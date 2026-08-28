U Craiova, prima lovitură după eliminarea din Europa League! Negocieri cu un fotbalist brazilian de 1.5 milioane de euro

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Universitatea Craiova încearcă să încheie în forță perioada de transferuri, după ce a fost eliminată de Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League și astfel este nevoită să se mulțumească, la fel ca în sezonul trecut de altfel, cu faza principală din Conference League. Oltenii se află în negocieri cu un fotbalist brazilian care evoluează în prezent în Rusia.

Ce transfer încearcă Universitatea Craiova după eliminarea din Europa League

După și , echipa antrenată de Filipe Coelho are nevoie de un nou fundaș central. Recent, FANATIK a informat în exclusivitate că gruparea din Bănie Doar că

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De altfel, în urmă cu doar câteva zile, în direct la FANATIK SUPERLIGA, directorul sportiv Mario Felgueiras chiar a vorbit despre posibilitatea în care la echipă pe finalul acestei ferestre de mercato, în contextul în care la acel moment încă nu se știa exact cât de gravă este accidentarea lui Adrian Rus.

Oltenii, în negocieri pentru aducerea lui Italo de la Ural Ekaterinburg

Astfel, acum a apărut în spațiul public o nouă variantă de stoper pentru formația de pe „Ion Oblemenco”. Potrivit , oltenii se află în prezent în negocieri pentru transferul lui Italo, un fotbalist brazilian în vârstă de 24 de ani care în prezent este sub contract cu Ural Ekaterinburg, echipă din liga a doua din Rusia.

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El s-a format în țara natală, la Figueirense și Sao Bernardo, iar ulterior a făcut pasul spre Europa, semnând cu Santa Clara din Portugalia. La Ural a ajuns în primă fază sub formă de împrumut, iar ulterior a fost cumpărat definitiv de ruși în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro. În prezent, cota sa de piață pe Transfermarkt este de 900.000 de euro.