Liverpool se...
Fanatik
Premier League, etapa 35, în direct pe Voyo! Manchester United – Liverpool se joacă acum. Reușită superbă a lui Mainoo!
Parteneri
Ion Țiriac, afirmație uluitoare despre un copil pe care l-a crescut. Nimeni nu...
iamsport.ro
Ion Țiriac, afirmație uluitoare despre un copil pe care l-a crescut. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!