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, este unul dintre şocurile acestui campionat. Oltenii şi-au umilit rivala, la ultimul meci al lui Marius Baciu pe banca roş-albaştrilor. Stadionul a fost sold-out, iar cifrele de audienţă sunt excelente.

Universitatea Craiova – FCSB 5-0 a depăşit „Insula iubirii” în audienţe!

FANATIK are toate datele de audienţă, iar prima concluzie este că pe segmentul orar al meciului Digisport şi Prima Sport, televiziunile care au transmis meciul au reuşit să învingă Pro TV şi Antena 1, principalele televiziuni generaliste.

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Digisport a înregistrat (3,789 rtg% pe naţional) ceea ce înseamnă că 654.000 de telespectatori s-au uitat la Universitatea Craiova – FCSB 5-0, care se cumulează cu audienţa Prima Sport (0,952 rtg% pe naţional), adică încă 164.320 de telespectatori. Asta înseamnă că un total de 818,320 de telespectatori la nivel naţional.

Pro TV a înregistrat în acelaşi interval orar (4,025 rtg% naţional), ceea ce înseamnă că 694.735 de telespectatori au urmărit filmul „Zeii Egiptului”, iar pe Antena 1 (4.511 rtg% naţional), 778.621 de telespectatori au urmărit „Insula iubirii”.

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Meciul de pe cele două posturi tv a fost pe primul loc şi la capitolul audienţei urbane, cu 487.000 de telespectatori, peste Insula Iubirii de la Antena (413.000) şi filmul de pe Pro TV (380.000 de telespectatori).

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La capitolul share, 14,4% dintre televizoare au fost deschise, la nivel naţional pe meciul U Craiova – FCSB 5-0, în timp ce 13,7% din totalul televizoarelor au fost pe Antena 1 şi 12,2% pe ProTV.

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Dinamo – Farul 4-0, audienţe excelente! Dar „Asia Express” a bătut concurenţa

, a avut audienţe excelente, deşi, ca notorietate, era sub derby-ul de pe Oblemenco. Digisport a înregistrat un rating procentual la nivel naţional de 2,875, adică 496.000 au urmărit confruntarea. Lor li se adaugă cei 115.000 de telespectatori (0,372 rtg%) care au urmărit meciul pe PrimaSport. Deci, un total de 611.000 de telespectatori la nivel naţional.

Antena 1 a fost pe primul loc al audienţelor duminică seara. 1.075.000 de oameni au urmărit „Asia Express – Drumul Mătăsii”, postul având 6,227 rating% la nivel naţional. Pro TV a fost pe locul 2 cu filmul „Cod Roșu în Serviciile Secrete”, la care s-au uitat 945.000 de oameni (5,473 rtg%).

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Din totalul televizoarelor deschise la nivel naţional, 17,9% au fost deschise pe Antena 1, 15,7% pe Pro TV, iar 10,2% pe Digisport şi Prima Sport, pe meciul Dinamo – Farul Constanţa.