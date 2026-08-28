Sport

U Craiova, prima lovitură după eliminarea din Europa League! Negocieri cu un fotbalist brazilian de 1.5 milioane de euro

Eliminată din Europa League, Universitatea Craiova forțează pe piața transferurilor! Cine este fotbalistul brazilian din Rusia care negociază în prezent cu oltenii
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2026 | 20:17
U Craiova prima lovitura dupa eliminarea din Europa League Negocieri cu un fotbalist brazilian de 15 milioane de euro
ULTIMA ORĂ
U Craiova, prima lovitură după eliminarea din Europa League! Negocieri cu un fotbalist brazilian de 1.5 milioane de euro. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova încearcă să încheie în forță perioada de transferuri, după ce a fost eliminată de Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League și astfel este nevoită să se mulțumească, la fel ca în sezonul trecut de altfel, cu faza principală din Conference League. Oltenii se află în negocieri cu un fotbalist brazilian care evoluează în prezent în Rusia.

Ce transfer încearcă Universitatea Craiova după eliminarea din Europa League

După plecarea lui Juraj Badelj și accidentarea lui Adrian Rus, echipa antrenată de Filipe Coelho are nevoie de un nou fundaș central. Recent, FANATIK a informat în exclusivitate că gruparea din Bănie îl vrea pe internaționalul român Virgil Ghiță de la Hannover 96. Doar că oltenii tatonează în aceste zile și alte piste. 

ADVERTISEMENT

De altfel, în urmă cu doar câteva zile, în direct la FANATIK SUPERLIGA, directorul sportiv Mario Felgueiras chiar a vorbit despre posibilitatea în care la echipă să fie aduși chiar doi fundași centrali pe finalul acestei ferestre de mercato, în contextul în care la acel moment încă nu se știa exact cât de gravă este accidentarea lui Adrian Rus.

Oltenii, în negocieri pentru aducerea lui Italo de la Ural Ekaterinburg

Astfel, acum a apărut în spațiul public o nouă variantă de stoper pentru formația de pe „Ion Oblemenco”. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, oltenii se află în prezent în negocieri pentru transferul lui Italo, un fotbalist brazilian în vârstă de 24 de ani care în prezent este sub contract cu Ural Ekaterinburg, echipă din liga a doua din Rusia.

ADVERTISEMENT
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți”...
Digi24.ro
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump

El s-a format în țara natală, la Figueirense și Sao Bernardo, iar ulterior a făcut pasul spre Europa, semnând cu Santa Clara din Portugalia. La Ural a ajuns în primă fază sub formă de împrumut, iar ulterior a fost cumpărat definitiv de ruși în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro. În prezent, cota sa de piață pe Transfermarkt este de 900.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din...
Digisport.ro
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Giovanni Becali nu a avut milă de Universitatea Craiova după eliminarea din Europa...
Fanatik
Giovanni Becali nu a avut milă de Universitatea Craiova după eliminarea din Europa League: „Pe ei i-aș vinde acum afară să iau bani pe ei”
U Cluj – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Informații de ultimă...
Fanatik
U Cluj – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real
FC Voluntari – Oțelul 2-2 în SuperLiga, etapa 7. Remiză pe stadionul „Anghel...
Fanatik
FC Voluntari – Oțelul 2-2 în SuperLiga, etapa 7. Remiză pe stadionul „Anghel Iordănescu”!
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A refuzat-o pe Dinamo și acum merge la CFR Cluj pe un salariu de...
iamsport.ro
A refuzat-o pe Dinamo și acum merge la CFR Cluj pe un salariu de 12.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!