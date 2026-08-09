U Craiova – FC Argeș 0-1, în SuperLiga, etapa 4. Piteștenii rezistă eroic pe terenul campioanei și urcă pe locul 1

U Craiova – FC Argeș s-a jucat pe stadionul ”Ion Oblemenco”, iar oltenii au pierdut la limită după ce au ratat o mulțime de ocazii. Piteștenii au dat lovitura în startul jocului și apoi s-au apărat grupat și au rezistat asaltului campioanei.
Final de meci – Universitatea Craiova suferă a doua înfrângere a sezonului, scor 0-1 cu FC Argeș, și moralul este scăzut înainrea returului cu KuPS din turul 3 preliminar al Europa League. În urma acestui succes, piteștenii urcă pe prima poziție în SuperLiga.
Min. 74 – Oltenii ratează o nouă ocazie imensă, reluarea superbă a lui Baiaram nimerind bara porții lui Căbuz.
Min. 70 – Baiaram lovește greșit cu capul din 6 metri după o centrare excelentă din stânga.
Min. 66 – Luvambo profită de o eroare a oltenilor, scapă singur spre poartă, dar șutul său se scurge pe lângă poarta lui Sava.
Min. 54 – Mora centrează excelent în fața porții, Cicâldău se aruncă și șterge balonul care se duce puțin pe lângă poartă.
Start în repriza a doua a jocului din Bănie.
Prima repriză se încheie cu avantajul lui FC Argeș, scor 1-0.
Min. 39 – Cicâldău are o execuție surprinzătoare de la 22 de metri, dar mingea trece pe lângă bară.
Min. 28 – Elisor îi așază perfect balonul lui Cicâldău, dar șutul acestuia de la 14 metri se duce pe lângă poartă.
Min. 26 – Baiaram pătrunde frumos din partea stângă, dar finalizarea sa din unghi este dezamăgitoare.
Min. 15 – Nici Cicâldău nu prinde cadrul porții cu șutul de la 22 de metri.
Min. 14 – Rață șutează periculos de la 30 de metri, dar mingea se duce pe lângă poartă.
Min. 7 – GOOOL FC Argeș!!! Luvambo insistă pentru un balon aruncat în adâncime, îi ia fața lui Rus, îi pasează în careu lui Pîrvu și acesta înscrie cu latul de la 13 metri.
Start în meciul din Bănie.
Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Oleksandr Romanchuk a revenit în echipa de start a celor de la Universitatea Craiova pentru partida cu FC Argeș, după ce a absentat la ultimele meciuri din cauza unei rupturi musculare. Echipele de start arată în felul următor:
Între două meciuri europene, turul și returul contra lui KuPS din Europa League, Universitatea Craiova are un meci important și în campionat. Duminică seara, în Bănie vine FC Argeș, echipă care a jucat în play-off sezonul trecut. Avem un duel, într-o atmosferă sufocată de caniculă, între două formații din prima jumătate a clasamentului. Ambele au un succes și două victorii în primele trei runde din SuperLiga.
După 3 etape scurse din acest sezon, FCSB și Rapid ocupă locul 1, ambele cu 7 puncte, dar despărțite de golaveraj. Imediat în urma lor vine U Craiova cu 6 puncte. Cu același punctaj, FC Argeș ocupă locul 5, sub U Cluj. Etapa a 4-a poate aduce, într-un joc al rezultatelor, o nouă echipă pe locul 1. Oltenii și piteștenii sunt în cărți.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|FC Argeș
|4
|3
|0
|1
|3-2
|9
|2▲
|Rapid
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|3▲
|Dinamo
|4
|2
|1
|1
|10-3
|7
|4▼
|FCSB
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|5▲
|Farul
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|6▲
|Univ. Craiova
|4
|2
|0
|2
|9-6
|6
|7▲
|U Cluj
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|8▲
|Petrolul
|4
|2
|0
|2
|2-5
|6
|9▼
|Oțelul
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|10▼
|Corvinul
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|11
|Sepsi OSK
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|12▲
|FC Voluntari
|4
|1
|1
|2
|3-11
|4
|13▼
|CFR Cluj
|3
|1
|0
|2
|7-5
|3
|14▼
|FC Botoşani
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|15▼
|UTA
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|16
|Csikszereda
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|90 R. Sava
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 S. Teles Pereira Nunes da Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|2
|–
|–
|11 N. Bancu
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|3
|–
|–
|–
|–
|6 V. Screciu
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|1
|–
|–
|28 A. Rus
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|3 O. Romanchuk
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|5 A. Mekvabishvili
|–
|–
|–
|–
|1
|6
|6
|–
|–
|1
|–
|20 A. Cicâldău
|–
|–
|–
|–
|1
|3
|–
|1
|–
|1
|–
|22 S. Elisor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|2
|–
|30 D. Matei
|–
|–
|–
|–
|2
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|10 Ș. Baiaram
|–
|–
|–
|–
|2
|3
|–
|–
|2
|4
|–
|21 I. Popescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 M. Etim
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 A. Crețu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 N. Stevanović
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 L. Băsceanu
|–
|–
|–
|–
|3
|1
|1
|–
|–
|–
|–
|7 A. Nsasa Nsimba Labe
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 C. Mora Montoya
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|–
|1
|1
|–
|18 M. Rădulescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 A. Al Islam Al Hamlawi
|–
|–
|–
|–
|2
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|8 T. Băluță
|–
|–
|–
|1
|–
|1
|1
|–
|2
|–
|–
|1 A. Maxim
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 H. Borges Tavares
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|34 C. Căbuz
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|2 C. Tofan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3
|1
|–
|23 F. Borţa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|15 G. Gomes Garutti
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 M. Tudose
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|3 L. Sadriu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|1
|–
|22 V. Raţă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|27 R. Sierra Giménez
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|92 T. Luvambo
|–
|1
|–
|1
|1
|3
|1
|2
|–
|3
|–
|99 R. Moldoveanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|–
|11 Y. Pîrvu
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|1
|–
|–
|69 O. Alagbe Adefunyibomi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 P. Dulcea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 I. Rădescu
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|7 M. Idowu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 E. Antoniou
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 M. Șerban
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 C. Micovschi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 L. Crăciun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 D. Oancea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|96 S. Balaure
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 G. Gheorghe
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
La acest meci, ca de altfel pentru toate celelalte care se joacă în sezonul 2026 – 2027 al SuperLigii, FANATIK le oferă cititorilor acces la toate datele OPTA esențiale. În zona de statistici, fanii pot vedea ce face, în timpul meciului,fiecare jucător implicat în dispută. Date în timp real despre goluri (G), șuturi (Ș), șuturi pe poartă (ȘP), cartonașe galben (CG), eliminări (CR) sau parade ale portarilor (PAR) plus multe altele sunt disponibile mai jos. Pariorii culeg aceste informații constant, întrucât toate casele de pariuri oferă cote pe fel și fel de statistici.
Fluierul de start al meciului U Craiova – FC Argeș de duminică, de la arena „Ion Oblemenco” va coincide cu startul secțiunii cu comentariul în timp real al partidei. Nu doar golurile și ocaziile mari, ci și alte evenimente importante de pe durata partidei apar în această secțiune de live text: cartonașe, accidentări, schimbări, toate sunt bifate în statistică. La partida din Bănie, CCA a delegat o brigadă de arbitri condusă la centru de Szabolcs Kovacs, purtător al ecusonului FIFA. Fratele lui Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Marius Badea și Mihai-Alexandru Vodă și de arbitrul de rezervă Ovidiu Robu. În camera VAR se vor afla Bogdan Dumitrache și Ionuț Coza.
Cum gândesc din punct de vedere tehnico-tactic meciul de duminică cei doi antrenori, Filipe Coelho (45 de ani) și Bogdan Andone (51 de ani), vedem mai jos. Aici apar echipele de start, componența băncilor de rezervă, dar și așezarea în teren a celor de la Universitatea Craiova și FC Argeș.
Cei de la Superbet vin cu o cotă foarte bună – 1,60 – pentru un succes la celor de la Universitatea Craiova în partida cu FC Argeș. Oltenii au 5 victorii în ultimele 6 dueluri cu piteștenii în Bănie. Un alt pariu destul de atractiv și cu șanse este cel bazat pe forța ofensivă a gazdelor. „U Craiova peste 1,5 goluri” înseamnă o cotă de 1,80.