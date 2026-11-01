Sport

U Craiova – FC Botoșani, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Adrian Baciu
01.11.2026 | 13:48
U Craiova FC Botosani LIVE in SuperLiga etapa 14 Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
ULTIMA ORĂ
U Craiova - FC Botoșani, live în etapa 14 din SuperLiga. Sursa foto: sportpictures.eu
U Craiova - FC Botoșani, SuperLiga, etapa 14. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe Stadionul „Ion Oblemenco”.
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Campioana en-titre din SuperLiga, Universitatea Craiova, întâlnește pe FC Botoșani, duminică, 1 noiembrie, de la ora 17:30, în etapa a 14-a. Oltenii caută cele 3 puncte pentru a rămâne în plasa liderului Dinamo sau chiar a trece pe locul 1, în funcție de jocul rezultatelor. Partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” se vede la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Craiova – FC Botoșani în etapa 14 din SuperLiga României

După „accidentele” cu Dinamo (1-5) și cu FC Argeș (0-1), Universitatea Craiova și-a revenit și a arătat de ce a câștigat 3 trofee în ultimele luni. Elevii lui Filipe Coelho (46 de ani) au ajuns la 6 victorii consecutive e și s-au apropiat la un punct de liderul Dinamo. În etapa trecută, oltenii au predat o lecție de fotbal la Sfântu Gheorghe: 5-0 cu Sepsi. Dincolo, FC Botoșani trece printr-o perioadă slabă, cu 3 eșecuri în ultimele 4 etape. În runda anterioară, echipa lui Marius Croitoru (46 de ani) a pierdut acasă, scor 1-3, cu Petrolul.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 14
Univ. Craiova
FC Botoşani
Arbitri
Arbitru centru: G. Mihuleac Arbitru asistent 1: M. Necula Arbitru asistent 2: G. Duţă Al patrulea oficial: I. Demetrescu VAR: I. Dima Asistent VAR: V. Porumbel

Clasament SuperLiga etapa 14, înainte și după U Craiova – FC Botoșani

După succesul de la Sfântu Gheorghe, obținut fără nicio emoție, U Craiova a ajuns înainte de a se da startul în runda a 14-a la -1 un punct față de liderul Dinamo. De cealaltă parte, FC Botoșani ocupa locul 11, la mică distanță de pozițiile din subsol. În funcția de rezultatele din această rundă, echipa moldavă poate să coboare în ierarhie.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 13 9 3 1 29-9 30
2 Rapid 14 9 3 2 23-13 30
3 Univ. Craiova 13 9 2 2 32-9 29
4 Petrolul 14 7 3 4 19-18 24
5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22
6 FCSB 13 6 3 4 20-19 21
7 Farul 13 5 5 3 21-20 20
8 Corvinul 14 5 4 5 16-16 19
9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18
10 UTA 13 5 3 5 16-17 18
11 FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14
12 Sepsi OSK 13 3 5 5 8-18 14
13 FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12
14 Oțelul 13 2 5 6 15-21 11
15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8
16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la U Craiova – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Partida din Bănie va fi acoperită de statisticile OPTA care apar pe FANATIK. În această secțiune, fanii fotbalului sunt la curent cu date despre fiecare jucător în parte. Golurile (G), pasele decisive (A), cartonașe galbene și roșii (CG / CR), cornerele obținute (CO), șuturi spre sau pe poartă (Ș /ȘP), ofsaidurile (OF), cornerele obținute (CO) și paradele portarilor (PAR) pot fi verificate mai jos. Toate casele importante de pariuri oferă cote atractive pe astfel de statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Craiova – FC Botoșani, LIVE comentariul în timp real

U Craiova – FC Botoșani beneficiază și de un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se petrece pe gazonul arenei Ion Oblemenco, din minutul 1 până în ultima secundă a prelungirilor, apare pe FANATIK. Aici primiți informații despre golurile marcate, ocaziile din meci, momentele tensionate, cartonașe, schimbări și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile.

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Echipele de start și schimbări la U Craiova – FC Botoșani

Pentru Universitatea Craiova urmează, după meciul din SuperLiga, un duel în Conference League cu Egnatia. Va fi interesant de văzut ce echipă de start pregătește Filipe Coelho pentru meciul cu Botoșani. Dincolo, Marius Croitoru nu are de ales și trebuie să trimită pe teren cel mai bun prim „11” de care dispune în acest moment. Echipele de start sunt prezentate în această secțiune a articolului. De asemenea, vedem și dispunerea în teren a combatantelor.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la U Craiova – FC Botoșani

Universitatea Craiova pleacă clar cu prima șansă în meciul de duminică, primind o cotă de 1,41 pentru victorie. Oaspeții au 7,30 pentru a detona „bomba” în Bănie. Este un meci în care se anunță multe goluri. Indiferent de formula de start aleasă, Coelho are la dispoziție jucători capabili să marcheze în orice moment. Putem risca și un pariu „peste 2,5 goluri gazdele” la o cotă de 2,44. Incredibilul Simon Elisor are o cotă de 2,20 pentru a marca din nou.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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