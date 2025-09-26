Sport

LIVE VIDEO U Craiova – Dinamo, SuperLiga, etapa 11. Derby-ul care aprinde Bănia

Universitatea Craiova joacă cu Dinamo în etapa 11 de SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
Andrei David
26.09.2025 | 17:52
SPECIAL FANATIK
U Craiova - Dinamo, SuperLiga, etapa 11. Derby-ul care aprinde Bănia. Foto: colaj Fanatik

Derby-ul etapei cu numărul 11 din SuperLiga le aduce față în față pe U Craiova, liderul la zi, și Dinamo, locul 3. FANATIK îți aduce toate informațiile de care ai nevoie înainte, în timpul și la finalul meciului.

U Craiova – Dinamo, etapa 11 de SuperLiga.

Se anunță spectacol în Bănie! E binecunoscută rivalitatea Craiovei cu Dinamo, iar Stadionul „Ion Oblemenco” va fi plin la startul meciului din etapa 11 de SuperLiga. Mihai Rotaru, patronul gazdelor, a anunțat că toată suflarea fotbalistică oltenească așteaptă cu interes maxim duelul cu Dinamo.

Cum arată clasamentul înainte de Universitatea Craiova – Dinamo

După 10 etape, U Craiova e lider și va rămâne pe primul loc indiferent de rezultatul cu Dinamo. Chiar dacă a pierdut în runda precedentă, echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut noroc că rivalele s-au împiedicat și ele. Rapid a pierdut, Dinamo a făcut egal, FCSB a cedat și ea la Botoșani, rămânând la 16 puncte în spate, iar CFR Cluj a remizat.

Dinamo a ratat șansa de a se apropia la un singur punct de olteni. În etapa trecută, „câinii” au jucat în ultimul meci al rundei cu Farul. Și, deși au deschis scorul, elevii lui Zeljko Kopic s-au văzut egalați și au terminat 1-1.

Cum arată clasamentul înainte de Universitatea Craiova - Dinamo
Cum arată clasamentul înainte de Universitatea Craiova – Dinamo. Foto: Flashscore

Cine arbitrează U Craiova – Dinamo. Ce brigadă a fost delegată

Universitatea Craiova – Dinamo îl va avea pe Adrian Cojocaru (Galați) la centru, ajutat de Florian Vișan (Galați) și Ioan Corb (Satu Mare) la cele două tușe.

În camera VAR se vor afla Andrei Chivulete (București), secondat de Cosmin Bojan (Târgu Mureș). Iar arbitru de rezervă este Iulian Călin (Ștefănești, Argeș).

Rezultate directe între cele două echipe

Dinamo merge la Craiova în căutarea primei victorii pe terenul oltenilor. În precedentele 12 vizite, „câinii roșii” au pierdut de opt ori și au reușit să plece cu un punct în patru rânduri.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Dinamo

U Craiova – Dinamo poate fi urmărit atât la tv, cât și online. În varianta clasică, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt posturile care transmit duelul din Bănie.

Pe internet, partida poate fi urmărită pe una dintre cele trei platforme care difuzează conținutul canalelor tv Digi și Prima. Mai exact, Prima Play, Digi Online și Orange TV Go sunt punctele de interes pentru microbiștii ce vor să vadă spectacolul de pe „Ion Oblemenco”.

Program complet etapa 11 de SuperLiga

  • Vineri, 26 septembrie 2025

ora 18:00 Hermannstadt – FC Argeș

ora 21:00 Universitatea Craiova – Dinamo

  • Sâmbătă, 27 septembrie 2025

ora 15:00 UTA Arad – Csikszereda

ora 20:30 Petrolul Ploiești – Rapid

  • Duminică, 28 septembrie 2025

ora 17:30 Farul Constanța – Unirea Slobozia

ora 20:30 FCSB – Oțelul Galați

  • Luni, 29 septembrie 2025

ora 18:00 Metaloglobus – FC Botoșani

ora 21:00 U Cluj – CFR Cluj

Cum poți vedea live stream online U Craiova – Dinamo. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Diaspora poate apela la aceleași platforme care transmit meciul și în țară. Cu precizarea că pot exista restricții funcție de statul în care se află telespectatorul.

Cote pariuri U Craiova – Dinamo

U Craiova – Dinamo nu este doar un derby, ci și un meci între echipele cu cele mai bune punctaje din SuperLiga, înainte de etapa cu numărul 11. Oltenii au dominat startul de campionat și sunt la 4 puncte distanță de un grup de 4 echipe cu 19 puncte, printre care și Dinamo. La casele de pariuri, gazdele au prima șansă la victorie, cu o cotă de 2,27, în timp ce oaspeții primesc 3,25. Remiza se poate dovedi cea mai rentabilă pentru pariori, la cotă 3,40.

Va fi un joc interesant și din punct de vedere al golurilor. Oltenii au al doilea atac din campionat și a treia apărare. De partea cealaltă, Dinamo e pe doi la defensive și pe patru la capitolul ofensivă. La acest meci, „ambele marchează” are cotă 1,87, iar „total goluri 2-3” – rezultat înregistrat în 15 din cele 20 de meciuri jucate de cele două – are cotă 2,02.

Live Blog: Urmărește în timp real Universitatea Craiova – Dinamo, Superliga – etapa 11

Rămâi pe FANATIK și ai toate informațiile legate de Universitatea Craiova – Dinamo. De la echipele de start la ce se întâmplă în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”, de la fazele meciului în format live text la reacțiile de final, totul e la un click distanță.

Declarațiile lui Mirel Rădoi și ale omologului său, Zeljko Kopic, dar și ale celor mai importanți jucători, sunt pe FANATIK.

