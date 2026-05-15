U Craiova plătește o avere pentru un zbor charter de la Sibiu, iar U Cluj vine în Bănie cu escală în… București. Diferența care ar putea decide titlul de campioană

Universitatea Cluj face escală la București înainte de a pleca spre Craiova, unde va disputa finala campionatului contra formației din Bănie. Radu Constantea a explicat această decizie
Ciprian Păvăleanu
15.05.2026 | 08:43
Universitatea Cluj va face escală la București în drumul ei spre Craiova. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Cluj își linge rănile după ce a pierdut în finala Cupei României contra Universității Craiova. În weekend urmează un meci și mai important, care ar putea decide campioana acestui sezon de SuperLiga. Înainte de acest duel crucial, ardelenii sunt nevoiți să facă un traseu incredibil.

Escală prin București în drumul spre Craiova. Radu Constantea a explicat traseul Universității Cluj

Universitatea Cluj nu are timp de regrete după finala pierdută la loviturile de departajare, întrucât jucătorii trebuie să se adune pentru a da tot ce au mai bun în „finala campionatului”. Radu Constantea a explicat că echipa a plecat spre Cluj imediat după înfrângere, iar vineri jucătorii vor zbura la București, de unde vor pleca cu autocarul spre Craiova.

„Ne-am întors imediat după meci la Cluj. Urmează ca vineri echipa să zboare la București, iar sâmbătă să plece spre Craiova. Am preferat să mergem prima dată la București cu avionul, să stăm acolo o zi, iar după aceea să mergem la Craiova. E clar că, din perspectiva aceasta, Craiova este avantajată, pentru că rămâne acasă. (n.r. – „De ce faceți această escală la București?”) A fost o alegere luată de staff-ul tehnic, împreună cu cei care s-au ocupat de organizarea deplasării.

E mai benefic să avem un timp mai scurt de petrecut în trafic. Practic, dacă mergeam direct de la Cluj la Craiova, cum am făcut până acum, când plecam tot cu două zile înainte, dar cu autocarul, am fi pierdut timp. (n.r. – De ce nu ați luat o cursă specială de avion de la Cluj la Craiova) Charter? Noi nu am avut niciodată în buget disponibilitatea de a închiria un charter. Cu tot respectul, dar noi nu suntem echipa unei primării!”, a declarat Radu Constantea, la Digi Sport.

Lux și opulență la Craiova! Oltenii au zburat spre casă cu un charter de 50.000 de euro

De partea cealaltă, Mihai Rotaru și-a permis să plătească o sumă de 50.000 de euro pentru ca fotbaliștii echipei sale să meargă la Sibiu și să se întoarcă înapoi la Craiova cu un charter. Patronul oltenilor nu a luat deloc în calcul ca deplasarea să fie făcută cu autocarul, având în vedere că un astfel de drum durează aproximativ 4 ore și jumătate.

Avionul a venit special din Tunisia pentru a-i duce pe olteni la Sibiu în cele mai bune condiții, iar zborul propriu-zis a durat doar 20 de minute. Astfel, conducerea Unviersității Craiova a oferit toate condițiile pentru ca jucătorii să nu resimtă nicio formă de oboseală pentru meciul ce le-ar putea aduce titlul de campioană și participarea în preliminariile Champions League.

