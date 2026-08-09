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U Craiova – FC Argeș 0-1, în SuperLiga, etapa 4. Piteștenii rezistă eroic pe terenul campioanei și urcă pe locul 1

FC Argeș produce surpriza etapei cu numărul 4 din SuperLiga și câștigă pe terenul Universității Craiova, scor 1-0. Trupa lui Bogdan Andone este noul lider al campionatului.
Adrian Baciu
09.08.2026 | 23:28
U Craiova FC Arges 01 in SuperLiga etapa 4 Pitestenii rezista eroic pe terenul campioanei si urca pe locul 1
SPECIAL FANATIK
Guilherme Garutti încearcă să- blocheze mingea șutată de Ștefan Baiaram în meciul U Craiova - FC Argeș, din etapa a 4-a din SuperLiga. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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U Craiova  – FC Argeș s-a jucat pe stadionul ”Ion Oblemenco”, iar oltenii au pierdut la limită după ce au ratat o mulțime de ocazii. Piteștenii au dat lovitura în startul jocului și apoi s-au apărat grupat și au rezistat asaltului campioanei.

UPDATE: U Craiova – FC Argeș 0-1 (Pîrvu 7)

Final de meci – Universitatea Craiova suferă a doua înfrângere a sezonului, scor 0-1 cu FC Argeș, și moralul este scăzut înainrea returului cu KuPS din turul 3 preliminar al Europa League. În urma acestui succes, piteștenii urcă pe prima poziție în SuperLiga.

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Min. 74 – Oltenii ratează o nouă ocazie imensă, reluarea superbă a lui Baiaram nimerind bara porții lui Căbuz.

Min. 70 – Baiaram lovește greșit cu capul din 6 metri după o centrare excelentă din stânga.

Min. 66 – Luvambo profită de o eroare a oltenilor, scapă singur spre poartă, dar șutul său se scurge pe lângă poarta lui Sava.

Min. 54 – Mora centrează excelent în fața porții, Cicâldău se aruncă și șterge balonul care se duce puțin pe lângă poartă.

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Start în repriza a doua a jocului din Bănie.

Prima repriză se încheie cu avantajul lui FC Argeș, scor 1-0.

Min. 39 – Cicâldău are o execuție surprinzătoare de la 22 de metri, dar mingea trece pe lângă bară.

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Min. 28 – Elisor îi așază perfect balonul lui Cicâldău, dar șutul acestuia de la 14 metri se duce pe lângă poartă.

Min. 26 – Baiaram pătrunde frumos din partea stângă, dar finalizarea sa din unghi este dezamăgitoare.

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Min. 15 – Nici Cicâldău nu prinde cadrul porții cu șutul de la 22 de metri.

Min. 14 – Rață șutează periculos de la 30 de metri, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 7 – GOOOL FC Argeș!!! Luvambo insistă pentru un balon aruncat în adâncime, îi ia fața lui Rus, îi pasează în careu lui Pîrvu și acesta înscrie cu latul de la 13 metri.

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Start în meciul din Bănie.

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Oleksandr Romanchuk a revenit în echipa de start a celor de la Universitatea Craiova pentru partida cu FC Argeș, după ce a absentat la ultimele meciuri din cauza unei rupturi musculare. Echipele de start arată în felul următor:

  • U Craiova: Sava – Romanchuk, Rus, Screciu – Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Elisor, Baiaram. Rezerve: Popescu, Maxim, Mora, Rădulescu, Stevanovic, Crețu, Băluță, Tavares, Etim, Băsceanu, Nsimba, Al Hamlawi. Antrneor: Filipe Coelho.
  • FC Argeș: Căbuz – Tofan, Tudose, Garutti, Sadriu – Borța, Sierra, Rață – Y. Pîrvu, Luvambo, Moldoveanu. Rezerve: Crăciun, Oancea, Micovschi, Antoniou, Alagbe, Rădescu, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Șerban. Antrenor: Bogdan Andone.

U Craiova – FC Argeș în etapa 4 din SuperLiga României

Între două meciuri europene, turul și returul contra lui KuPS din Europa League, Universitatea Craiova are un meci important și în campionat. Duminică seara, în Bănie vine FC Argeș, echipă care a jucat în play-off sezonul trecut. Avem un duel, într-o atmosferă sufocată de caniculă, între două formații din prima jumătate a clasamentului. Ambele au un succes și două victorii în primele trei runde din SuperLiga.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 4
Univ. Craiova
0 1
Final (0–1)
FC Argeș
Romanchuk 40' Rus 62' Băluță 90'
⚽ Pîrvu 7' Tudose 22' Luvambo 62' Rădescu 82'
Arbitri
Arbitru centru: S. Kovacs Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: A. Vodă Al patrulea oficial: O. Robu VAR: Ș. Dumitrache Asistent VAR: I. Coza

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte şi după U Craiova – FC Argeș

După 3 etape scurse din acest sezon, FCSB și Rapid ocupă locul 1, ambele cu 7 puncte, dar despărțite de golaveraj. Imediat în urma lor vine U Craiova cu 6 puncte. Cu același punctaj, FC Argeș ocupă locul 5, sub U Cluj. Etapa a 4-a poate aduce, într-un joc al rezultatelor, o nouă echipă pe locul 1. Oltenii și piteștenii sunt în cărți.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FC Argeș 4 3 0 1 3-2 9
2 Rapid 4 2 2 0 5-2 8
3 Dinamo 4 2 1 1 10-3 7
4 FCSB 3 2 1 0 6-2 7
5 Farul 4 2 1 1 8-6 7
6 Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6
7 U Cluj 3 2 0 1 4-3 6
8 Petrolul 4 2 0 2 2-5 6
9 Oțelul 4 1 2 1 5-5 5
10 Corvinul 3 1 1 1 4-3 4
11 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4
12 FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4
13 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3
14 FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2
15 UTA 4 0 2 2 2-7 2
16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la U Craiova – FC Argeș: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toți
Univ. Craiova
FC Argeș
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
90 R. Sava
23 S. Teles Pereira Nunes da Silva 1 2
11 N. Bancu 4 3
6 V. Screciu 1 1
28 A. Rus 1 1
3 O. Romanchuk 1 1 1
5 A. Mekvabishvili 1 6 6 1
20 A. Cicâldău 1 3 1 1
22 S. Elisor 1 2
30 D. Matei 2 1
10 Ș. Baiaram 2 3 2 4
21 I. Popescu
12 M. Etim
4 A. Crețu
24 N. Stevanović
29 L. Băsceanu 3 1 1
7 A. Nsasa Nsimba Labe
17 C. Mora Montoya 1 1 1 1 1
18 M. Rădulescu
9 A. Al Islam Al Hamlawi 2 1
8 T. Băluță 1 1 1 2
1 A. Maxim
19 H. Borges Tavares
34 C. Căbuz 4
2 C. Tofan 3 1
23 F. Borţa 1
15 G. Gomes Garutti
6 M. Tudose 1 1
3 L. Sadriu 2 1
22 V. Raţă 1
27 R. Sierra Giménez 1
92 T. Luvambo 1 1 1 3 1 2 3
99 R. Moldoveanu 4
11 Y. Pîrvu 1 1 1 1
69 O. Alagbe Adefunyibomi
20 P. Dulcea
16 I. Rădescu 1 1 1
7 M. Idowu
4 E. Antoniou
31 M. Șerban
19 C. Micovschi
33 L. Crăciun
26 D. Oancea
96 S. Balaure
29 G. Gheorghe

La acest meci, ca de altfel pentru toate celelalte care se joacă în sezonul 2026 – 2027 al SuperLigii, FANATIK le oferă cititorilor acces la toate datele OPTA esențiale. În zona de statistici, fanii pot vedea ce face, în timpul meciului,fiecare jucător implicat în dispută. Date în timp real despre goluri (G), șuturi (Ș), șuturi pe poartă (ȘP), cartonașe galben (CG), eliminări (CR) sau parade ale portarilor (PAR) plus multe altele sunt disponibile mai jos. Pariorii culeg aceste informații constant, întrucât toate casele de pariuri oferă cote pe fel și fel de statistici.

Desfășurarea meciului U Craiova – FC Argeș LIVE VIDEO comentariul în timp real

Fluierul de start al meciului U Craiova – FC Argeș de duminică, de la arena „Ion Oblemenco” va coincide cu startul secțiunii cu comentariul în timp real al partidei. Nu doar golurile și ocaziile mari, ci și alte evenimente importante de pe durata partidei apar în această secțiune de live text: cartonașe, accidentări, schimbări, toate sunt bifate în statistică. La partida din Bănie, CCA a delegat o brigadă de arbitri condusă la centru de Szabolcs Kovacs, purtător al ecusonului FIFA. Fratele lui Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Marius Badea și Mihai-Alexandru Vodă și de arbitrul de rezervă Ovidiu Robu. În camera VAR se vor afla Bogdan Dumitrache și Ionuț Coza.

90'+9' 🔴 Fluier final al partidei, Universitatea Craiova 0, Arges 1.
90'+8' Tentativă blocată. Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul drept din partea dreaptă a careului, dar șutul a fost blocat.
90'+8' Tentativă blocată. Steven Nsimba (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul drept din centrul careului, dar șutul a fost blocat.
90'+8' 🚩 Corner pentru Universitatea Craiova. Acordat de Cătălin Căbuz.
90'+8' Tentativă blocată. Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul drept din afara careului, dar șutul a fost blocat. Asistat de Nicușor Bancu.
90'+3' Tentativă ratată. Claudiu Micovschi (Arges) șutează cu piciorul drept din centrul careului, dar mingea se duce mult peste poartă, în urma unei faze fixe.
90'+3' Șut blocat. Claudiu Micovschi (Arges) încearcă poarta cu piciorul stâng din afara careului, dar șutul său este blocat.
90'+1' Jocul este întrerupt din cauza unei accidentări a lui Ionuţ Rădescu (Arges).
90' Arbitrul de rezervă a anunțat 5 minute de prelungiri.
90' Tudor Băluță (Universitatea Craiova) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
90' Fault comis de Tudor Băluță (Universitatea Craiova).
90' Ionuţ Rădescu (Arges) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
88' Ocazie ratată. Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova) reia cu capul din centrul careului, iar mingea trece pe lângă poartă, la dreapta. Asistat de Ștefan Baiaram cu o centrare.
85' 🧤 Paradă a portarului. Steven Nsimba (Universitatea Craiova) a trimis o lovitură de cap din centrul careului, dar Cătălin Căbuz (Arges) a parat în colțul stânga sus. Asistat de Luca Băsceanu cu o centrare.
85' 🚩 Corner pentru Universitatea Craiova. Acordat de Rober Sierra.
84' Fault comis de Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova).
84' Rober Sierra (Arges) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
82' Ionuţ Rădescu (Arges) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
82' Carlos Mora (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă pe flancul drept.
82' Fault comis de Ionuţ Rădescu (Arges).
82' 🧤 Paradă a portarului. Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, dar Cătălin Căbuz (Arges) a parat în centrul porții. Asistat de Tudor Băluță.
80' ↕️ Schimbare la Argeș. Silviu Balaure îl înlocuiește pe Yanis Pîrvu.
80' ↕️ Schimbare la Argeș. Claudiu Micovschi îl înlocuiește pe Taylor Luvambo.
80' 🏳️ Ofsaid, Arges. Taylor Luvambo este prins în ofsaid.
78' Șut blocat. Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) a trimis un șut cu piciorul drept din afara careului, dar a fost blocat. Asistat de Nicușor Bancu.
77' 🚩 Corner, Universitatea Craiova. Acordat de Ionuţ Rădescu.
77' 🚩 Corner pentru Universitatea Craiova. Acordat de Costinel Tofan.
76' Ocazie ratată! Lovitură de cap a lui Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova) din centrul careului, mingea trece mult peste poartă. Asistat de Anzor Mekvabishvili, cu o centrare venită după un corner.
76' 🚩 Corner pentru Universitatea Craiova. Acordat de Oluwatobiloba Alagbe.
76' ↕️ Schimbare, Universitatea Craiova. Assad Al Hamlawi îl înlocuiește pe Alexandru Cicâldau.
75' Șut ratat. Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) șutează cu piciorul stâng din afara careului, dar ratează ținta, mingea trece pe lângă poartă, în dreapta, în urma unei lovituri de colț.
74' 🚩 Lovitură de colț, Universitatea Craiova. Acordat de Costinel Tofan.
74' Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) lovește bara din dreapta cu un șut cu piciorul drept din partea stângă a careului. Asistat de Anzor Mekvabishvili.
71' ↕️ Schimbare, Arges. Oluwatobiloba Alagbe îl înlocuiește pe Robert Moldoveanu.
71' ↕️ Schimbare la Arges. Dorinel Oancea îl înlocuiește pe Florin Borța.
70' ↕️ Schimbare la Universitatea Craiova. Luca Băsceanu îl înlocuiește pe David Matei.
69' Ocazie ratată. Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) ratează o lovitură de cap de la foarte mică distanță, mingea trecând pe lângă poartă, în dreapta. Servit de Nicușor Bancu, care a trimis o centrare.
68' Șut ratat. Costinel Tofan (Arges) a șutat cu piciorul drept din afara careului, mingea trecând mult peste poartă, dintr-o lovitură liberă directă.
67' Fault comis de Tudor Băluță (Universitatea Craiova).
67' Robert Moldoveanu (Arges) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
66' Șut ratat de Taylor Luvambo (Arges)! A șutat cu piciorul stâng din partea stângă a careului, dar mingea a trecut pe lângă poartă, în dreapta.
66' 🏳️ Offside la Argeș. Taylor Luvambo este prins în offside.
63' Șut blocat. Robert Moldoveanu (Arges) a șutat cu piciorul drept din afara careului, dar mingea a fost blocată.
63' Taylor Luvambo (Arges) primește cartonașul galben.
62' Adrian Rus (Universitatea Craiova) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
62' Fault comis de Adrian Rus (Universitatea Craiova).
62' Taylor Luvambo (Arges) obține o lovitură liberă pe partea stângă.
61' ↕️ Schimbare, Universitatea Craiova. Steven Nsimba îl înlocuiește pe Simon Elisor.
61' ↕️ Schimbare, Universitatea Craiova. Tudor Băluță îl înlocuiește pe Oleksandr Romanchuk.
60' 🚩 Corner pentru Universitatea Craiova. Acordat de Vadim Raţă.
59' Fault comis de Carlos Mora (Universitatea Craiova).
59' Taylor Luvambo (Arges) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
59' 🚩 Corner, Universitatea Craiova. Acordat de Costinel Tofan.
59' Șut pe lângă poartă. Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiava) șutează cu piciorul stâng din partea stângă a careului, iar șutul trece pe lângă poartă, în dreapta. Asistat de Anzor Mekvabishvili cu o centrare în urma unui corner.
58' 🚩 Corner, Universitatea Craiova. Acordat de Florin Borţa.
58' ↕️ Schimbare la Arges. Ionuţ Rădescu îl înlocuiește pe Leard Sadriu.
56' 🧤 Paradă a portarului. David Matei (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, dar Cătălin Căbuz (Arges) a parat în centrul superior al porții. Asistat de Carlos Mora.
55' Robert Moldoveanu (Arges) obține o lovitură liberă pe flancul drept.
55' Fault comis de Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova).
54' Șut ratat. Alexandru Cicâldau (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul drept din foarte mare apropiere și a trimis mingea pe lângă poartă, în stânga.
52' 🚩 Corner, Universitatea Craiova. Acordat de Mario Tudose.
52' Ocazie ratată. Robert Moldoveanu (Arges) șutează cu piciorul drept din partea dreaptă a careului, iar șutul trece pe lângă poartă, în stânga. Asistat de Taylor Luvambo.
51' Ocazie ratată. Taylor Luvambo (Arges) șutează cu piciorul drept din partea dreaptă a careului, iar șutul trece pe lângă poartă, în stânga.
49' Șut blocat! David Matei (Universitatea Craiova) a încercat poarta cu piciorul drept din centrul careului, dar defensiva a intervenit.
49' 🧤 Paradă a portarului. Simon Elisor (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul stâng din partea stângă a careului, dar Cătălin Căbuz (Arges) a parat în centrul porții. Asistat de Ștefan Baiaram.
46' Ocazie ratată. Lovitura de cap a lui David Matei (Universitatea Craiova) din centrul careului este aproape, dar trimite pe lângă poartă, în partea dreaptă. Servit de Anzor Mekvabishvili cu o centrare.
45' 🟢 Începe repriza a doua! Universitatea Craiova 0, Arges 1.
45' ↕️ Schimbare, Universitatea Craiova. Carlos Mora îl înlocuiește pe Samuel Teles.
45'+2' 🔔 Pauză, Universitatea Craiova 0, Arges 1.
45'+2' Ocazie ratată. Costinel Tofan (Arges) a șutat cu piciorul drept din afara careului, mingea trecând mult peste poartă și pe lângă, în dreapta.
45'+1' Arbitrul de rezervă a anunțat un minut de prelungiri.
45' Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
45' Fault comis de Yanis Pîrvu (Arges).
44' Ocazie ratată. Lovitura de cap a lui Adrian Rus (Universitatea Craiova) din centrul careului trece mult peste poartă. Asistat de Alexandru Cicâldău cu o centrare în urma unei faze fixe.
43' Fault comis de Costinel Tofan (Arges).
43' Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
41' Șut ratat. David Matei (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, dar mingea a trecut pe lângă poartă, în partea stângă. Asistat de Anzor Mekvabishvili.
40' Cartonaș galben pentru Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) pentru un fault dur.
39' Alexandru Cicâldau (Universitatea Craiova) a ratat ținta cu un șut cu piciorul drept, expediat din afara careului, mingea trecând pe lângă poartă, în dreapta. Asistat de Nicușor Bancu.
38' 🚩 Corner pentru Universitatea Craiova. Acordat de Florin Borţa.
38' 🏳️ Ofsaid, Universitatea Craiova. Alexandru Cicâldău se află în poziție de ofsaid.
38' Lovitură de cap ratată. Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) a trimis cu capul din centrul careului, ratând poarta în partea stângă. Asistat de Alexandru Cicâldau cu o centrare în urma unui corner.
37' 🚩 Corner pentru Universitatea Craiova. Acordat de Costinel Tofan.
36' 🚩 Corner pentru Universitatea Craiova. Acordat de Vadim Raţă.
30' Fault comis de Simon Elisor (Universitatea Craiova).
30' Leard Sadriu (Arges) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
28' Fault comis de Samuel Teles (Universitatea Craiova).
28' Robert Moldoveanu (Arges) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
28' Ocazie ratată. Șutul cu piciorul drept al lui Alexandru Cicâldau (Universitatea Craiova) din centrul careului trece pe lângă poartă, la o mică distanță de bara din dreapta. Asistat de Ștefan Baiaram.
26' Șut ratat. Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul drept dintr-un unghi dificil, din partea stângă, dar mingea a trecut mult peste poartă. Asistat de Samuel Teles.
25' S-a încheiat întreruperea. Se poate relua jocul.
24' Pauză de hidratare în timpul meciului.
23' Fault comis de Samuel Teles (Universitatea Craiova).
23' Florin Borţa (Arges) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
23' Samuel Teles (Universitatea Craiova) ratează poarta cu un șut cu piciorul drept din afara careului, mingea trecând pe lângă, în stânga, în urma unei faze fixe.
22' Mario Tudose (Arges) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
22' Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă în jumătatea de atac.
22' Fault comis de Mario Tudose (Arges).
21' Șut blocat. Samuel Teles (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul drept din afara careului, dar mingea a fost blocată.
21' Fault comis de Vadim Raţă (Arges).
21' Alexandru Cicâldau (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
20' Fault comis de David Matei (Universitatea Craiova).
20' Taylor Luvambo (Arges) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
19' Șut ratat. Robert Moldoveanu (Arges) a șutat cu piciorul drept din afara careului, dar mingea a trecut pe lângă poartă, în stânga. Asistat de Taylor Luvambo.
17' Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
17' Fault comis de Costinel Tofan (Arges).
15' Șut ratat. Alexandru Cicâldau (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul drept din afara careului, mingea a trecut puțin pe lângă poartă, în stânga. Asistat de Anzor Mekvabishvili.
14' Șut ratat. Vadim Raţă (Arges) a șutat cu piciorul drept din afara careului, mingea a trecut pe lângă poartă, în stânga. Asistat de Yanis Pîrvu.
13' Robert Moldoveanu (Arges) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
13' Fault comis de Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova).
12' Simon Elisor (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie.
12' Fault comis de Leard Sadriu (Arges).
12' Fault comis de Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova).
12' Costinel Tofan (Arges) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
9' 🚩 Lovitură de colț pentru Arges. Acordat de Vladimir Screciu.
7' GOOOL! Universitatea Craiova 0, Argeș 1. Yanis Pîrvu (Argeș) a marcat cu un șut cu piciorul drept din centrul careului, trimițând mingea în colțul din dreapta sus. Pasă decisivă de la Taylor Luvambo, în urma unui contraatac rapid.
6' Șut blocat. Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) a șutat cu piciorul drept din afara careului, dar mingea a fost blocată. Asistat de Alexandru Cicâldău.
2' Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă pe partea stângă.
2' Fault comis de Costinel Tofan (Arges).
2' Fault comis de Leard Sadriu (Arges).
2' Simon Elisor (Universitatea Craiova) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
🟢 Începe prima repriză!

Echipele de start și schimbări la U Craiova – FC Argeș

Cum gândesc din punct de vedere tehnico-tactic meciul de duminică cei doi antrenori, Filipe Coelho (45 de ani) și Bogdan Andone (51 de ani), vedem mai jos. Aici apar echipele de start, componența băncilor de rezervă, dar și așezarea în teren a celor de la Universitatea Craiova și FC Argeș.

Univ. Craiova 3-4-3
90R. Sava
23S. Teles Pereira Nunes da Silva▼46'
11N. Bancu(cpt)
6V. Screciu
28A. Rus
3O. Romanchuk▼61'
5A. Mekvabishvili
20A. Cicâldău▼75'
22S. Elisor▼61'
30D. Matei▼70'
10Ș. Baiaram
Rezerve
12M. Etim
19H. Borges Tavares
1A. Maxim
8T. Băluță▲61'
18M. Rădulescu
4A. Crețu
17C. Mora Montoya▲46'
7A. Nsasa Nsimba Labe▲61'
29L. Băsceanu▲70'
24N. Stevanović
21I. Popescu
9A. Al Islam Al Hamlawi▲75'
Antrenor
F. Amaral Rino Coelho
FC Argeș 3-1-4-2
34C. Căbuz
2C. Tofan(cpt)
23F. Borţa▼71'
15G. Gomes Garutti
6M. Tudose
3L. Sadriu▼58'
22V. Raţă
27R. Sierra Giménez
92T. Luvambo▼80'
99R. Moldoveanu▼71'
11Y. Pîrvu▼80'
Rezerve
69O. Alagbe Adefunyibomi▲71'
4E. Antoniou
20P. Dulcea
29G. Gheorghe
96S. Balaure▲80'
26D. Oancea▲71'
33L. Crăciun
16I. Rădescu▲58'
19C. Micovschi▲80'
31M. Șerban
7M. Idowu
Antrenor
B. Andone

Cele mai tari cote la pariuri la U Craiova – FC Argeș

Cei de la Superbet vin cu o cotă foarte bună – 1,60 – pentru un succes la celor de la Universitatea Craiova în partida cu FC Argeș. Oltenii au 5 victorii în ultimele 6 dueluri cu piteștenii în Bănie. Un alt pariu destul de atractiv și cu șanse este cel bazat pe forța ofensivă a gazdelor. „U Craiova peste 1,5 goluri” înseamnă o cotă de 1,80.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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