U Craiova – Getafe, live în Conference League, etapa 1. Ziua în care în Bănie se predă fotbal european. Să fie o zi alb albastră de poveste!

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Meciul U Craiova – Getafe, contând pentru etapa 1 din UEFA Conference League, se joacă joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie. Campioana României pleacă cu mari speranțe în această nouă aventură din faza grupei principale a competiției, după ce în sezonul trecut a ratat în minutul 90+15 calificarea în fazele eliminatorii.

U Craiova – Getafe, live în etapa 1 de Conference League

Întâlnirea dintre Universitatea Craiova și gruparea din La Liga, Getafe, poate fi urmărită live text pe site-ul FANATIK. Va fi un meci așteptat cu sufletul la gură de întreaga suflare din Cetatea Băniei. Zeci de mii de fani sunt așteptați pe vulcanul „Ion Oblemenco” pentru a asista la confruntarea dintre campioana României și echipa clasată pe locul 7 în sezonul trecut din Spania.

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Cine arbitrează Universitatea Craiova – Getafe. Brigadă care a fost delegată în Bănie

, pe slovenul David Smajc (36 de ani). Arbitri asistenți au fost anunțați conaționalii lui Smajc, Manuel Vidali și David Gabrovec, iar al patrulea oficial va fi Zan Jazbec, tot din Slovenia. Arbitru video a fost nominalizat Aleksandar Matkovic, iar arbitru asistent video va fi Mihael Antic.

De notat că Smajc nu a arbitrat până acum o echipă din România. El a fost însă al patrulea oficial la două meciuri ale echipei naționale, 2-0 cu Liechtensteinul pe 14 noiembrie 2021, la Vaduz, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, și 3-1 cu Lituania, pe 9 septembrie 2024, pe Stadionul Steaua, în Liga C a Ligii Națiunilor. Slovenul a mai fost arbitru de rezervă la meciul AS Roma – CFR Cluj 5-0, pe 5 noiembrie 2020, pe Stadio Olimpico, în grupele Europa League.

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Cine transmite la TV meciul U Craiova – Getafe, din etapa 1 de Conference League

În sezonul european 2026 – 2027, cele două mari televiziuni cu profil sportiv, Digi Sport și Prima Sport, dețin împreună drepturile pentru UEFA Conference League în România. Meciurile celor de la Universitatea Craiova sunt transmise de ambele posturi. , se poate vedea pe Digi Sport 1 și pe Prima Sport 1, precum și pe site-ul și în aplicația Digi Sport (exclusiv pentru abonații Digi România aflați pe teritoriul țării), dar și pe platforma de streaming PrimaPlay.ro.

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Programul U Craiova în Conference League

Încă de la finalul verii calendaristice 2026, UEFA a anunțat oficial programul fazei grupelor din Conference League. Campioana României, unica reprezentantă a SuperLigii din întrecerile continentale încă în competiție, deschide balul european cu spaniolii de la Getafe. Peste doar o săptămână, oltenii nu concep să nu scoată 3 puncte cu Inter Club d’Escaldes, echipă modestă din Andorra. Iată mai jos, programul oltenilor în grupa de Conference League:

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15 octombrie 19:45 Universitatea Craiova – Getafe

22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova

5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia

26 noiembrie 19:45 Brighton – Universitatea Craiova

10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova

17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – FC Copenhaga

Cum se califică U Craiova mai departe în fazele eliminatorii din Conference League

În sezonul 2025 – 2026 din Conference League, „Știința” avea nevoie de doar un punct la Atena, cu AEK, pentru a nu rata top 24 și calificarea mai departe. Universitatea a început excelent meciul din Grecia. Elevii lui Filipe Coelho au marcat în minutul 30 prin Ștefan Baiaram, iar Alexandru Cicâldău a dublat avantajul Științei în minutul 59. Domogoj Vida a redus diferența în minutul 65, iar ce a urmat apoi a fost desprins dintr-un scenariu de film. De „groază!” fotbalistică. Kutesa a egalat în minutele de prelungire, iar Luka Jovic a marcat golul victorie lui AEK în minutul 90+15. Știința a părăsit UEFA Conference League în urma eșecului cu AEK Atena, clasându-se pe locul 25, prim sub linie.

Regulile de calificare în fazele eliminatorii ale Conference League sunt simple. Cele 36 de echipe fac parte dintr-o grupă unică. Fiecare joacă 6 meciuri (3 acasă și 3 în deplasare) împotriva a 6 adversari diferiți. La finalul celor 6 etape, locurile 1 – 8 se califică direct în optimile de finală. Echipele de pe 9 – 24 se califică în play-off-urile fazei eliminatorii. Ele se joacă tur-retur în februarie 2027. Câștigătoarele merg în optimi. Locurile 25 – 36 sunt eliminate din competiție.

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Cote pariuri Universitatea Craiova – Getafe în Conference League

Universitatea Craiova – Getafe, de joi, de la ora 19:45, pleacă cu echipa iberică favorită pe hârtie. Elevii lui Jose Bordalas (62 de ani) au o cotă de 2,25 – 2,35 pentru un succes în Bănie. Gazdele pleacă din postură de outsider, cu cote de la 3,05 la 3,15. Există voci care spun că oltenii nu pierd acest meci. Cota pentru 1x este de 1,60. De notat că Getafe a pierdut toate deplasările oficiale din acest sezon.

Live Blog: Urmărește în timp real U Craiova – Getafe, meci din etapa 1 de Conference League

FANATIK îți aduce, în timp real, toate informațiile despre partida U Craiova – Getafe. De asemenea, în paralel, aveți parte de rezultatele din celelalte partide de Conference League și clasamentul actualizat. Toate datele sunt pe FANATIK.ro. La finalul meciului din Bănie aveți toate declarațiile și reacțiile protagoniștilor: jucători, antrenori, conducători.