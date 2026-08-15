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Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă pentru dubla cu Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League, iar Mihai Rotaru face tot posibilul pentru ca jucătorii săi să fie cât mai odihniți înaintea confruntării europene. Programul încărcat din această perioadă îi obligă pe olteni să găsească soluții pentru a reduce la minimum oboseala deplasărilor, iar finanțatorul campioanei României a luat o decizie importantă în acest sens înaintea meciului de campionat cu Oțelul Galați.

Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea meciului cu Oțelul

Mihai Rotaru nu vrea să lase nimic la voia întâmplării înaintea duelului cu Ararat-Armenia, astfel că Universitatea Craiova va beneficia de condiții speciale pentru deplasarea la partida cu Oțelul Galați, din SuperLiga. Conducerea clubului a ales o variantă care să reducă timpul petrecut pe drum și, implicit, efortul depus de jucători înaintea unui meci extrem de important din campionat.

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Echipa va efectua astăzi (n.r. sâmbătă) antrenamentul, iar apoi va pleca spre Tulcea cu un avion charter. Acesta este cel mai apropiat aeroport de Galați, iar de acolo oltenii vor continua deplasarea cu autocarul, pentru încă aproximativ o oră și jumătate.

Pentru transportul cu charterul, dus-întors, Mihai Rotaru va achita 25.000 de euro. Finanțatorul Universității Craiova nu se uită, însă, la această cheltuială, obiectivul fiind ca jucătorii să ajungă la meciul cu Ararat-Armenia cât mai proaspeți din punct de vedere fizic.

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Rotaru, încrezător în noile achiziții ale Craiovei: „Le dau tuturor exemplul lui Lukic”

Mihai Rotaru a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre începutul de sezon al și a explicat de ce nou-veniții nu au reușit încă să se ridice la nivelul impactului avut de achizițiile din stagiunea precedentă. , însă exemplul ales pentru a ilustra necesitatea răbdării a fost Jovo Lukic, atacantul care a ajuns între timp golgheter în România și este aproape de o plecare pe o sumă importantă.

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„Credem mult în transferurile făcute. Nu au avut impactul, să spunem, la fel ca cele de anul trecut, dar sunt jucători care au venit după perioada de pregătire. Fundașul Webster a avut ghinionul că s-a accidentat la primul meci, trebuia să nu joace meciul ăla, dar și-a dorit mult. Elisor a dat două goluri, Tavares a intrat bine în primele două meciuri, dar le dau tuturor exemplul lui Jovo Lukic, jucător pe care noi am plătit bani. Suporterii, staff-ul, clubul, n-au avut răbdare cu el. Acum pleacă pe 3-4 milioane în Egipt“, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.