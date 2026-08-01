U Craiova – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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U Craiova – Petrolul, meci contând pentru etapa cu numărul 3 din SuperLiga, poate reprezenta un excelent prilej pentru elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) de a-și lua revanșa în fața propriilor suporteri. De la ora 21:30, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, campioana dă piept cu o echipă care a avut un început promițător de sezon. Duelul din Bănie va fi transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Craiova – Petrolul în etapa 3 din SuperLiga României

După un debut excelent de sezon, intern dar și internațional, cu victorii clare (cu UTA Arad și Vitebsk), Universitatea Craiova a revenit cu picioarele pe pământ. În interval de trei zile, oltenii lui Coelho au primit 8 goluri de la Levski Sofia și de la Dinamo București. Au fost două eșecuri (0-1 și 1-5) și o remiză (2-2) care a cam zguduit moralul campioanei. Oltenii au șansa unei revanșa față de propriul public, în meciul cu Petrolul, din etapa a 3-a a SuperLigii.

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Superliga Univ. Craiova 2026-08-01T18:30:00Z Petrolul Arbitri Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: A. Corb Arbitru asistent 2: I. Bucsi Al patrulea oficial: S. Vădana VAR: H. Mladinovici Asistent VAR: S. Antonie

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după U Craiova – Petrolul

Înainte de startul etapei a 3-a din SuperLiga, campioana en-titre era pe locul 8, cu 3 puncte și un golaveraj care . Tot 3 puncte au și cei de la Petrolul. Elevii lui Ricardo Sousa (47 de ani) vin însă după două meciuri ceva mai închise: 1-0 cu Dinamo și 0-1 cu FC Argeș.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FCSB 2 2 0 0 4-0 6 2 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 3 ▲ Oțelul 3 1 2 0 5-4 5 4 ▲ Dinamo 3 1 1 1 6-3 4 5 ▲ Rapid 2 1 1 0 2-1 4 6 ▲ CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3 7 ▼ Corvinul 2 1 0 1 3-2 3 8 ▲ Farul 2 1 0 1 3-2 3 9 ▼ Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3 10 ▼ U Cluj 2 1 0 1 2-2 3 11 ▼ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 12 ▲ Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3 13 ▼ FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2 14 ▲ UTA 2 0 1 1 2-6 1 15 ▼ FC Voluntari 2 0 1 1 2-7 1 16 ▼ Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la U Craiova – Petrolul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toate informațiile esențiale privind desfășurarea meciului U Craiova – Petrolul sunt pe FANATIK. Încă de la începutul sezonului 2026 – 2027 din SuperLiga, toate partidele beneficiază de suportul datelor OPTA. La meciul din Bănie, ca de altfel la toate partidele din acest sezon, primiți date în timp real despre fiecare fotbalist: câte șuturi a tras pe (ȘP) și spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben (CG), cartonaș roșu (CR) câte faulturi a comis (FC) și de câte ori a fost faultat (FP).

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Apoi, statistica îi vizează și pe oamenii din atac. Aflăm dacă au marcat (G), dacă au dat o pasă de gol (A), dacă au obținut un corner (CO) sau dacă au fost prinși în poziție de ofsaid (OF). Nu trebuie uitați nici portarii. Sunteți ținuți la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite pe parcursul jocului (PAR). Aceste date statistice sunt foarte prețioase pentru pariori. Toate casele de pariuri oferă cote pe fel și fel de statistici, pe șuturi pe / spre poartă, pe cartonașe galbene sau pe cartonașe roșii.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Craiova – Petrolul LIVE VIDEO comentariul în timp real

În această secțiune, – Petrolul fază cu fază, eveniment cu eveniment. Fanii pot vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

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Echipele de start și schimbări la U Craiova – Petrolul

Este foarte interesant de văzut cum abordează cei doi antrenori meciul de sâmbătă, 1 august. Pentru Universitatea urmează o altă partidă în cupele europene. Joi, 6 august, oltenii merg în Finlanda pentru meciul cu KuPs din Europa League. Astfel, antrenorul Filipe Coelho ar putea opera mai multe modificări în echipa de start.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri în U Craiova – Petrolul

Fără îndoială, pariorii își îndreaptă atenția către meciul din Bănie. O victorie a celor de la U Craiova primește o cotă de 1,54 la Superbet. Putem să ne uităm și la oferta pe pronosticurile legate de goluri. În meciurile oltenilor se marchează foarte mult. Pariul ”peste 2,5 goluri” în meci are o cotă de 2,15.