U Craiova – FC Botoșani, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Campioana en-titre din SuperLiga, Universitatea Craiova, întâlnește pe FC Botoșani, duminică, 1 noiembrie, de la ora 17:30, în etapa a 14-a. Oltenii caută cele 3 puncte pentru a rămâne în plasa liderului Dinamo sau chiar a trece pe locul 1, în funcție de jocul rezultatelor. Partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” se vede la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
După „accidentele” cu Dinamo (1-5) și cu FC Argeș (0-1), Universitatea Craiova și-a revenit și a arătat de ce a câștigat 3 trofee în ultimele luni. Elevii lui Filipe Coelho (46 de ani) au ajuns la 6 victorii consecutive e și s-au apropiat la un punct de liderul Dinamo. În etapa trecută, oltenii au predat o lecție de fotbal la Sfântu Gheorghe: 5-0 cu Sepsi. Dincolo, FC Botoșani trece printr-o perioadă slabă, cu 3 eșecuri în ultimele 4 etape. În runda anterioară, echipa lui Marius Croitoru (46 de ani) a pierdut acasă, scor 1-3, cu Petrolul.
După succesul de la Sfântu Gheorghe, obținut fără nicio emoție, U Craiova a ajuns înainte de a se da startul în runda a 14-a la -1 un punct față de liderul Dinamo. De cealaltă parte, FC Botoșani ocupa locul 11, la mică distanță de pozițiile din subsol. În funcția de rezultatele din această rundă, echipa moldavă poate să coboare în ierarhie.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|13
|9
|3
|1
|29-9
|30
|2
|Rapid
|14
|9
|3
|2
|23-13
|30
|3
|Univ. Craiova
|13
|9
|2
|2
|32-9
|29
|4
|Petrolul
|14
|7
|3
|4
|19-18
|24
|5
|U Cluj
|13
|7
|1
|5
|25-20
|22
|6
|FCSB
|13
|6
|3
|4
|20-19
|21
|7
|Farul
|13
|5
|5
|3
|21-20
|20
|8
|Corvinul
|14
|5
|4
|5
|16-16
|19
|9
|CFR Cluj
|14
|5
|3
|6
|20-21
|18
|10
|UTA
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|11
|FC Botoşani
|13
|3
|5
|5
|17-17
|14
|12
|Sepsi OSK
|13
|3
|5
|5
|8-18
|14
|13
|FC Argeș
|14
|3
|3
|8
|8-16
|12
|14
|Oțelul
|13
|2
|5
|6
|15-21
|11
|15
|FC Voluntari
|13
|2
|2
|9
|13-29
|8
|16
|Csikszereda
|14
|1
|2
|11
|9-28
|5
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Statisticile nu sunt disponibile.
U Craiova – FC Botoșani beneficiază și de un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se petrece pe gazonul arenei Ion Oblemenco, din minutul 1 până în ultima secundă a prelungirilor, apare pe FANATIK. Aici primiți informații despre golurile marcate, ocaziile din meci, momentele tensionate, cartonașe, schimbări și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile.
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Pentru Universitatea Craiova urmează, după meciul din SuperLiga, un duel în Conference League cu Egnatia. Va fi interesant de văzut ce echipă de start pregătește Filipe Coelho pentru meciul cu Botoșani. Dincolo, Marius Croitoru nu are de ales și trebuie să trimită pe teren cel mai bun prim „11” de care dispune în acest moment. Echipele de start sunt prezentate în această secțiune a articolului. De asemenea, vedem și dispunerea în teren a combatantelor.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Universitatea Craiova pleacă clar cu prima șansă în meciul de duminică, primind o cotă de 1,41 pentru victorie. Oaspeții au 7,30 pentru a detona „bomba” în Bănie. Este un meci în care se anunță multe goluri. Indiferent de formula de start aleasă, Coelho are la dispoziție jucători capabili să marcheze în orice moment. Putem risca și un pariu „peste 2,5 goluri gazdele” la o cotă de 2,44. Incredibilul Simon Elisor are o cotă de 2,20 pentru a marca din nou.