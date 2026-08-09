U Craiova – FC Argeș 0-1, în SuperLiga, etapa 4. Piteștenii rezistă eroic pe terenul campioanei și urcă pe locul 1

ADVERTISEMENT

U Craiova – FC Argeș s-a jucat pe stadionul ”Ion Oblemenco”, iar oltenii au pierdut la limită după ce au ratat o mulțime de ocazii. Piteștenii au dat lovitura în startul jocului și apoi s-au apărat grupat și au rezistat asaltului campioanei.

Final de meci – Universitatea Craiova suferă a doua înfrângere a sezonului, scor 0-1 cu FC Argeș, și moralul este scăzut înainrea returului cu KuPS din turul 3 preliminar al Europa League. În urma acestui succes, piteștenii urcă pe prima poziție în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Min. 74 – Oltenii ratează o nouă ocazie imensă, reluarea superbă a lui Baiaram nimerind bara porții lui Căbuz.

Min. 70 – Baiaram lovește greșit cu capul din 6 metri după o centrare excelentă din stânga.

Min. 66 – Luvambo profită de o eroare a oltenilor, scapă singur spre poartă, dar șutul său se scurge pe lângă poarta lui Sava.

Min. 54 – Mora centrează excelent în fața porții, Cicâldău se aruncă și șterge balonul care se duce puțin pe lângă poartă.

ADVERTISEMENT

Start în repriza a doua a jocului din Bănie.

Prima repriză se încheie cu avantajul lui FC Argeș, scor 1-0.

Min. 39 – Cicâldău are o execuție surprinzătoare de la 22 de metri, dar mingea trece pe lângă bară.

ADVERTISEMENT

Min. 28 – Elisor îi așază perfect balonul lui Cicâldău, dar șutul acestuia de la 14 metri se duce pe lângă poartă.

Min. 26 – Baiaram pătrunde frumos din partea stângă, dar finalizarea sa din unghi este dezamăgitoare.

ADVERTISEMENT

Min. 15 – Nici Cicâldău nu prinde cadrul porții cu șutul de la 22 de metri.

Min. 14 – Rață șutează periculos de la 30 de metri, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 7 – GOOOL FC Argeș!!! Luvambo insistă pentru un balon aruncat în adâncime, îi ia fața lui Rus, îi pasează în careu lui Pîrvu și acesta înscrie cu latul de la 13 metri.

ADVERTISEMENT

Start în meciul din Bănie.

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, după ce a absentat la ultimele meciuri din cauza unei rupturi musculare. Echipele de start arată în felul următor:

U Craiova: Sava – Romanchuk, Rus, Screciu – Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Elisor, Baiaram. Rezerve: Popescu, Maxim, Mora, Rădulescu, Stevanovic, Crețu, Băluță, Tavares, Etim, Băsceanu, Nsimba, Al Hamlawi. Antrneor: Filipe Coelho.

FC Argeș: Căbuz – Tofan, Tudose, Garutti, Sadriu – Borța, Sierra, Rață – Y. Pîrvu, Luvambo, Moldoveanu. Rezerve: Crăciun, Oancea, Micovschi, Antoniou, Alagbe, Rădescu, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Șerban. Antrenor: Bogdan Andone.

U Craiova – FC Argeș în etapa 4 din SuperLiga României

Între două meciuri europene, turul și returul contra lui KuPS din Europa League, Universitatea Craiova are un meci important și în campionat. Duminică seara, în Bănie vine FC Argeș, echipă care a jucat în play-off sezonul trecut. Avem un duel, într-o atmosferă sufocată de caniculă, între două formații din prima jumătate a clasamentului. Ambele au un succes și două victorii în primele trei runde din SuperLiga.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 4 Univ. Craiova 0 – 1 Final (0–1) FC Argeș Romanchuk 40' Rus 62' Băluță 90' ⚽ Pîrvu 7' Tudose 22' Luvambo 62' Rădescu 82' Arbitri Arbitru centru: S. Kovacs Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: A. Vodă Al patrulea oficial: O. Robu VAR: Ș. Dumitrache Asistent VAR: I. Coza

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte şi după U Craiova – FC Argeș

După 3 etape scurse din acest sezon, , ambele cu 7 puncte, dar despărțite de golaveraj. Imediat în urma lor vine U Craiova cu 6 puncte. Cu același punctaj, FC Argeș ocupă locul 5, sub U Cluj. Etapa a 4-a poate aduce, într-un joc al rezultatelor, o nouă echipă pe locul 1. Oltenii și piteștenii sunt în cărți.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FC Argeș 4 3 0 1 3-2 9 2 ▲ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 3 ▲ Dinamo 4 2 1 1 10-3 7 4 ▼ FCSB 3 2 1 0 6-2 7 5 ▲ Farul 4 2 1 1 8-6 7 6 ▲ Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6 7 ▲ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 8 ▲ Petrolul 4 2 0 2 2-5 6 9 ▼ Oțelul 4 1 2 1 5-5 5 10 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 11 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 12 ▲ FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4 13 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 14 ▼ FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2 15 ▼ UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la U Craiova – FC Argeș: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toți Univ. Craiova FC Argeș Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 90 R. Sava – – – – – – – – – – – 23 S. Teles Pereira Nunes da Silva – – – – – 1 – – 2 – – 11 N. Bancu – – – – – 4 3 – – – – 6 V. Screciu – – – – – 1 – – 1 – – 28 A. Rus – – – 1 – – – – 1 – – 3 O. Romanchuk – – – 1 1 – – – 1 – – 5 A. Mekvabishvili – – – – 1 6 6 – – 1 – 20 A. Cicâldău – – – – 1 3 – 1 – 1 – 22 S. Elisor – – – – – – – – 1 2 – 30 D. Matei – – – – 2 – – – 1 – – 10 Ș. Baiaram – – – – 2 3 – – 2 4 – 21 I. Popescu – – – – – – – – – – – 12 M. Etim – – – – – – – – – – – 4 A. Crețu – – – – – – – – – – – 24 N. Stevanović – – – – – – – – – – – 29 L. Băsceanu – – – – 3 1 1 – – – – 7 A. Nsasa Nsimba Labe – – – – – – – – – – – 17 C. Mora Montoya – – – – 1 1 1 – 1 1 – 18 M. Rădulescu – – – – – – – – – – – 9 A. Al Islam Al Hamlawi – – – – 2 – – – 1 – – 8 T. Băluță – – – 1 – 1 1 – 2 – – 1 A. Maxim – – – – – – – – – – – 19 H. Borges Tavares – – – – – – – – – – – 34 C. Căbuz – – – – – – – – – – 4 2 C. Tofan – – – – – – – – 3 1 – 23 F. Borţa – – – – – – – – – 1 – 15 G. Gomes Garutti – – – – – – – – – – – 6 M. Tudose – – – 1 – – – – 1 – – 3 L. Sadriu – – – – – – – – 2 1 – 22 V. Raţă – – – – – – – – 1 – – 27 R. Sierra Giménez – – – – – – – – – 1 – 92 T. Luvambo – 1 – 1 1 3 1 2 – 3 – 99 R. Moldoveanu – – – – – – – – – 4 – 11 Y. Pîrvu 1 – – – – 1 1 – 1 – – 69 O. Alagbe Adefunyibomi – – – – – – – – – – – 20 P. Dulcea – – – – – – – – – – – 16 I. Rădescu – – – 1 – – – – 1 1 – 7 M. Idowu – – – – – – – – – – – 4 E. Antoniou – – – – – – – – – – – 31 M. Șerban – – – – – – – – – – – 19 C. Micovschi – – – – – – – – – – – 33 L. Crăciun – – – – – – – – – – – 26 D. Oancea – – – – – – – – – – – 96 S. Balaure – – – – – – – – – – – 29 G. Gheorghe – – – – – – – – – – –

La acest meci, ca de altfel pentru toate celelalte care se joacă în sezonul 2026 – 2027 al SuperLigii, FANATIK le oferă cititorilor acces la toate datele OPTA esențiale. În zona de statistici, fanii pot vedea ce face, în timpul meciului,fiecare jucător implicat în dispută. Date în timp real despre goluri (G), șuturi (Ș), șuturi pe poartă (ȘP), cartonașe galben (CG), eliminări (CR) sau parade ale portarilor (PAR) plus multe altele sunt disponibile mai jos. Pariorii culeg aceste informații constant, întrucât toate casele de pariuri oferă cote pe fel și fel de statistici.

Desfășurarea meciului U Craiova – FC Argeș LIVE VIDEO comentariul în timp real

Fluierul de start al meciului U Craiova – FC Argeș de duminică, de la arena „Ion Oblemenco” va coincide cu startul secțiunii cu comentariul în timp real al partidei. Nu doar golurile și ocaziile mari, ci și alte evenimente importante de pe durata partidei apar în această secțiune de live text: cartonașe, accidentări, schimbări, toate sunt bifate în statistică. La partida din Bănie, CCA a delegat o brigadă de arbitri condusă la centru de Szabolcs Kovacs, purtător al ecusonului FIFA. Fratele lui Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Marius Badea și Mihai-Alexandru Vodă și de arbitrul de rezervă Ovidiu Robu. În camera VAR se vor afla Bogdan Dumitrache și Ionuț Coza.

Echipele de start și schimbări la U Craiova – FC Argeș

Cum gândesc din punct de vedere tehnico-tactic meciul de duminică și Bogdan Andone (51 de ani), vedem mai jos. Aici apar echipele de start, componența băncilor de rezervă, dar și așezarea în teren a celor de la Universitatea Craiova și FC Argeș.

Univ. Craiova 3-4-3 90 R. Sava 23 S. Teles Pereira Nunes da Silva ▼46' 11 N. Bancu(cpt) 6 V. Screciu 28 A. Rus 3 O. Romanchuk ▼61' 5 A. Mekvabishvili 20 A. Cicâldău ▼75' 22 S. Elisor ▼61' 30 D. Matei ▼70' 10 Ș. Baiaram Rezerve 12 M. Etim 19 H. Borges Tavares 1 A. Maxim 8 T. Băluță ▲61' 18 M. Rădulescu 4 A. Crețu 17 C. Mora Montoya ▲46' 7 A. Nsasa Nsimba Labe ▲61' 29 L. Băsceanu ▲70' 24 N. Stevanović 21 I. Popescu 9 A. Al Islam Al Hamlawi ▲75' Antrenor F. Amaral Rino Coelho FC Argeș 3-1-4-2 34 C. Căbuz 2 C. Tofan(cpt) 23 F. Borţa ▼71' 15 G. Gomes Garutti 6 M. Tudose 3 L. Sadriu ▼58' 22 V. Raţă 27 R. Sierra Giménez 92 T. Luvambo ▼80' 99 R. Moldoveanu ▼71' 11 Y. Pîrvu ⚽ ▼80' Rezerve 69 O. Alagbe Adefunyibomi ▲71' 4 E. Antoniou 20 P. Dulcea 29 G. Gheorghe 96 S. Balaure ▲80' 26 D. Oancea ▲71' 33 L. Crăciun 16 I. Rădescu ▲58' 19 C. Micovschi ▲80' 31 M. Șerban 7 M. Idowu Antrenor B. Andone

Cele mai tari cote la pariuri la U Craiova – FC Argeș

Cei de la Superbet vin cu o cotă foarte bună – 1,60 – pentru un succes la celor de la Universitatea Craiova în partida cu FC Argeș. Oltenii au 5 victorii în ultimele 6 dueluri cu piteștenii în Bănie. Un alt pariu destul de atractiv și cu șanse este cel bazat pe forța ofensivă a gazdelor. „U Craiova peste 1,5 goluri” înseamnă o cotă de 1,80.