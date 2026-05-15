Universitatea Craiova suspectează U Cluj de dopaj! Oltenii au cerut control antidoping pentru tot lotul la meciul de duminică. Exclusiv

Se încing spiritele înaintea finalei campionatului. Universitatea Craiova îi suspectează pe cei de la U Cluj de dopaj şi au cerut control antidoping pentru tot lotul condus de Cristiano Bergodi.
Marian Popovici
15.05.2026 | 13:51
Duminică, de la ora 20:30, se joacă finala campionatului în Bănie. Universitatea Craiova are un punct avans faţă de U Cluj cu două etape înaintea finalului de sezon şi cu o victorie îşi va îndeplini visul de a câştiga titlul. Spiritele se încing înaintea acestui meci, iar oficialii oltenilor au o cerinţă specială pentru adversari.

Universitatea Craiova suspectează lotul lui U Cluj de dopaj!

FANATIK a aflat că Universitatea Craiova îi suspectează pe cei de la U Cluj de dopaj şi a cerut control anti-doping pentru tot lotul „şepcilor roşii”. Confruntarea va avea loc la patru zile de la finala Cupei României, câştigată de olteni după executarea loviturilor de departajare, scor 6-5.

Imediat după finala Cupei României a început „războiul” între cele două tabere. FANATIK a aflat că se pregăteşte delegarea lui Marcel Bîrsan la meciul de titlu din Bănie, fapt care i-a nemulţumit pe oficialii celor de la U Cluj, care consideră că Istvan Kovacs sau Marian Barbu ar trebui să conducă partida, având în vedere faptul că sunt cei mai buni arbitri din acest sezon.

Acuze dure la adresa Universităţii Craiova: „Ar fi avut două-trei puncte mai puţin”

Mai mult decât atât, Radu Constantea a declarat că Universitatea Craiova a beneficiat de decizii favorabile de arbitraj şi că în mod real oltenii ar trebui să aibă două sau chiar trei puncte mai puţin în clasament. Oficialul lui U Cluj a făcut referire la golul lui Nsimba cu Dinamo, precedat de o poziţie de ofsaid şi de faza din meciul cu CFR Cluj, când liniile s-ar fi tras greşit la o fază fierbinte în urma căreia adversarii ar fi avut penalty:

„În ultimele trei săptămâni au fost probleme de arbitraj, mai ales în meciurile Craiovei. Aşa că e important să nu avem aceste discuţii. Fără acele greşeli de arbitraj pe care noi şi marea majoritate le considerăm, Craiova ar fi avut două sau chiar trei puncte mai puţin.

Ar fi fost o diferenţă, ar fi fost şi CFR Cluj în lupta pentru titlu, ca să fim corecţi, să nu ne gândim doar la noi. Aşa că ar fi important să nu avem discuţii înaintea acestei partidă de duminică”, a spus Constantea pentru FANATIK.

Ce presupune controlul anti-doping înainte de meci

Controlul anti-doping se cere prin intermediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Cluburile din SuperLiga au dreptul să solicite oficial la ANAD control înainte de anumite meciuri. Limitarea este că nu pot cere control anti-doping împotriva unui jucător anume, ci a echipei în cauză şi dacă este vorba de un control suplimentar vor suporta costurile.

Imediat după meci, sportivii trebuie să se prezinte în camera anti-doping acolo unde vor fi însoţiţi de un medic, un antrenor sau un alt membru din staff în vederea recoltării probelor de urină şi de sânge. Este o procedură destul de des întâlnită înaintea meciurilor importante din SuperLiga.

  • 6 este numărul de ore în care s-au vândut cele 30.000 de bilete de pe Ion Oblemenco pentru marele meci
  • 1 punct avans are Universitatea Craiova în clasamentul din SuperLiga
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
