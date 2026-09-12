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Runda cu numărul 9 din SuperLiga ne aduce meciul dintre nou-promovata Corvinul Hunedoara și campioana României, Universitatea Craiova. Am pregătit un Bet Builder de cotă 4.25 la SUPERBET pentru pontul zilei de duminică, 13 septembrie 2026.

Pontul zilei de duminică, 13 septembrie 2026, din SuperLiga. Universitatea Craiova, favorită în deplasarea de la Corvinul

Pentru Universitatea Craiova urmează o nouă perioadă aglomerată, cu meciuri în cupele europene, însă momentan s-a putut bucura de puțină liniște, întrucât prima săptămână de competiții UEFA a debutat doar cu meciuri din Champions League. Astfel, hunedorenii vor întâlni o campioană a României cu forțe proaspete.

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Chiar dacă va juca în deplasare, la Arad, acolo unde Corvinul își dispută meciurile de pe teren propriu, Universitatea Craiova este favorită la victorie, dar cota sa este destul de bună. Vom începe bet builder-ul cu selecția „2 solist”.

Mizăm pe un meci deschis și pe forma lui Al-Hamlawi

Înainte de etapa cu numărul 9, din campionat, în timp ce Corvinul este una dintre formațiile cu o defensivă foarte bună. Totuși, vom miza pe un meci deschis, cu multe goluri, iar o reușită a Craiovei în primele 20 de minute ar putea transforma partida într-un adevărat spectacol, tocmai de aceea continuăm cu pronosticul „Peste 2,5 goluri”.

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Ținând cont de forma bună din meciul cu U Cluj, în care a înscris două goluri, credem că și va trimite „peste 0.5 șuturi pe poartă”, iar pentru a completa Bet Builder-ul vom alege să pariem și „peste 6,5 cornere”, având în vedere că ambele echipe au o medie de peste 5 cornere pe meci în ultimele 5 partide.

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Iată variantele alese la meciul Corvinul – U Craiova pentru pontul zilei de duminică, 13 septembrie 2026

2 solist – cotă 1.92

Peste 2,5 goluri – cotă 1.97

Peste 0,5 șuturi pe poartă Al-Hamlawi – cotă 1.34

Peste 6,5 cornere în meci – cotă 1.34

Cotă finală: 4.25