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În etapa a 10-a din SuperLiga, campioana en-titre, Universitatea Craiova, întâlnește pe FCSB, o echipă ieșită recent din top 6. Partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” este programată sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30. Derby-ul rundei se poate vedea pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

Vești bune pentru fani înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB! La ora 20:30, când este programat fluierul de start pe stadionul „Ion Oblemenco”, temperatura în Bănie va fi de aproximativ 24 de grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse, astfel că partida se anunță a fi disputată în condiții meteorologice excelente.

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Vremea reprezintă o veste bună atât pentru fotbaliști, cât și pentru suporterii care vor fi prezenți în tribune. Nu sunt prognozate ploi, iar vântul va sufla slab, cu aproximativ 7 km/h. Temperatura plăcută și absența precipitațiilor creează premisele unui spectacol fotbalistic pe măsura așteptărilor, la derbyt-ul etapei a 10-a din SuperLiga.

Dacă, de obicei, informațiile despre echipele de start apăreau cu câteva ore înainte de primul fluier, de această dată s-au luat măsuri draconice de ambele părți pentru a păstra secretul. Din informațiile FANATIK, Denis Drăguș și Ștefan Baiaram sunt așteptați să fie titulari, în ciuda tuturor discuțiilor din ultimele zile privind starea lor fizică.

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U Craiova – FCSB în etapa 10 din SuperLiga României

Universitatea Craiova și-a revenit în ultimele runde și arată tot mai clar faptul că este principala favorită la titlu în acest sezon. Oltenii lui Filipe Coelho (45 de ani) sunt la doar 3 puncte în spatele liderului Dinamo și nu concep să rateze victoria cu FCSB. Echipa din Capitală, în schimb, este în cădere liberă, ieșind din zona play-off. Un eșec în Bănie este echivalent cu un cutremur la nivelul băncii tehnice și cu prăbușirea și mai dramatică în clasament.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 10 Univ. Craiova 2026-09-19T17:30:00Z FCSB Arbitri Arbitru centru: H. Feșnic Arbitru asistent 1: V. Avram Arbitru asistent 2: A. Cerei Al patrulea oficial: G. Roman VAR: C. Popa Asistent VAR: M. Artene

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după U Craiova – FCSB

„Știința” nu a mai pierdut în SuperLiga de pe 9 august și s-a apropiat constant de primele locuri. Oltenii sunt acum pe podium, la o victorie de Dinamo. De cealaltă parte, FCSB a făcut drumul invers. Fosta campioană nu a mai învins în campionat pe nimeni din luna august și a căzut constant până pe locul 7.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Rapid 10 6 3 1 14-6 21 2 ▼ Dinamo 9 6 2 1 19-7 20 3 ▲ Univ. Craiova 9 5 2 2 19-9 17 4 ▼ Petrolul 9 5 1 3 11-12 16 5 Farul 9 3 5 1 14-10 14 6 ▲ Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13 7 ▼ FCSB 9 3 3 3 13-12 12 8 ▲ UTA 10 3 3 4 14-15 12 9 ▲ U Cluj 8 4 0 4 12-13 12 10 ▼ FC Botoşani 9 2 5 2 13-9 11 11 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 12 ▼ Corvinul 9 2 4 3 8-7 10 13 ▼ CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10 14 ▼ Oțelul 9 2 4 3 9-12 10 15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la U Craiova – FCSB: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

este tratat așa cum se cuvine pe site-ul FANATIK. Cei 22 de jucători titulari plus cei de rezervă care intră pe terenul din Bănie sunt monitorizați de statistica OPTA. Din primul până în ultimul minut aflăm despre fiecare fotbalist de câmp dacă a tras pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben/roșu (CG / CR), câte faulturi a făcut (FC) și de câte ori a fost faultat (FP). Despre portari ne sunt furnizate informații despre paradele reușite (PAR) pe parcursul jocului.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Craiova – FCSB LIVE VIDEO comentariul în timp real

beneficiază de un comentariu în timp real. În această secțiune avem informații minut cu minut despre tot ce „mișcă” pe teren. Primim date despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, detaliate, imediat cum se petrec.

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Echipele de start și schimbări la U Craiova – FCSB

Filipe Coelho are la dispoziție un lot extrem de solid și de valoros. Ce formulă de joc va trimite în teren portughezul vom afla de îndată de foile de joc oficiale sunt disponibile. Tot atunci, vom vedea ce echipă aliniază Marius Baciu (51 de ani), în meciul care îl poate demite sau îi poate prelungi mandatul la FCSB.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la U Craiova – FCSB

U Craiova este favorită în derby-ul de sâmbătă, cu o cotă de 1,85. O victorie a celor de la FCSB este cotată cu 4,10, iar remiza primește 3,85. Un astfel de meci promite și mult spectacol, astfel că putem recomanda un pariu „Ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,61.