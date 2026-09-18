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U Craiova și FCSB, ultimele două campioane din SuperLiga, se întâlnesc sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Iar derby-ul etapei este și meciul care aduce pontul zilei, la cotă 3,10, grație unui Bet Builder de la Superbet.

Pontul zilei de sâmbătă, 19 septembrie, din SuperLiga. Ce pariem pe U Craiova – FCSB

Cele mai valoroase două echipe din SuperLiga (judecând după valoarea medie a jucătorilor, nu după suma totală a lotului), U Craiova și FCSB promit spectacol în meciul direct din etapa 10. Ambele sunt sub așteptări și au rămas puțin datoare suporterilor. Oltenii sunt doar pe locul 3, prea jos pentru fanii care se așteaptă ca echipa lui Filipe Coelho să-și apere titlul câștigat anul trecut. FCSB e sub limita play-off-ului, pe 7. Dar mai grav e că nu a mai câștigat de patru etape. Mai exact, punctul obținut cu Petrolul, după 2-2 în runda precedentă, a fost primul în patru meciuri. Foarte puțin pentru o formație cu pretențiile FCSB-ului.

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Și un derby poate fi punctul de cotitură. Dar va fi greu pe Oblemenco, unde Craiova a pierdut o singură dată de la startul sezonului în toate competițiile. Însă a luat gol în patru din precedentele cinci jocuri acasă. De partea cealaltă, FCSB a înscris în toate deplasările oficiale din acest sezon, mai puțin remiza albă de la Sepsi, în etapa 4. În aceste condiții, sunt șanse importante ca meciul U Craiova – FCSB să fie unul de „ambele marchează”, adică prima selecție din Bet Builderul din 19 septembrie. La Superbet, acest pronostic are cotă individuală de 1,60.

U Craiova, redutabilă acasă

Cum spuneam anterior, Craiova a pierdut un singur meci acasă. Deloc întâmplător a fost și cel în care nu a reușit să înscrie, un 0-1 cu FC Argeș, la capătul unui meci în care oltenii au ratat o sumedenie de ocazii. Mai mult, în directele cu FCSB, n-a mai pierdut acasă din ianuarie 2024. De atunci, au mai fost cinci partide, oltenii câștigând două, celelalte trei terminându-se la egalitate. A doua selecție din Bet Builderul acestei partide este „1X”. Cei care vor să parieze separat pe această opțiune trebuie să știe că ea are cotă 1,26 la Superbet.

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Să fie cornere

Nu în ultimul rând, opțiunea a treia, și ultima, pentru Bet Builderul ce constituie pontul zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2026, este pe lovituri de colț. Mai exact, „peste 8,5 cornere”, o variantă de cotă individuală 1,60 la Superbet. E un derby, Craiova e gazdă și e o formație care are nevoie de multe ocazii să înscrie. Dar, de obicei, presează și asta aduce multe faze fixe. Nici FCSB nu stă rău la acest capitol. Mediile celor două formații la acest capitol sunt 4,9, respectiv 6,9. Așadar, n-ar trebui să fie o problemă atingerea unui total de 9.

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Pontul zilei din 19 septembrie: cotă 3,10 la U Craiova – FCSB

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2026, vine din Am speculat funcția Bet Builder de la Superbet și am obținut o cotă totală de 3,10 pentru un pariu combinat din „ambele marchează”, „1X” și „peste 8,5 cornere”.