U Craiova, în topul audiențelor TV. Câți români s-au uitat joi seara la meciul cu Inter d’Escaldes. Exclusiv

U Craiova a făcut spectacol atât pe teren, în Andorra, cât și în fața televizorelor din România. Victoria obținută joi, 22 octombrie, scor 3-1, cu Inter Escaldes, în „faza Ligii” Conference League, a atras sute de mii de telespectatori. FANATIK are în exclusivitate cifrele de audiență, care le-au depășit inclusiv pe cele înregistrate de meciurile din Champions League.
Universitatea Craiova a obținut prima victorie din actuala ediție a Conference League, iar interesul pentru partida disputată în Andorra s-a reflectat și în audiențele televiziunilor. Oltenii au atras în fața micilor ecrane sute de mii de români, într-un interval orar în care concurența a fost una extrem de puternică.
Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, meciul Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3 a fost urmărit de o medie cumulată de 673.000 de telespectatori, la nivel național, pe cele două posturi care au transmis confruntarea din Andorra. Digi Sport 1 a înregistrat o audiență de 549.000 de telespectatori, în timp ce Prima Sport 1 a atras alți 124.000 de telespectatori.
Audiențele TV înregistrate joi, 22 octombrie, în intervalul meciului Inter d’Escaldes – Universității Craiova 1-3:
Audiența totală Digi Sport 1 + Prima Sport 1: 673.000 de telespectatori.
Cifrele arată că victoria obținută de Universitatea Craiova, prima pe tabloul principal din Conference League, a reușit să se apropie de audiența uneia dintre cele mai importante televiziuni generaliste din România. Diferența față de Antena 1 a fost de numai 71.000 de telespectatori, în timp ce PRO TV și-a păstrat prima poziție în clasamentul serii.
Performanța Universității Craiova este și mai impresionantă dacă ne uităm la audiențele înregistrate în UEFA Champions League, în serile de marți și miercuri, 20 și 21 octombrie. Cel mai urmărit meci din cele două seri a fost PSG – Barcelona 4-2. Duelul celor mai în formă echipe din Europa a atras o medie cumulată de 516.000 de telespectatori, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Prin comparație, campioana României a strâns cu 157.000 de telespectatori mai mult decât confruntarea PSG – Barcelona, ceea ce reprezintă o audiență cu aproximativ 30,4% mai mare. În plus, Digi Sport 1 a avut, de unul singur, o medie de 549.000 de persoane la meciul oltenilor, depășind audiența cumulată a celor două posturi pentru duelul dintre PSG și Barcelona.
Diferențele sunt și mai mari în raport cu celelalte partide din Champions League. Sabah – Borussia Dortmund a atras 226.000 de telespectatori, Como – Manchester United a avut 211.000, în timp ce Bayern Munchen – Arsenal a înregistrat 203.000. Real Madrid – RB Leipzig a adunat doar 185.000 de persoane în fața televizoarelor.
Inter Escaldes – U Craiova a început la ora 19:45, astfel că transmisia TV de sport s-a suprapus cu unele dintre cele mai vizionate programe ale serii. PRO TV a mizat pe Știrile PRO TV, difuzate între orele 19:00 și 20:30, urmate de serialul de comedie „Las Fierbinți”, programat în intervalul 20:30-21:30.
De cealaltă parte, Antena 1 a difuzat Observator, între 19:00 și 20:30, iar ulterior ultimul episod al serialului „Destine cu parfum de lavandă”, programat în intervalul 20:30-23:00. Așadar, cele 673.000 de persoane care au urmărit, în medie, meciul Universității Craiova pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 reprezintă o cifră importantă pentru o confruntare din Conference League, cu un adversar care nu are notorietatea marilor cluburi europene.