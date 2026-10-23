U Craiova, în topul audiențelor TV. Câți români s-au uitat joi seara la meciul cu Inter d’Escaldes. Exclusiv

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U Craiova a făcut spectacol atât pe teren, în Andorra, cât și în fața televizorelor din România. Victoria obținută joi, 22 octombrie, scor 3-1, cu Inter Escaldes, în „faza Ligii” Conference League, a atras sute de mii de telespectatori. FANATIK are în exclusivitate cifrele de audiență, care le-au depășit inclusiv pe cele înregistrate de meciurile din Champions League.

Câți români au urmărit Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3. Audiențele TV

Universitatea Craiova a obținut prima victorie din actuala ediție a Conference League, iar interesul pentru partida disputată în Andorra s-a reflectat și în audiențele televiziunilor. Oltenii au atras în fața micilor ecrane sute de mii de români, într-un interval orar în care concurența a fost una extrem de puternică.

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Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, meciul a fost urmărit de o medie cumulată de 673.000 de telespectatori, la nivel național, pe cele două posturi care au transmis confruntarea din Andorra. Digi Sport 1 a înregistrat o audiență de 549.000 de telespectatori, în timp ce Prima Sport 1 a atras alți 124.000 de telespectatori.

Audiențele TV înregistrate joi, 22 octombrie, în intervalul meciului Inter d’Escaldes – Universității Craiova 1-3:

PRO TV: 1.324.000 de telespectatori;

Antena 1: 744.000 de telespectatori;

Digi Sport 1: 549.000 de telespectatori;

Prima Sport 1: 124.000 de telespectatori;

Audiența totală Digi Sport 1 + Prima Sport 1: 673.000 de telespectatori.

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Cifrele arată că victoria obținută de Universitatea Craiova, prima pe tabloul principal din Conference League, a reușit să se apropie de audiența uneia dintre cele mai importante televiziuni generaliste din România. Diferența față de Antena 1 a fost de numai 71.000 de telespectatori, în timp ce PRO TV și-a păstrat prima poziție în clasamentul serii.

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Universitatea Craiova a depășit PSG – Barcelona! Audiență mai mare decât cel mai urmărit meci din Champions League

Performanța Universității Craiova este și mai impresionantă dacă ne uităm , în serile de marți și miercuri, 20 și 21 octombrie. Cel mai urmărit meci din cele două seri a fost PSG – Barcelona 4-2. Duelul celor mai în formă echipe din Europa a atras o medie cumulată de 516.000 de telespectatori, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Prin comparație, campioana României a strâns cu 157.000 de telespectatori mai mult decât confruntarea PSG – Barcelona, ceea ce reprezintă o audiență cu aproximativ 30,4% mai mare. În plus, Digi Sport 1 a avut, de unul singur, o medie de 549.000 de persoane la meciul oltenilor, depășind audiența cumulată a celor două posturi pentru duelul dintre PSG și Barcelona.

Diferențele sunt și mai mari în raport cu celelalte partide din Champions League. Sabah – Borussia Dortmund a atras 226.000 de telespectatori, Como – Manchester United a avut 211.000, în timp ce Bayern Munchen – Arsenal a înregistrat 203.000. Real Madrid – RB Leipzig a adunat doar 185.000 de persoane în fața televizoarelor.

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Cu cine s-a luptat Universitatea Craiova pentru audiență. PRO TV și Antena 1, programe de forță

Inter Escaldes – U Craiova a început la ora 19:45, astfel că transmisia TV de sport s-a suprapus cu unele dintre cele mai vizionate programe ale serii. PRO TV a mizat pe Știrile PRO TV, difuzate între orele 19:00 și 20:30, urmate de serialul de comedie „Las Fierbinți”, programat în intervalul 20:30-21:30.

De cealaltă parte, Antena 1 a difuzat Observator, între 19:00 și 20:30, iar ulterior ultimul episod al serialului „Destine cu parfum de lavandă”, programat în intervalul 20:30-23:00. Așadar, cele 673.000 de persoane care au urmărit, în medie, meciul Universității Craiova pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 reprezintă o cifră importantă pentru o confruntare din Conference League, cu un adversar care nu are notorietatea marilor cluburi europene.