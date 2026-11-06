U Craiova, revelația Conference League? Ce discuție „secretă” au avut Adrian Mutu și Mihai Rotaru

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova impresionează în acest sezon în toate competițiile în care este angrenată. În campionat se bate sus, pentru al doilea titlu consecutiv, iar în Europa caută să facă ceea ce nu a reușit în sezonul precedent: să se califice din grupa principală. Poate fi „Știința” revelația Conference League? Ce spune Adrian Mutu despre acest aspect și ce discuție a avut „Briliantul” cu Mihai Rotaru.

Ce discuție „secretă” au avut Adrian Mutu și Mihai Rotaru: „Asta i-am spus!”

Într-un meci controlat fără emoții, U Craiova a trecut de campioana Albaniei, KF Egnatia, cu scorul de 2-0, în etapa a 3-a din grupa de Conference League. Elevii lui Filipe Coelho (46 de ani) au tranșat totul în prima repriză, prin golurile „tricolorilor” Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu. În urma acestui succes, oltenii sunt pe locul 8 în această fază principală a întrecerii și calificarea este extrem de aproape. Trei partide mai are campioana din SuperLiga în faza grupei UECL: pe 26 noiembrie în deplasare cu Brighton, pe 10 decembrie la FC Kairat Almaty, apoi pe 17 decembrie cu FC Copenhaga pe „Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu (47 de ani) a dezvăluit o discuție pe care a avut cu patronul oltenilor, Mihai Rotaru (53 de ani), chiar înainte de meciul Craiovei cu Inter Club d’Escaldes, din etapa a 2-a de Conference League. Fostul mare atacant român îi spunea șefului campioanei că echipa sa e obligată să bată echipele din Andorra și Albania, . Acest lucru s-a și întâmplat.

„Vă spun și vouă exact ce i-am spus și lui Mihai Rotaru când m-am întâlnit cu el în Dubai, înainte de meciul cu Inter Escaldes. Îi spuneam că Craiova trebuie să câștige aceste două meciuri (n.r. cu Escaldes și Egnatia), dacă vrea să meargă mai departe în Conference League. Pentru Craiova, dacă vrea să își consolideze statutul ăsta de echipă puternică a României, nu exista un alt rezultat decât victorie cu aceste două echipe. După părerea mea, i-am spus și lui Mihai Rotaru, (n.r. Escaldes și Egnatia) sunt sub nivelul Craiovei. S-a întâmplat acest lucru, i-au bătut aseară și pe albanezi, ceea ce mă bucură. Craiova e echipă montată, e o echipă bună, spre foarte bună și chiar poate să facă o surpriză interesantă. Nu spun că până în fazele finale, pentru că va fi foarte greu, va întâlni echipe mari, dar vom vedea”, spune Mutu.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu așteaptă meciul cu Brighton pentru a spune dacă U Craiova poate fi revelația Conference League

Întrebat dacă o vede pe în acest sezon, Adrian Mutu a cerut răbdare tuturor și spune că așteaptă să vadă meciul cu Brighton. Pe 26 noiembrie, campioana României ajunge pe terenul echipei aflate pe locul 3, în prezent, în Premier League. La fel ca oltenii, englezii au tot 7 puncte după primele 3 meciuri din Conference League. „(n.r. Poate să fie Craiova o surpriză a Conference League? Are capacitate?).

ADVERTISEMENT

Aștept meciul cu Brighton și după aceea pot să spun dacă va fi sau nu. Am văzut și meciul cu Getafe, mi-a plăcut mult, dar parcă Getafe nu e Brighton. Brighton trece și printr-o perioadă bună. Am văzut ce face și în Premier League. Acolo aștept eu să văd cum se comportă cu echipa asta. Alt gen de fotbal. Am văzut că le-a convenit fotbalul spaniol, stilul lor. S-au descurcat bine. După părerea mea meritau victoria, dar cu Brighton va fi diferit. O echipă de forță, o echipă diferită. (n.r. Dacă joacă bine sau poate dacă învinge la Brighton, putem spune că U Craiova poate fi revelația Conference League de anul acesta?) Da, exact”.

ADVERTISEMENT

Sfaturile lui Mutu pentru Craiova înainte de ultimele 3 meciuri din grupa de Conference League: „Bucurați-vă, dar demonstrați în meciurile tari că puteți fi o revelație”

În ciuda faptul că U Craiova are un parcurs, deocamdată, de excepție în grupa de Conference League, Mutu este de părere că oltenii trebuie să fie echilibrați. Mai exact, bucuria lor este perfect de înțeles și de acceptat, dar trebuie să demonstreze și cu forțele din grupă, ca Brighton și apoi FC Copenhaga, că pot fi o revelație în acest sezon european.

„Pe de o parte e bine să aibă entuziasm, e bine să se bucure de victoriile pe care le-au obținut, indiferent că au fost cu Escaldes, indiferent că au fost cu Egnatia, nu mai contează. Au dovedit că pot să câștige. Și-au menținut și au demonstrat pe teren statutul de lideri, de echipă favorită în ceea ce înseamnă confruntările cu echipele astea două. Bucură-te, dar uită repede pentru că vin meciuri tari și aici demonstrezi dacă poți să fii o revelație”, spune „Briliantul”.

ADVERTISEMENT

Mutu este convins că Universitatea este în prezent o echipă mult mai matură, cu picioarele pe pământ. „Briliantul” dezvăluie că inclusiv Mihai Rotaru arată mai mult echilibru: „Cel puțin în sezonul trecut și acum s-a demonstrat că U Craiova este o echipă mult mai pragmatică, mult mai cinică decât era în trecut, mult mai realistă, mult mai mult cu picioarele pe pământ. Inclusiv Mihai Rotaru. Pot spune că l-am simțit un patron mai pragmatic decât de obicei, pentru că și el se entuziasma. Am stat două seri la povești, mai multe ore. De data asta l-am văzut așezat, l-am văzut echilibrat”, adaugă Mutu.