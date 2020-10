U Craiova pregăteşte următoarea lovitură: „Există cluburi mari care se interesează de el!” Exclusiv

Universitatea Craiova a început foarte bine sezonul 2020-2021 al Ligii 1, oltenii fiind lideri după șase etape disputate și acumulând maximum de puncte. Din păcate, accidentarea lui Elvir Koljic ar putea să le strice planurile.

Pentru a se asigura că lotul este acoperit, clubul din Bănie a adus patru jucători numai în ultima zi a perioadei de transferuri, pe lângă venirile lui Marius Constantin și Alexandru Tudorie. Mihai Rotaru a dat lovitura și cu vânzarea lui Valentin Mihăilă. Extrema de 20 de ani a fost vândută pe aproximativ 8,5 milioane de euro.

Transferul lui Mihăilă în Italia ar putea deschide porțile și pentru alți jucători talentați. Oltenia nu duce lipsă de talente, iar Universitatea Craiova are lipici la jucători cu potenția. FANATIK a luat legătura cu Silviu Bogdan, cel care s-a ocupat îndeaproape de mulți jucători care pot deveni viitoarele staruri ale Romîniei, iar acesta a anunțat că deja mai multe cluburi mari se interesează de un alt fotbalist al Craiovei.

Universitatea Craiova a dat lovitura prin vânzarea lui Valentin Mihăilă la Parma. Jucătorul de 20 de ani a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată de olteni, suma de transfer învârtindu-se undeva la 8,5 milioane de euro. Dincolo de bani, această mutare a arătat că echipa din Bănie încă produce fotbaliști, iar un merit important îl are Silviu Bogdan, cel care l-a adus pe Mihăilă la Craiova.

FANATIK a luat legătura cu acesta, iar fostul manager al Centrului de Copii și juniori al Științei a dezvăluit faptul că echipa din Bănie are o adevărată „perlă” în curte, fiind vorba de Ștefan Baiaram, fotbalist care va împlini 18 ani pe 31 decembrie: „Ștefan este un baiat foarte talentat. Îl cunosc de 11 ani, suntem foarte apropiați. Sper ca această plecare a lui Valentin Mihăilă în Italia să îi dea posibilitatea lui Fane să se afirme și să atragă atenția cluburilor mari din străinătate.

Poate fi viitorul produs de export pe bani mulți al Universității Craiova. Consider că în doi ani de zile el va putea fi vândut pe o sumă mare, dar va depinde foarte mult de ceea ce va face la Campionatul European de anul viitor (Nr. U19). Poate fi vândut și mai repede, depinde de evoluția lui. Baiaram are personalitate, tot timpul va fi presiune pe un jucător. Faptul că joacă locul lui Vali îi aduce o presiune în plus, însă va fi benefică pentru el. Eu cred ca va da randament mult mai bun acum, mai ales că are o responsabilitate mult mai mare. ”

Baiaram a impresionat în tricoul echipei mari a Universității. La doar 17 ani, extrema oltenilor și-a făcut deja loc printre titulari, iar Silviu Bogdan îl aseamănă pe jucătorul născut în Craiova cu un fost internațional: „Ilie Dumitrescu a fost un mare jucător și consider că Ștefan se aseamănă cu el. Din păcate, nu avem jucători care să fi depășit performanțele celor din generația de aur, dar cred foarte mult că acești copii trebuie încurajați pentru că poate au la fel de mult talent ca cei care au fost. Trebuie să avem încredere în ei, să îi încurajăm. Contează foarte mult partea umană, la nivel mental.”

„Există cluburi care se interesează de Ștefan Baiaram. Nu pot să le dau numele, dar se interesează de situația sa,” a dezvăluit Silviu Bogdan pentru FANATIK. De remarcat că Atalanta este numele unui club care a fost pe urmele jucătorului, în urmă cu câțiva ani.

Viitorul fundaș dreapta al naționalei se află în echipa Universității. Ce spune despre Octavian Popescu, jucător luat de sub nasul Craiovei de către FCSB

Pe lângă Ștefan Baiaram, Universitatea Craiova beneficiază de aportul mai multor jucători tineri și cu potențial, iar Silviu Bogdan a evidențiat faptul că tehnicianul Cristiano Bergodi ar trebui să se orienteze și spre pepiniera clubului: „Universitatea are mulți jucători talentați. Vlădoiu este viitorul fundaș dreapta al naționalei, în opinia mea. Cred în Vali Constantin, a avut ghinion cu accidentările, dar eu consider că este un jucător foarte talentat. Marian Șerban este, de asemenea, un fotbalist care va prinde experiență și cred că va veni vremea să devină un jucător cu personalitate și cu forță.

În momentul de față, Mitran și Danciu sunt doi copii foarte buni, dar, din păcate, nu au debutat. Îmi doresc să debuteze pentru prima echipă, sunt copii foarte buni. Eu i-am adus la Craiova și consider că au foarte mult talent. Unui copil îi trebuie jocuri pentru a crește. Sper ca antrenorul Cristiano Bergodi să își îndrepte atenția și către ei.”

FANATIK a anunţat faptul că Andrei Burlacu ar putea deveni o soluție pentru prima echipă a Craiovei, mai ales că atacantul are cifre foarte bune în tricoul echipei a doua. În cele trei meciuri disputate pentru „satelit”, jucătorul a adunat patru goluri, marcând o „dublă” în jocul idn etapa trecută, cu Flacăra Moreni: „Burlacu este un jucător adus de mine la Craiova. Păcat că Universitatea Craiova nu se bazează pe el la prima echipă. Eu consider că el mai are un cuvânt de spus în fotbalul românesc, dar faptul că este trimis la echipa a doua nu este o soluție nici pentru club, nici pentru jucător.”

În ceea ce privește situația noilor veniți, Silviu Bogdan a declarat: „Eu zic că echipa din Bănie a făcut transferuri bune, nu cunosc atacantul croat, dar ceilalți sunt jucători buni care pot face față. E bine că există concurență și că Universitatea își mărește lotul, deoarece în pandemie se poate întâmpla orice.”