Sport

U Craiova, în gardă! Getafe, transfer de marcă înaintea meciului cu oltenii din Conference League

Getafe este pe cale să facă un transfer de top în perspectiva meciurilor din Conference League! Spaniolii se vor duela inclusiv cu Universitatea Craiova
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2026 | 23:15
U Craiova in garda Getafe transfer de marca inaintea meciului cu oltenii din Conference League
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U Craiova, în gardă! Getafe, transfer de marcă înaintea meciului cu oltenii din Conference League. Foto: Hepta
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Universitatea Craiova urmează să se dueleze în faza principală din Conference League, printre altele, și cu Getafe, pe teren propriu. Spaniolii reprezintă fără îndoială un adversar redutabil, din moment ce au reușit să se califice în cupele europene în baza clasării din sezonul trecut de La Liga, unul dintre cele mai bune campionate din lume.

Getafe, transfer de top înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League

În plus, acum formația de la periferia Madridului este pe cale să își întărească semnificativ lotul de jucători. Potrivit cunoscutului jurnalist italian Fabrizio Romano, Nemanja Gudelj (34 de ani) este foarte aproape să semneze cu Getafe din postura de jucător liber de contract, ca urmare a despărțirii de FC Sevilla.

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Alături de gruparea de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, mijlocașul defensiv sârb a câștigat de două ori trofeul Europa League, în 2020 și în 2023. De asemenea, de-a lungul carierei sale de până acum, internaționalul sârb a mai jucat și pentru NAC Breda, AZ Alkmaar, Ajax, Jinmen Tiger, Guangzhou Evergrande și Sporting Lisabona.

Nemanja Gudelj, la un pas să semneze cu Getafe

În perioada petrecută la clubul din capitala Portugaliei, Gudelj și-a trecut în palmares o Cupă și o Cupă a Ligii, ambele cucerite în 2019. De asemenea, el se mai poate lăuda și cu o Supercupă a Chinei, câștigată alături de Guangzhou Evergrande în sezonul 2017-2018. La naționala Serbiei, mijlocașul defensiv a adunat până în prezent 75 de meciuri și a marcat un gol.

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În prezent, cota de piață a lui Nemanja Gudelj în viziunea Transfermarkt este de două milioane de euro, în primul rând bineînțeles din cauza vârstei sale destul de înaintate. Din informațiile furnizate de Fabrizio Romano reiese că sunt șanse foarte mari ca transferul sârbului la Getafe să fie oficializat în scurt timp, întrucât cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la o înțelegere.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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