Sport

U Craiova, în pericol de suspendare! UEFA poate lua măsuri extreme după spectacolul pirotehnic de la meciul cu Getafe. Video

Alex Bodnariu, Tibi Cocora
15.10.2026 | 20:00
U Craiova in pericol de suspendare UEFA poate lua masuri extreme dupa spectacolul pirotehnic de la meciul cu Getafe Video
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova riscă să joace cu Peluza Nord închisă! Ce prevede regulamentul FIFA
Universitatea Craiova riscă o nouă sancțiune UEFA după meciul cu Getafe. Torțele aprinse de suporteri pot aduce amenzi și închiderea unor sectoare din Peluza Nord.
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Universitatea Craiova riscă să primească o nouă sancțiune din partea UEFA după meciul cu Getafe, din Conference League. Suporterii olteni au aprins numeroase torțe în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”, iar incidentele ar putea avea consecințe serioase pentru club. Forul european ar putea decide închiderea unor sectoare din Peluza Nord la următorul meci disputat de olteni pe teren propriu în cupele europene.

Universitatea Craiova riscă să joace cu Peluza Nord închisă! Ce prevede regulamentul FIFA

Universitatea Craiova nu este la prima abatere de acest fel. Oltenii au fost sancționați în repetate rânduri de UEFA pentru comportamentul suporterilor, inclusiv pentru utilizarea materialelor pirotehnice. După duelul cu FK Sarajevo din 2025, clubul a primit o amendă de 20.000 de euro. UEFA a decis inclusiv închiderea sectoarelor 4 și 5 din Peluza Nord pentru un meci european, însă executarea sancțiunii a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani. Concret, dacă clubul recidivează, pedeapsa se aplică la următorul joc!

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„Dacă, în perioada de probă, este comisă o nouă abatere de natură similară celei inițiale, organismul disciplinar competent dispune, de regulă, punerea în aplicare a sancțiunii stabilite pentru abaterea inițială”, se arată în regulamentul UEFA.

Astfel, oltenii riscă să dispute următorul meci european de pe teren propriu cu o parte a Peluzei Nord închisă. UEFA poate aplica și o nouă amendă, în funcție de numărul materialelor pirotehnice consemnate în raportul oficial. Conform grilei de sancțiuni a forului european, amenda poate ajunge la 500 de euro pentru fiecare torță aprinsă în tribune.

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Amenzile dictate de UEFA împotriva U. Craiova

Probleme au fost și în august 2025, la meciul cu İstanbul Başakşehir, câștigat de olteni cu 3-1. Suporterii Craiovei au afișat o coregrafie cu un mesaj ofensator la adresa UEFA. Clubul a primit o amendă de 15.000 de euro pentru mesajul respectiv și alte 14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces. În total, sancțiunile au ajuns la 29.000 de euro.

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Universitatea Craiova a fost amendată din nou în vara anului 2026, după returul cu Levski Sofia, din preliminariile Champions League. UEFA a aplicat sancțiuni de 23.625 de euro. Dintre acestea, 4.250 de euro au fost pentru utilizarea materialelor pirotehnice, 4.375 de euro pentru aruncarea obiectelor și 15.000 de euro pentru pătrunderea spectatorilor pe teren.

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Programul Universității Craiova în Conference League 2026/2027

  • 15 octombrie: Universitatea Craiova – Getafe
  • 22 octombrie: Inter Escaldes – Universitatea Craiova
  • 5 noiembrie: Universitatea Craiova – Egnatia
  • 26 noiembrie: Brighton – Universitatea Craiova
  • 10 decembrie: Kairat Almaty – Universitatea Craiova
  • 17 decembrie: Universitatea Craiova – FC Copenhaga

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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