U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Câți jucători au evidențiat nemții de la alb-albaștri

U Craiova își continuă aventura din cupele europene cu meciul de acasă contra nemților de la Mainz, din etapa 3 de Conference League. Duelul se anunță unul extrem de interesant, dar și dificil pentru olteni. Rămâi pe FANATIK.ro pentru a fi la curent cu toate detaliile.

Robin Zentner, portarul lui Mainz, susține că Universitatea Craiova este un adversar dificil, mai ales după ce și-a schimbat antrenorul.

“Abordăm sarcina care ne așteaptă cu mult respect și știm că o provocare dificilă ne așteaptă la Craiova. Cu toate acestea, cunoaștem calitatea pe care o deținem și vrem să facem din aceasta o experiență pozitivă. Am aruncat o privire în jurul stadionului și gazonul este impecabil. Prin urmare, nu există scuze și va fi foarte distractiv să pășim pe acel teren.

În mod normal, avem o idee aproximativă despre formația și stilul de joc cu care ne vom confrunta probabil. Totuși, din cauza schimbării antrenorului, acest lucru este acum oarecum imprevizibil și face situația puțin mai dificilă, dar suntem pregătiți pentru orice, indiferent de situație”, a declarat acesta la conferința de presă.

Goalkeeper-ul formației germane a remarcat câțiva jucători de la Universitatea Craiova, pe care echipa sa trebuie să-i țină la distanță pentru a evita pericolul.

“Am evidențiat unul sau doi jucători ai viitorilor adversari în timpul analizei noastre și am adus echipa la cunoștință de calitățile lor. Știm că au jucători foarte buni în rândurile lor, inclusiv o serie de jucători internaționali seniori. Sarcina noastră este să-i ținem la distanță”, a încheiat acesta.

U Craiova – Mainz, live video în etapa 4 de Conference League

U Craiova – Mainz se joacă joi, 27 noiembrie, de la ora 19:45. Meciul se va desfășura pe Stadionul „Ion Oblemenco”, casa oltenilor. Partida poate fi urmărită live text și video pe FANATIK.

Clasamentul Conference League înainte de U Craiova – Mainz

După primele 3 etape din Conference League, Mainz are maximul de puncte și se află pe locul 3. În ceea ce privește echipa care ne reprezintă, U Craiova, aceasta se află pe locul 20, cu 4 puncte. Iată cum arată în prezent clasamentul din Conference League:

Cine arbitrează meciul U Craiova – Mainz din Conference League

Etapa trecută, la duelul din Austria cu Rapid Viena, Universitatea Craiova a fost arbitrată de slovenul Martin Matosa. Acum, la centru, se va afla croatul Dario Bel, care îi va avea lături de el, la cele două linii, pe conaționalii săi Goran Pataki şi Ivan Janić.

Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi Patrik Kolarić. În camera VAR se vor afla Fran Jović, în rolul de arbitru video principal și Ivan Vučković în rolul de asistent VAR.

Echipe probabile la U Craiova – Mainz

Filipe Coelho dispune de un lot generos, astfel că are multe soluții la îndemână în toate compartimentele. Portughezul s-a bazat pe o formulă 4-2-3-1 la meciul câștigat cu FC Argeș în etapa a 17-a din SuperLiga (scor 2-1).

Primul 11 așteptat al U Craiova în etapa 4 de Conference League

În campionat, Filipe Coehlo s-a bazat la ultimul meci pe un prim 11 format din următorii: Isenko – Mogoș, A. Rus, Romanchuk, N. Bancu – T. Băluță, Mekvabishvili – Etim, D. Matei, Baiaram – Al Hamlawi. Cel puțin 2 jucători din această formulă pot fi modificați pentru jocul contra lui Mainz.

Istoricul meciurilor U Craiova – Mainz. Statistică oficială

Universitatea Craiova și Mainz, , nu s-au întâlnit niciodată în epoca modernă. Duelul din etapa a 4-a din Conference League va fi primul oficial dintre cele două formații.

Mainz versus echipele românești

Mainz are o amintire neplăcută când vine vorba de echipele românești. În turul 3 din Europa League 11/12, nemții bifau o remiză acasă cu Gaz Metan Mediaș (scor 1-1). La returul din România, consemnat cu același scor după primele 90 de minute, trupa lui Cristi Pustai elimina formația lui Thomas Tuchel, actualul selecționer al Angliei, cu 5-4 după penalty-uri.

U Craiova contra echipelor din Germania

În istoria recentă, singurul club german cu care U Craiova s-a duelat a fost RB Leipzig. În turul 3 din Europa League al sezonului 18/19, nemții câștigau acasă cu 3-1, pentru ca la retur să plece cu o remiză (scor 1-1).

Cine transmite la TV meciul U Craiova – Mainz din etapa 4 de Conference League

U Craiova – Mainz poate fi urmărit în direct la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, începând cu ora 22:00. Cele două posturi sunt singurele care au dreptul de a transmite legal partida la tv în spațiul românesc.

Cum poți vedea live stream online U Craiova – Mainz. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Meciul din Bănie este disponibil și pe internet, prin intermediul platformelor de streaming Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care retransmit pentru abonații lor conținutul canalelor tv amintite anterior.

Și românii din diaspora pot apela la platformele respective de streaming pentru a vedea meciul U Craiova – Mainz. Dar pot apărea unele restricții în anumite state. O a doua variantă ar fi să consulte lista posturilor de televiziune acreditate de UEFA pentru țara de reședință. Lista poate fi consultată gratuit accesând

Cote pariuri U Craiova – Mainz în Conference League

Victoria Universității Craiova, acasă, cu Mainz, este văzută drept una aproape imposibilă. Cota din dreptul unui succes al oltenilor este de 4.65, în timp ce nemții au o cotă de 1.78 pentru victorie.

O eventuală remiză are cota de 3.65. Cei care doresc să mizeze pe goluri pot lua în considerare varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.85.

Live Blog: Urmărește în timp real U Craiova – Mainz, meci din etapa 4 de Conference League

Nu pierde niciun detaliu important legat de meciul U Craiova – Mainz din etapa 4 de Conference League. Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile, de la formații de start și desfășurarea partidei în format live text până la declarațiile și reacțiile de la finalul jocului. Ce au spus Filipe Coelho și jucătorii săi după fluierul de final.

Programul U Craiova în Conference League

Universitatea Craiova a trecut de jumătatea grupei principale din Conference League, odată cu . După duelul de acasă, cu Mainz, elevii lui Filipe Coelho mai au de disputat încă două meciuri, întrucât în a treia competiție europeană se joacă doar 6 etape, nu opt ca în Champions și Europa League. Iată programul complet: