U Craiova – FCSB: unde îl domină Coelho pe Baciu! Editorial din tribuna oltenească: “Înving banii sau profesionalismul?”

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Urmează un derby în Bănie după care sunt șanse mari ca FCSB să schimbe antrenorul. Marius Baciu pare trimis în Oltenia ca mielul la tăiere, într-un moment dificil al echipei și cu patronul repetând ultimatumuri la televizor. Oltenii, în schimb, sunt pe val și au încrederea faptului că i-au scos din cărți pe rivalii de sâmbătă atât din playoff cât și din cupă, în sezonul trecut.

Craiova performează mult mai bine față de buget, FCSB mult mai slab

Craiova este abia a patra forță financiară a Superligii, conform unui raport FRF publicat în vară. Înaintea acestei perioade de transferuri, oltenii aveau deja un buget salarial cu 34% mai mic decât FCSB și este de așteptat ca diferența să fi crescut după aducerile lui Drăguș, Muhar și Korenica de către bucureșteni.

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Implicit, raportul FRF confirmă că Universitatea este echipa care a performat cel mai bine raportat la buget în sezonul trecut, iar FCSB cel mai prost. Dar ce a dus la această diferență de performanță (locul 1 și grupe europene vs. locul 8) și ?

Cum poate afecta Becali startul exagerat de „în trombă” al FCSB

În ciuda întăririlor serioase recente, FCSB pare încă o echipă dezorganizată și neantrenată. Cu Petrolul au făcut într-adevăr unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon, dar și unul dezechilibrat și fără sens tactic. Bucureștenii au primit gol rapid, dar au răspuns în forță și cu mare risipă de efort, urcând mult liniile în careul advers.

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Au obținut astfel un penalty și au determinat o eroare mare a ultimului apărător prin care au preluat coducerea repede, la jumătatea primei reprize. Nu au continuat însă la fel de bine și au fost pe alocuri chiar dominați în partea secundă, inclusiv după ce Petrolul reușise să egaleze.

Majoritatea fotbaliștilor au părut sleiți în ultima treime a meciului, cu pressing aproape inexistent pe posesia Petrolului și o ruptură între linia de atac și cele din spate când venea vorba ca mijlocașii și apărătorii să susțină încercările timide de presiune ale atacanților.

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Semne limpezi că și-ar fi consumat prea mult din energia totală în prima parte. Aceasta poate fi ourmare directă a faptului că jucătorii FCSB simt că trebuie să impresioneze cât mai rapid, deoarece răbdarea patronului e scurtă și schimbările la pauză sunt norma.E adevărat și că riscă să fie înlocuiți și dacă impresionează, cum a fost recent cazul lui Boutoutaou și, mai recent, al lui Ofi Arad.

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Dacă despre Muhar s-a spus că nu era pregătit să joace tot meciul și luase oricum un galben, . În ciuda poziției de mijlocaș defensiv, israelianul marcase primul gol și avea un xG apropiat de cel al vârfului de atac Garita.

Coelho, aproape dublul lui Baciu la medie de puncte / meci

Filipe Coelho vine la derby cu încrederea dată de recordul pozitiv cu FCSB: o victorie în campionat și un egal cât o victorie în Cupă, care i-a calificat echipa în dauna rivalilor. Ultimul duel direct a fost acel 1-0 cu gol Assad, care le-a anulat în bună măsură fecesebiștilor și speranțele la playoff.

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Primul 11 al Craiovei din acel ultim meci direct, câștigat de olteni, ar putea semăna cu cel care va fi aliniat sâmbătă.

Cei doi mijlocași centrali vor fi aproape sigur aceiași, cu Băluță și Cicâldău împărțindu-și momentele de cei mai buni de pe teren în partidele cu U Cluj și Corvinul. Cu un jucător mult mai bun defensiv și mai capabil să acopere spațiile alături, e de așteptat ca Cicâldău să caute

iarăși să facă diferența prin demarcări din linia a doua și apariții la finalizare, așa cum a făcut și la Arad etapa trecută.

Coelho nu vine la meci doar în calitate de câștigător entitre al tuturor trofeelor interne, ci și cu o medie de puncte / meci în carieră aproape dublă față de cea a lui Marius Baciu: 2,09 e media de puncte a portughezului și 1,11 a lui Baciu în toată cariera, deși la FCSB are într-adevăr 1,5 puncte în medie / meci, ceea ce ar însemmna o victorie și o înfrângere la fiecare două partide.

Transfermarkt ne spune, de altfel, că Filipe Coelho nu-l domină doar pe Baciu când vine vorba de medie de puncte / meci obținută cu Craiova, ci și pe Mirel Rădoi.

Cheile meciului: presiunea din partea secundă a Craiovei și defensiva catastrofală a FCSB-ului

Cu avantajul terenului propriu, al condiției fizice mai bune și al antrenorului care pare mai meseriaș, Universitatea ar putea să înceapă răbdător și încrezător, absorbind forcingurile caracteristice începutului pentru oaspeți, doar ca să intensifice presiunea în partea secundă, în

special către final.

Oltenii sunt deja mari specialiști ai părților secunde: în mod aproape incredibil, dintre cele 2,11 goluri marcate de Craiova în medie / meci în sezonul actual, 1,7 au fost marcate în repriza a doua și doar 0,41 în prima. Adică Știința a marcat de peste trei ori mai mult după pauză.

O altă veste proastă pentru FCSB este că are deja una dintre cele mai slabe defensive dintre primele 11 clasate. Cu 12 goluri primite în doar 9 meciuri disputate din Superliga până în prezent, bucureștenii sunt „devansați” doar de U Cluj în clasamentul celor mai slabe defensive.

Clujenii au primit 13 goluri în 9 meciuri, deși merită spus că cu 4 dintre acestea i-a omenit chiar Craiova. Universitatea are, de altfel, cel mai bun atac din campionat, la egalitate cu Dinamo (19 goluri). Fragilitatea defensivă a FCSB va fi sporită de faptul că lipsesc atât Duarte (suspendat) cât și Ngezana, out până anul viitor. Miculescu ar putea absenta și el, după o lovitură dură suferită în partida cu Petrolul, iar cu Drăguș probabil incapabil să înceapă titular, e aproape clar că Garita va fi iarăși în primul 11. Deși lăudat de mulți fani, unii chiar din presă, Garita are 0 goluri și 0 pase de gol până acum la FCSB.

Dincolo, Universitatea acuză și ea absența lui Rus, dar are o potență ofensivă care se poate aștepta să-i câștige meciul. Cu Baiaram refăcut complet, acesta i-ar putea lua fața lui Etim pentru titularizare, în timp ce Matei îl va încadra de pe dreapta pe atacantul care ar putea fi oricare dintre Assad, Nsimba sau Elisor.