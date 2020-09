U Craiova, lider în Liga 1! Cristiano Bergodi anunţă: “Vom fi sus în clasament”

U Craiova este lider în Liga 1, după ce a adunat nouă puncte din tot atâtea posibile! Oltenii s-au impus cu 4-1 pe terenul celor de la Viitorul Constanța, după ce Elvir Koljic a reușit o dublă, iar Andrei Ivan și Nicușor Bancu au înscris și ei în poarta lui Valentin Cojocaru. Golul gazdelor a fost reușit de către olandezul Kevin Luckassen.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este a treia victorie consecutivă pentru formația lui Cristiano Bergodi, care a câștigat și meciurile cu Sepsi Sfântu Gheorghe (1-0) și Astra Giurgiu (2-0). Oltenii sunt singura echipă din Liga 1 care nu a pierdut niciun punct în acest sezon și plănuiesc să se lupte din nou la titlu, după ce în ediția trecută au pierdut campionatul în fața celor de la CFR Cluj.

Cel mai greu moment al meciului de la Ovidiu, pentru Nistor și colegii săi, a fost cel din minutul 6, când Alexandru Cicâldău a fost lovit cu putere în cap de către Andrei Artean, mijlocașul Viitorului. Acesta a fost eliminat, iar Cicâldău a trebuit schimbat, pentru că lovitura a fost una care l-a lăsat pe mijlocaș inconștient pentru câteva secunde.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

U Craiova, lider în Liga 1! Cristiano Bergodi, mulțumit de repriza a doua

Craiova a fost eliminată din Europa League de georgienii de la Lokomotiv Tbilisi. Oltenii au pierdut cu 2-1 în Georgia și vor trebui să se mulțumească doar cu lupta internă, unde au posibilitatea să încerce să câștige titlul și trofeul Cupei României. Deși este dezamăgit de eliminarea din Europa, Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de jocul elevilor săi de pe terenul celor de la Viitorul.

„Mi-ar fi plăcut să fim în continuare în Europa și să fi putut juca măcar joia viitoare. Îmi pare rău pentru toată lumea din Craiova că nu s-a întâmplat asta. În campionat, suntem mulțumiți de ce am făcut până acum, cu 9 puncte în 3 meciuri. Suntem acolo, dar drumul e lung, și va fi obositor. Avem mult de muncă, dar sunt mulțumit de ceea ce am văzut

ADVERTISEMENT

Important e că am câștigat și la Constanța și, chiar dacă o parte din prima repriză nu mi-a plăcut deloc, pentru că după gol ne-am relaxat și am fost taxați după o nesincronizare. Dar în a doua repriză am jucat cu determinare și am marcat. Nu i-am certat la pauză. Am vorbit cu băieții și le-am spus să nu mai fie relaxați. S-a văzut în a doua repriză. Vreau să felicit băieții mai ales pentru a doua parte, când au jucat bine”, a spus Bergodi după meciul de la Ovidiu.

Antrenorul Craiovei a vorbit și despre accidentarea lui Cicâldău din minutul 6, care a fost lovit de Artean și a rămas câteva secunde inconștient pe gazon. Bergodi a ținut să îl laude și pe Elvir Koljic și a explicat de ce l-a schimbat în minutul 74 cu Cristian Bărbuț.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-am speriat cu Cicâldău puțin. Inițial a crezut că putea rămâne pe teren, dar l-am scos la indicațiile doctorului. Sperăm să îl putem recupera pentru meciul următor. Koljic are o problemă la genunchi de mult timp, o jenă, și a cerut schimbare pe final. L-am scos, dar sunt mulțumit de el, de ceea ce face pe teren. Golul e foarte important pentru un atacant.

Sperăm să lucrăm bine pentru a regla niște lucruri. Trebuie să jucăm mai bine. Vom vedea ce vom face cu lotul, acum am acești jucători și sunt mulțumit de ei. 9 puncte înseamnă că suntem o echipă care va sta în partea de sus a clasamentului. Campionatul e lung, nu se poate vorbi despre ce va fi pe parcursul lui, dar pentru moment ne mulțumim cu cele nouă puncte”, a mai declarat antrenorul vicecampioanei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Nistor a fost speriat de accidentarea lui Cicâldău

Și Dan Nistor s-a speriat de faza la care Cicâldău a rămas căzut pe gazon. Fostul dinamovist se bucură că mijlocașul care a venit la Craiova tocmai de la Viitorul nu a avut de suferit mai mult în urma intrării lui Artean.

„Suntem bucuroși. Eu mă bucur pentru Cicâldău că nu a pățit nimic, se putea întâmpla o nenorocire. Nu mai contează nimic, important e că e el bine. Numai în pielea noastră și în pielea lui să nu fi fost azi. Am crezut că s-a întâmplat o nenorocire când am văzut cum a căzut și că nu se mai mișca.

ADVERTISEMENT

Și după eliminarea lui Artean, cei de la Viitorul au avut posesia mai mult, dar noi am fost cu golurile. Am suferit și o muștruluială mai zdravănă la pauză și ne-a prins bine. Ne doream foarte mult să fim și în Europa, dar din păcate nu ne-a ieșit, așa că ne vom axa pe campionat și pe Cupa României.

Trebuie să mai așteptăm câteva etape înainte să vedem cine vor fi adversarii la titlu. Ne-a părut rău pentru patronul Mihai Rotaru. Sper să vină și el și ceilalți oameni din club bolnavi mai repede lângă noi și să fim iar împreuna. Trebuie să lăsăm distracțiile de dinainte, pentru că pot suferi și familiile și alte persoane apropiate”, a spus și Nistor după meci.

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan, la primul gol din 2020

Meciul de la Constanța a adus încă o premieră în tabăra oltenilor, cu Andrei Ivan reușind să marcheze primul gol din anul 2020! De altfel, Ivan este la doar a treia reușită de la revenirea la Craiova, care s-a petrecut în vara anului trecut. Și Ivan s-a declarat mulțumit de rezultat și a recunoscut că a fost speriat de accidentarea lui Cicâldău.

„Ne-a fost mai ușor în 11 contra 10. Mi-am făcut griji pentru colegul meu, pentru Alex, dar mă bucur că e bine. Va trebui să trecem peste ce a fost în Europa și să ne concentrăm pe campionat și pe Cupa României. Nu știu dacă e un plus că nu mai suntem în Europa și avem mai puține meciuri, dar noi ne doream să jucăm în Europa League. Am fost îngrijorați pentru patronul Mihai Rotaru, ne-a afectat. Dar ne bucurăm că se simte mai bine acum”, a spus și Ivan.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova, lider în Liga 1, va juca împotriva lui FC Voluntari, pe teren propriu. Meciul va avea loc sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 21:30.