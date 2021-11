Un fost mare jucător al Universității Craiova nu le dă prea multe șanse la titlu alb-albaștrilor: „Suntem departe de ce ne-am propus”

Chiar dacă are numai cuvinte de laudă la adresa lui Laurențiu Reghecampf, Pavel Badea este sceptic în privința șanselor ca Universitatea Craiova să o detroneze pe CFR Cluj și să cucerească primul titlu după trei decenii de „secetă”. Motivul? Fluctuațiile de formă din prima jumătate a sezonului.

„Suntem departe de ceea ce ne-am propus. Trebuia să avem mult mai multe puncte!”, susține fostul mare jucător al alb-albaștrilor, care ocupă în momentul de față funcția de director al Clubului Sportiv. Cât despre transferurile efectuate în vară, acesta s-a declarat încântat de și Lyes Houri, dar nu a ezitat să-i „urecheze” pe Creţu, Vînă şi Conte.

În primul meci al returului de campionat, „juveții” vor da piept cu FC Argeș. Acesta este programat duminică, 21 noiembrie, la ora 18:00, pe Stadionul Municipal „Nicolae Dobrin” din Pitești.

Pavel Badea nu crede în șansele la titlu ale Universității Craiova

„Având în vedere că obiectivul principal este acela de a câştiga campionatul, este departe de ceea ce ne-am propus. ŞI ca joc, şi ca puncte, dar şi ca rezultate. Am început ezitant campionatul şi în partea a doua, fiind făcute şi acele modificări la structura de conducere tehnică, coroborată cu suflul proaspăt adus şi cu revenirea de formă pe care au avut-o unii dinte jucători, am ajuns să terminăm pe un onorant loc 3.

Până la meciul cu Farul nu trebuie să uităm că am pierdut acasă cu Botoşani. Am avut sincope şi în deplasări, unde nu am câştigat, deşi eram, teoretic, favoriţi. Asta arată că avem fluctuaţii de formă şi că, din punctul meu de vedere, echipa nu este încă pregătită pentru a ne lupta pentru campionat.

Mai sunt 6 meciuri de jucat în acest an şi toate sunt extrem de importante. Ele trebuie să consolideze prezenţa în primele 6 locuri. Este un campionat extrem de disputat. Diferenţa dintre locul 3 şi locul 7 este destul de mică. Având în vedere condiţiile pe care le are echipa, cum stă din punct de vedere salarial şi, cel mai important, la valoarea lotului, diferenţa dintre locul 7 şi locul 3 este prea mică. Trebuia să avem mult mai multe puncte!”, a declarat Pavel Badea pentru .

„Un post care trebuie acoperit ar fi cel de mijlocaş defensiv”

Totodată, actualul director al Clubului Sportiv Universitatea Craiova i-a îndemnat pe Laurențiu Reghecampf și Mihai Rotaru să demareze căutările pentru un mijlocaș defensiv care să-l sprijine pe veteranul Dan Nistor, dat fiind faptul că Mateiu .

„Cel mai bun transfer pe care l-a făcut Mihai Rotaru în acest an a fost aducerea lui Găman. Oltean 100% şi fotbalist adevărat, nu jucător! Houri este un câştig pentru echipă, a arătat momente bune. Dar ceilalţi, Creţu, Vînă şi Conte, mai au mult de tras ca să confirme.

Un post care ar fi de acoperit ar fi cel de mijlocaş defensiv. Să stea în spatele lui Nistor sau lângă acesta. Creţu nu a confirmat deocamdată, iar Mateiu, din nefericire, a ieşit din cărţi, deşi a fost o variantă ani buni pentru postul de închizător.

În momentul de faţă, el este ieşit din graţiile antrenorului. Nici ceilalţi care au jucat acolo nu au acoperit cerinţele postului respectiv. Jucătorul acela trebuie să dea echilibru atât pe faza defensivă, cât şi ofensivă.

Ne trebuie un fotbalist extraordinar acolo, care să-ţi dea greutate echipei. În momentul ăsta nu-l avem. Nistor este un jucător mai ofensiv, care face mai puţin faza de apărare. Eu atât aş vedea necesar la echipă”, a conchis Pavel Badea.