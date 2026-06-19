U Craiova, transfer pentru grupele Champions League: îl aduce pe Ronaldo în locul lui Bancu

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Universitatea Craiova este foarte aproape de transferul internaționalului jamaican Ronaldo Webster (24 de ani), fotbalist care evoluează pentru gruparea nord-macedoneană Shkendija. Acesta ar reprezenta o variantă pentru banda stângă a apărării, unde ar fi rival pe post cu actualul căpitan, Nicușor Bancu, dar și pentru o poziție mai avansată.

Universitatea Craiova îi aduce înlocuitor lui Nicușor Bancu. Fotbalistul a jucat contra FCSB-ului în cupele europene

Universitatea Craiova negociază pentru transferul lui Ronaldo Webster, jucător care poate evolua atât ca fundaș stânga, cât și în ambele benzi ale atacului. Fotbalistul din Jamaica evolueză din 2024 pentru gruparea nord-macedoneană Shkendija și a fost titular în „dubla” pe care actuala sa echipă a disputat-o contra FCSB-ului în preliminariile ediției precedente de Champions League.

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Webster a evoluat ca fundaș stânga în ambele manșe. În tur, a fost integralist în , iar în manșa secundă de la București a făcut parte din nou din primul 11, fiind înlocuit în minutul 89. Jamaicanul a fost un jucător de bază pentru Shkendija în Conference League, fiind integralist în toate cele opt jocuri din faza ligii, unde a oferit și trei pase decisive.

La Craiova, Webster s-ar lupta pentru un post de titular ca fundaș stânga cu „veteranul” Nicușor Bancu, căpitanul grupării din Bănie, și cu Florin Ștefan, fotbalist care evoluează la Craiova din 2025 și care a strâns 26 de partide în stagiunea recent încheiată, în care „alb-albaștrii” au cucerit „dubla” campionat-Cupă. Transferul lui Ronaldo Webster la Craiova a fost anunțat de jurnalistul .

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Cine este Ronaldo Webster. Fotbalistul putea fi prezent la Cupa Mondială

Născut în Jamaica, Webster a evoluat pentru două formații din țara natală, Reno și Cavalier, fiind și campion cu cea de-a doua, înainte de a sosi în fotbalul european în 2023, când a semnat cu Bregalnica Shtip, formație din Macedonia de Nord. În 2024, fotbalistul a făcut pasul la Shkendija, care a achitat 85.000 de euro în schimbul său.

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Alături de gruparea din Tetovo, a devenit campion în sezonul 2024-2025, având mai apoi un parcurs impresionant în cupele europene. Fotbalistul a debutat în 2022 la naționala Jamaicăi, pentru care a strâns până acum 5 selecții. Ultimele meciuri jucate au fost chiar în acest an, fundașul fiind titular în .

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